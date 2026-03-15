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19:20 - Démographie et politique à Bullion, un lien étroit Dans les rues de Bullion, le scrutin touche à sa fin. Avec ses 34,56% de cadres supérieurs pour 1 915 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 120 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (87,48%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 23,75% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 46,95% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 122,14 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Bullion, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Ce que disent les chiffres sur le vote RN à Bullion Le parti à la flamme n'était pas représenté au moment de la dernière bataille municipale à Bullion il y a six ans, le scrutin s'étant joué en dehors des clivages partisans dans la commune. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 13,56% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 29,89% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 9,48% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Bullion comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 20,44% aux européennes de juin 2024, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 25,37% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 28,06% le dimanche suivant.

16:58 - Rétrospective : la participation à Bullion avant 2026 En ce jour d'élections municipales à Bullion, la désertion des bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Pour rappel, l'abstention se montait à 48,85 % lors de la dernière municipale, un chiffre assez faible alors que sévissait la pandémie du Covid-19. Lors de la dernière présidentielle, le taux d'abstention sur place s'est pour sa part élevé à 16,03 %. Si la nature de ces scrutins diffère des enjeux purement locaux, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mis en perspective. L'abstention aux législatives, mesurée à 41,20 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 23,13 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 35,70 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Comment Bullion a-t-elle voté l'année de la dissolution ? Le rendez-vous électoral des Européennes du printemps 2024 à Bullion avait vu la victoire locale de l'équipe de Valérie Hayer (21,66%), avec en deuxième position Jordan Bardella qui avait recueilli 20,44% des voix. Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Bullion soutenaient en priorité Aurore Bergé (Ensemble !) avec 41,23% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Aurore Bergé culminant à 57,76% des voix localement. Cette exploration des résultats de 2024 a donc révélé que Bullion s'affirmait alors toujours comme un territoire à dominante centriste et macroniste.

14:57 - Bullion : rappel des résultats majeurs de la présidentielle et des législatives 2022 L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Bullion s'affirme comme un territoire fidèle au centre-droit libéral. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Bullion était en effet marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 36,48% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon aggrégeait 17,34%. Lors de la finale de l'élection à Bullion, les électeurs accordaient 70,11% pour Emmanuel Macron, contre 29,89% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Bullion portaient leur choix sur Aurore Bergé (Ensemble !) avec 40,10% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Aurore Bergé virant de nouveau en tête avec 66,24% des voix.

12:58 - Le niveau des impôts locaux est en hausse à Bullion Pour ce qui est de la fiscalité de Bullion, par foyer fiscal, le montant moyen versé a représenté 1 027 € en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 868 € quatre ans auparavant. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a été maintenu à un peu moins de 21,38 % en 2024, un chiffre identique à celui du début de mandat. La moyenne au niveau national, avoisinant les 40 % et en progression de 1,2 point depuis 2020, offre un point de comparaison pertinent. Mais attention : cette augmentation est bien souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que près de 71 700 euros en 2024. Un apport qui est loin des quelque 454 700 euros enregistrés en 2020 avec un taux fixé à environ 9,40 %. La taxe ne représente plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Retour sur le résultat des élections de 2020 à Bullion Étudier les scores de la dernière élection municipale à Bullion peut se révéler instructif. Dès le premier tour, Xavier Caris a coiffé ses concurrents au poteau en récoltant 362 bulletins (50,77%). En deuxième position, Albert Collard a engrangé 49,22% des bulletins valides. Cette victoire écrasante dès le premier tour a clôturé le match dès le premier tour. Les électeurs n'ont pas eu à retourner aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Bullion, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Le camp minoritaire devra fournir un effort titanesque ce dimanche pour contester cette hégémonie, alors que l'équipe victorieuse tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.