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19:16 - Buironfosse : élections municipales et dynamiques démographiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Buironfosse, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec une population de 1 125 habitants répartis dans 564 logements, ce bourg présente une densité de 64 habitants/km². L'existence de 47 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (73,05%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 30,91% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, 41,12% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 555,61 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. En somme, Buironfosse incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Le Rassemblement national lors des dernières élections à Buironfosse Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice au moment de la dernière municipale à Buironfosse il y a six ans, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la municipalité. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 54,74% des suffrages lors du tour préliminaire, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 73,27% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 34,27% à la formation d'extrême droite au tour 1. Au second tour, le Rassemblement national sécurisait 47,38% des voix sur le territoire. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 60,87% aux européennes de juin 2024. Le Rassemblement national réalisait un score marginal ou presque.

16:58 - Quels niveaux d'abstention à Buironfosse aux dernières élections ? L'abstention s'élevait à 33,50 % à Buironfosse pour le premier tour des municipales de 2020, en fort retrait face aux 55,3 % nationaux, en pleine épidémie à l'époque. La course à l'Élysée en 2022 a en revanche été définie par une abstention à 25,29 % dans la ville (et donc 74,71 % de participation). La fuite des électeurs atteignait pour sa part 48,90 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 37,26 %, contre 58,55 % en 2022. Regarder à la loupe ce parcours lors de ces six années émaillées d'élections permet d'identifier Buironfosse comme une contrée globalement épargnée par l'abstention. Au soir des élections municipales de 2026, cet élément pèsera quoi qu'il en soit fortement sur les résultats de Buironfosse.

15:59 - Comment a voté Buironfosse en 2024 ? Les résultats des élections de 2024 avaient confirmé ceux des élections deux années plus tôt. Lors du match européen de juin 2024, les électeurs de Buironfosse avaient en effet placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 60,87% des bulletins. Les législatives à Buironfosse qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Eddy Casterman (Extrême droite) en pole position avec 62,24% au premier tour, devant Jean-Louis Bricout (Divers gauche) avec 33,12%. La décision des urnes était d'ailleurs immédiate sans avoir besoin de revenir voter dans la circonscription.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la municipalité de Buironfosse apparaissait comme indécise sur l'échiquier politique Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Buironfosse choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 54,74% des voix, surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 16,67%. Lors de la finale de l'élection à Buironfosse, les électeurs accordaient 73,27% pour Marine Le Pen, contre 26,73% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Buironfosse accordaient leurs suffrages à Jean-Louis Bricout (Nupes) avec 46,42% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Jean-Louis Bricout virant de nouveau en tête avec 52,62% des voix. Cette physionomie politique de Buironfosse laisse apparaître une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Impôts à Buironfosse : un enjeu central pour 2026 À Buironfosse, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 19,78 % en 2024 (chiffres les plus récents), rapportant à la ville 24 000 euros la même année. Un montant loin des 175 390 € perçus en 2020. Depuis sa disparition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Buironfosse a évolué pour se fixer à 46,99 % en 2024 (contre 15,27 % en 2020). Mais attention : cette hausse est automatique dans la plupart des cas. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Buironfosse s'est établi à 674 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 501 € relevés en 2020.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Buironfosse Les résultats des précédentes élections municipales à Buironfosse ont fourni un constat instructif sur la configuration politique locale. Dès le premier tour, Marie-Anne Wattier a pris l'ascendant sur ses concurrents en totalisant 56,75% des soutiens. À ses trousses, Jean-Claude Pascual a obtenu 43,24% des suffrages. Cette victoire écrasante dès le premier tour de Marie-Anne Wattier a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour ce scrutin de 2026 à Buironfosse, cette géographie électorale pose les bases. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur représentera un défi colossal pour les opposants ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.