Résultat municipale 2026 à Buis-les-Baronnies (26170) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Buis-les-Baronnies a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Buis-les-Baronnies, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Buis-les-Baronnies [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sebastien BERNARD
Sebastien BERNARD (15 élus) Le Buis nous rassemble 		737 56,43%
  • Sebastien BERNARD
  • Pascale ROCHAS
  • Michel TREMORI
  • Juliette HAIM
  • Patrick AYOU
  • Anouk BREYTON
  • Thierry DESSALES
  • Brigitte MERTZ
  • Philippe FAVEAUX
  • Manon LECLAIRE
  • Patrick PERRIER
  • Marie-Noelle AYOU
  • Pascal LAMY
  • Emmanuelle TRAVER
  • Bernard BEC
Remy CLEMENT
Remy CLEMENT (4 élus) Buis Passion 		569 43,57%
  • Remy CLEMENT
  • Marie-Christine CHARRIERE
  • Lionel GERVASONNI
  • Christelle VEUX TERNIER
Participation au scrutin Buis-les-Baronnies
Taux de participation 70,13%
Taux d'abstention 29,87%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Nombre de votants 1 357

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Buis-les-Baronnies - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien BERNARD
Sébastien BERNARD (Ballotage) Le Buis nous rassemble 		541 41,58%
Rémy CLEMENT
Rémy CLEMENT (Ballotage) Buis Passion 		510 39,20%
Patricia HEBERT
Patricia HEBERT (Ballotage) BUIS, MAIRIE CITOYENNE ! 		250 19,22%
Participation au scrutin Buis-les-Baronnies
Taux de participation 68,79%
Taux d'abstention 31,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Nombre de votants 1 331

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