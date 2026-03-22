Résultat de l'élection municipale 2026 à Bulles : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bulles [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bulles sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bulles.
L'actu des élections municipales 2026 à Bulles
11:43 - Match incertain entre Jean-Noël Klozik et Christelle Vermeulen
Jean-Noël Klozik a remporté le premier volet de l'élection municipale à Bulles il y a une semaine, avec 36,59 % des bulletins valides. Ensuite, Christelle Vermeulen a pris la position de dauphine avec 33,26 %. Le duel s'est avéré serré. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Sylvie Masset est arrivée troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Bulles, l'élection a enregistré une participation de 77,10 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bulles
Le deuxième tour des élections municipales à Bulles a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christelle Vermeulen
Divers
Notre village, c'est Nous!
|
|
Jean-Noël Klozik
Divers
ENSEMBLE POUR BULLES ET SES HAMEAUX
|
|
Sylvie Masset
Divers
POURSUIVONS ENSEMBLE, pour l'Avenir de Bulles
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bulles
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Noël KLOZIK (Ballotage) ENSEMBLE POUR BULLES ET SES HAMEAUX
|165
|36,59%
|Christelle VERMEULEN (Ballotage) Notre village, c'est Nous!
|150
|33,26%
|Sylvie MASSET (Ballotage) POURSUIVONS ENSEMBLE, pour l'Avenir de Bulles
|136
|30,16%
|Participation au scrutin
|Bulles
|Taux de participation
|77,10%
|Taux d'abstention
|22,90%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,31%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,22%
|Nombre de votants
|458
Source : ministère de l’Intérieur
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