Résultat de l'élection municipale 2026 à Bully-les-Mines : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bully-les-Mines [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bully-les-Mines sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bully-les-Mines.
L'actu des élections municipales 2026 à Bully-les-Mines
12:05 - Premier tour des municipales à Bully-les-Mines : horaires des bureaux de vote
En 2026, les citoyens de Bully-les-Mines sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de la ville. Le bilan du dernier mandat permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? Plus bas dans la page vous pourrez vérifier la liste des candidats à Bully-les-Mines. Les 9 bureaux de vote de la ville de Bully-les-Mines sont ouverts jusqu'à 18 h pour accueillir les votants. Les résultats à Bully-les-Mines seront visibles ici à partir de 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bully-les-Mines
|Tête de listeListe
|
Caroline Meloni
Liste du Rassemblement National
BULLY-LES-MINES AVANT TOUT !
|
|
Christopher Rigaud
Liste Divers
BULLY DEMAIN, UN AVENIR EN COMMUN
|
|
François Lemaire
Liste du Parti socialiste
AU COEUR DE VOTRE QUOTIDIEN, AVEC FRANCOIS LEMAIRE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Lemaire (29 élus) Bully-les-mines. comme nous l'aimons
|2 506
|69,16%
|
|Caroline Meloni (4 élus) Voir plus loin avec le rassemblement pour bully les mines
|916
|25,28%
|
|Jean-Michel Padot Renaissance bullygeoise
|201
|5,54%
|Participation au scrutin
|Bully-les-Mines
|Taux de participation
|39,56%
|Taux d'abstention
|60,44%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 714
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François Lemaire (29 élus) Ensemble, bully les mines en confiance !
|3 570
|72,99%
|
|Daniel Gosselin (3 élus) Un nouveau souffle pour bully
|886
|18,11%
|
|Jean- Michel Padot (1 élu) Renaissance bullygeoise
|435
|8,89%
|
|Participation au scrutin
|Bully-les-Mines
|Taux de participation
|54,01%
|Taux d'abstention
|45,99%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,80%
|Nombre de votants
|5 192
Villes voisines de Bully-les-Mines
- Bully-les-Mines (62160)
- Ecole primaire à Bully-les-Mines
- Maternités à Bully-les-Mines
- Crèches et garderies à Bully-les-Mines
- Classement des collèges à Bully-les-Mines
- Salaires à Bully-les-Mines
- Impôts à Bully-les-Mines
- Dette et budget de Bully-les-Mines
- Climat et historique météo de Bully-les-Mines
- Accidents à Bully-les-Mines
- Délinquance à Bully-les-Mines
- Inondations à Bully-les-Mines
- Nombre de médecins à Bully-les-Mines
- Pollution à Bully-les-Mines
- Entreprises à Bully-les-Mines
- Prix immobilier à Bully-les-Mines