Résultat municipale 2026 à Buis-les-Baronnies (26170) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Buis-les-Baronnies a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Buis-les-Baronnies, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Buis-les-Baronnies [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sebastien BERNARD (15 élus) Le Buis nous rassemble
|737
|56,43%
|
|Remy CLEMENT (4 élus) Buis Passion
|569
|43,57%
|
|Participation au scrutin
|Buis-les-Baronnies
|Taux de participation
|70,13%
|Taux d'abstention
|29,87%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,17%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,59%
|Nombre de votants
|1 357
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Buis-les-Baronnies - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Sébastien BERNARD (Ballotage) Le Buis nous rassemble
|541
|41,58%
|Rémy CLEMENT (Ballotage) Buis Passion
|510
|39,20%
|Patricia HEBERT (Ballotage) BUIS, MAIRIE CITOYENNE !
|250
|19,22%
|Participation au scrutin
|Buis-les-Baronnies
|Taux de participation
|68,79%
|Taux d'abstention
|31,21%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,28%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,98%
|Nombre de votants
|1 331
Election municipale 2026 à Buis-les-Baronnies [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Buis-les-Baronnies sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Buis-les-Baronnies.
L'actu des élections municipales 2026 à Buis-les-Baronnies
18:37 - Quelles leçons tirer pour les dernières élections à Buis-les-Baronnies ?
Le panorama politique de Buis-les-Baronnies a évolué lors de la session électorale 2024. Alors qu'en 2022, lors de la présidentielle, la commune esquissait un secteur très ancré à gauche, elle s'est positionnée dès lors comme un secteur difficile à classer. Les élections européennes du printemps 2024 à Buis-les-Baronnies avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (23,94%), devant Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 18,75% des votes. Marie Pochon (Union de la gauche) avait par la suite performé au premier tour des élections des députés à Buis-les-Baronnies après la dissolution avec 45,61%. Adhémar Autrand (Union de l'extrême droite) était à la deuxième place avec 27,48%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Marie Pochon culminant à 63,08% des votes dans la commune.
15:57 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Buis-les-Baronnies ?
Comment s'était conclu le précédent scrutin municipal à Buis-les-Baronnies ? Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Sébastien Bernard a décroché la tête du classement en totalisant 60,61% des voix. Sur la seconde marche, Rémy Clement a capté 384 suffrages en sa faveur (39,38%). Ce succès d'emblée de Sébastien Bernard a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Buis-les-Baronnies, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Cette victoire retentissante place le camp adverse face à un défi considérable ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.
13:58 - Les listes en compétition pour le 2e tour de la municipale à Buis-les-Baronnies
Comme l'indiquent les candidatures au second tour rendues publiques par le ministère de l'Intérieur cette semaine, les électeurs retrouvent donc ce dimanche, dans le bureau de vote, les bulletins de Remy Clement, à la tête de "Buis Passion" et la liste "Le Buis Nous Rassemble" emmenée par Sebastien Bernard. Malgré un score suffisant pour se qualifier, Patricia Hebert n'a plus de bulletin à son nom à ce second tour. Le bureau de vote de la commune de Buis-les-Baronnies ferme à 18 heures afin de procéder au dépouillement.
11:59 - Qui est en tête à Buis-les-Baronnies avant le 2e tour de ces élections municipales ?
Lors du premier volet des municipales à Buis-les-Baronnies, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le rendez-vous s'est soldé par une participation de 68,79 % localement. Au terme de ce vote, c'est Sébastien Bernard qui a terminé premier avec 41,58 % des bulletins valides. À sa suite, Rémy Clement est arrivé en deuxième position avec 39,20 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Comme il y a six ans, Sébastien Bernard est resté au sommet du classement, mais il a perdu énormément de terrain, cédant 19 points depuis 2020. Pour compléter ce tableau, avec 19,22 %, Patricia Hebert est arrivée troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir.
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