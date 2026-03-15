Résultat municipale 2026 à Buironfosse (02620) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Buironfosse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Buironfosse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Buironfosse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane ALLOT
Stéphane ALLOT Ensemble, une nouvelle énergie pour demain 		285 46,95%
Jean-Claude PASCUAL
Jean-Claude PASCUAL ENSEMBLE POUR UN AVENIR COMMUN 		182 29,98%
Jonathan BODCHON
Jonathan BODCHON UNIR,AGIR,CONSTRUIRE 		140 23,06%
Participation au scrutin Buironfosse
Taux de participation 80,33%
Taux d'abstention 19,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,35%
Nombre de votants 637

Source : ministère de l’Intérieur

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