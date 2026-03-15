Résultat municipale 2026 à Buis-les-Baronnies (26170) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Buis-les-Baronnies a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Buis-les-Baronnies, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Buis-les-Baronnies [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sébastien BERNARD
Sébastien BERNARD Le Buis nous rassemble 		541 41,58%
Rémy CLEMENT
Rémy CLEMENT Buis Passion 		510 39,20%
Patricia HEBERT
Patricia HEBERT BUIS, MAIRIE CITOYENNE ! 		250 19,22%
Participation au scrutin Buis-les-Baronnies
Taux de participation 68,79%
Taux d'abstention 31,21%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,28%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,98%
Nombre de votants 1 331

Source : ministère de l’Intérieur

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