Résultat municipale 2026 à Bullion (78830) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bullion a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bullion, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bullion [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Xavier CARIS
Xavier CARIS (17 élus) BULLION ENSEMBLE 		672 73,77%
  • Xavier CARIS
  • Isabelle MARGOT-JACQ
  • Dominique PIERROT
  • Dominique GILSANZ
  • Guillaume GIBERT
  • Nathalie FAVIER
  • Patrick LE MOIGNE
  • Pamela BARBIEZ
  • Fabrice COMBRISSON
  • Aurélie LEMESRE
  • Eric-Pierre DUFOUR
  • Corinne SAKUMA
  • Franck MATHIVON
  • Emilie DROUET
  • Pierre-Antoine ROSIER
  • Magali NOUVEL
  • Johann CARIS
Albert COLLARD
Albert COLLARD (2 élus) ENGAGÉS POUR BULLION 		239 26,23%
  • Albert COLLARD
  • Géraldine SAILLANT
Participation au scrutin Bullion
Taux de participation 65,03%
Taux d'abstention 34,97%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,22%
Nombre de votants 928

Source : ministère de l’Intérieur

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