Résultat de l'élection municipale 2026 à Bulles : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bulles

Le deuxième tour des élections municipales à Bulles a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christelle Vermeulen
Christelle Vermeulen Divers
Notre village, c'est Nous!
  • Christelle Vermeulen
  • Jean-Marie Vonarb
  • Peggy Leboeuf
  • Gaëtan Delicque
  • Maguy Dubois
  • Gaël Leboeuf
  • Lucie Boissat
  • Jean-Luc Jouin
  • Séverine Weber
  • Sébastien Lefevre
  • Sandy Chaye
  • William Coulon
  • Marie-Line Bezin
  • Marc Leroy
  • Marie-Christine Lainé
Jean-Noël Klozik
Jean-Noël Klozik Divers
ENSEMBLE POUR BULLES ET SES HAMEAUX
  • Jean-Noël Klozik
  • Camille Lancien
  • Sébastien Vieira
  • Sandrine Laigle
  • Laurent Pinot
  • Elise Desliens
  • Patrice Taullée
  • Charlotte Lucas
  • Thomas Rabaut
  • Lorena Bergamotti
  • Luc Herreman
  • Aurore Deconihout
  • Kevin Luce
  • Nelly Demey
  • Paolo Da Costa
Sylvie Masset
Sylvie Masset Divers
POURSUIVONS ENSEMBLE, pour l'Avenir de Bulles
  • Sylvie Masset
  • Francis Pelletier
  • Magalie d'Hermy
  • Louis Durand
  • Delphine Bridot
  • Julien Tourte
  • Lydie Vasseur
  • Karim Agournaze
  • Milène Cerou
  • Laurent Van Coillie
  • Aurélie Faroux-Codemo
  • Béchir Jarraya
  • Linda Boucher
  • Jonathan Demeyer
  • Margaux Debailly

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bulles

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Noël KLOZIK
Jean-Noël KLOZIK (Ballotage) ENSEMBLE POUR BULLES ET SES HAMEAUX 		165 36,59%
Christelle VERMEULEN
Christelle VERMEULEN (Ballotage) Notre village, c'est Nous! 		150 33,26%
Sylvie MASSET
Sylvie MASSET (Ballotage) POURSUIVONS ENSEMBLE, pour l'Avenir de Bulles 		136 30,16%
Participation au scrutin Bulles
Taux de participation 77,10%
Taux d'abstention 22,90%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,22%
Nombre de votants 458

Source : ministère de l’Intérieur

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