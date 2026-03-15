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19:17 - Les enjeux locaux de Buis-les-Baronnies : tour d'horizon démographique Quel portrait faire de Buis-les-Baronnies, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 2 226 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 319 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 615 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (60,77%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les électeurs, dont 39,93% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 25 060 euros/an, la commune affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 15,18%, synonyme d'une situation économique tendue. À Buis-les-Baronnies, les enjeux locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'inflation, rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Le RN séduit de plus en plus les votants de Buis-les-Baronnies Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière municipale à Buis-les-Baronnies il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 16,18% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 38,73% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient offert 15,06% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Buis-les-Baronnies comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 23,94% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 27,48% pour un nouveau ticket issu du rapprochement de la droite ciottiste et du RN. Il clôturera le scrutin avec 36,92% lors du vote définitif.

16:58 - La commune de Buis-les-Baronnies plutôt mobilisée lors des élections Pour rappel, l'abstention se montait à 43,57 % à Buis-les-Baronnies lors du dernier scrutin local, une abstention modeste alors que le pays était touché par la pandémie du coronavirus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention se fixer à 25,38 % au premier tour (contre 26,31 % en France). Naturellement, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais la trajectoire entre les élections législatives de 2022 et celles de 2024 reste instructive. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé pour sa part de 47,65 % en 2022 à seulement 29,59 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était quant à elle fixée à 42,48 % (contre 48,51 % en France). Regarder ces variations lors des cinq derniers scrutins permet in fine de classer Buis-les-Baronnies comme une ville qui résiste relativement bien à l'abstention. Cette particularité à Buis-les-Baronnies constituera quoi qu'il en soit l'un des tournants de ces municipales.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins de 2024 à Buis-les-Baronnies Lors du match européen de 2024, les électeurs de Buis-les-Baronnies avaient placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 23,94% des votes. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Buis-les-Baronnies plébiscitaient ensuite Marie Pochon (Union de la gauche) avec 45,61% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Marie Pochon culminant à 63,08% des votes sur place. Le contexte politique de Buis-les-Baronnies a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme un secteur très ancré à gauche, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - Qui a gagné les scrutins de 2022 à Buis-les-Baronnies ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Buis-les-Baronnies portaient leur choix sur Marie Pochon (Nupes) avec 39,34% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 58,37% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Buis-les-Baronnies quelques semaines plus tôt tournait à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 27,57% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 22,55%. Le duel final se soldait finalement par un score de 61,27% pour Emmanuel Macron, contre 38,73% en faveur de Marine Le Pen. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Buis-les-Baronnies un bastion historique de la gauche radicale.

12:58 - La fiscalité locale, thème de campagne à Buis-les-Baronnies ? Pour ce qui est des contributions locales à Buis-les-Baronnies, la recette fiscale par foyer s'est établie à environ 1 104 euros en 2024 (dernières données disponibles), alors que ce montant se situait à 931 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à environ 35,66 % en 2024 (contre 18,45 % en 2020). Une augmentation souvent automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 266 240 € de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 752 800 euros enregistrés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 18,25 %. Cette disparition en fait désormais une recette marginale, ce qui explique cette baisse drastique de rendement pour la commune.

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections à Buis-les-Baronnies Que peut-on retenir de l'issue du dernier scrutin municipal à Buis-les-Baronnies ? Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Sébastien Bernard a imposé son rythme avec 591 bulletins (60,61%). Deuxième, Rémy Clement a recueilli 39,38% des suffrages. Cette victoire écrasante de Sébastien Bernard a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Buis-les-Baronnies, cet équilibre offre une matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Cette victoire retentissante met l'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.