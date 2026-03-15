Résultat de l'élection municipale 2026 à Bully-les-Mines : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bully-les-Mines

Tête de listeListe
Caroline Meloni
Caroline Meloni Liste du Rassemblement National
BULLY-LES-MINES AVANT TOUT !
  • Caroline Meloni
  • Jean-Jacques Gantiez
  • Dany Duchatel
  • Stephane Canel
  • Daisy Scalise
  • Herve Lefebvre
  • Eugenie Lectez
  • Thomas Caucheteux
  • Cynthia Decleve
  • Jordan Cornet
  • Marylise Dubois
  • Philippe Parmentier
  • Isabelle Monflier
  • Cédric Blondel
  • Karina Miazek
  • Patrick Mouche
  • Peggy Cartigny
  • Dany Pillez
  • Aurélie Sulin
  • Cédric Mercier
  • Cavide Yildirim
  • Pascal Pultin
  • Sandrine Pouchain
  • Jean-Luc Ameele
  • Virginie Manuszak
  • Christophe Chevalier
  • Gaëtane Lenormand
  • Ludovic Van Eenooghe
  • Héléna Jarosz
  • Frédéric Lombart
  • Alexina Roba
  • Yanis Lenormand
  • Adeline Lombart
  • Didier Delaby
  • Françoise Cleenewerck
Christopher Rigaud
Christopher Rigaud Liste Divers
BULLY DEMAIN, UN AVENIR EN COMMUN
  • Christopher Rigaud
  • Brigitte Hodin
  • Sofiane Kouch
  • Sandy Collier
  • Maxime Martin
  • Sylvie Duquenoy
  • Hycham El Youssoufi
  • Johanne Barnet
  • Jean Nicolle
  • Aurélie Etoc
  • Olivier Gronier
  • Sarah Testart
  • Mustafa Oulkha
  • Gëtane Delepine
  • Laurent Radola
  • Anne-Sophie Brandt
  • Alban Canivet
  • Séverine Bloquet
  • Romain Rigaud
  • Sylvie Fontaine
  • Jean-Francois Versele
  • Lucia Conforto
  • Guillaume Warembourg
  • Léa Bloquet
  • Maxime Flaunet
  • Liliane Caillieret
  • Joachim Zemour
  • Jessie Paris
  • Nicolas Adamczyk
  • Alicia Kuberski
  • Axel Bailleul
  • Cindy Flaunet
  • Arnaud Ducoin
François Lemaire
François Lemaire Liste du Parti socialiste
AU COEUR DE VOTRE QUOTIDIEN, AVEC FRANCOIS LEMAIRE
  • François Lemaire
  • Nathalie Blanquet
  • Jérémy Robillart
  • Florence Chaumorcel
  • Ali Ben Fraj
  • Martine Czekalowski
  • Francis Penkalla
  • Dominique Delenclos
  • Pascal Defrance
  • Véronique Fauchois
  • Didier Baccioni
  • Magali Biget
  • Rudy Raguenet
  • Anne Bondois
  • Denis Broulin
  • Jeannine Pouchain
  • Vincent Cordonnier
  • Josiane Watré
  • Mickaël Oczachowski
  • Marine Desmis
  • Noé Verbrugge
  • Alexia Karczewski
  • Frédéric Bigot
  • Salima Koperski
  • Pierre Montabone
  • Gwendoline Dabach
  • Marcel Obin
  • Anne-Marie Margathe
  • Eric Debas
  • Claudine Moutoir
  • Philippe Gosselin
  • Caroline Loubat
  • Didier Nowak

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Lemaire
François Lemaire (29 élus) Bully-les-mines. comme nous l'aimons 		2 506 69,16%
  • François Lemaire
  • Martine Czekalowski
  • Jérémy Robillart
  • Caroline Loubat
  • Patrick Leroy
  • Nathalie Blanquet
  • Pascal Fouquart
  • Dominique Delenclos
  • Ali Ben Fraj
  • Maryse Baccioni
  • Gérard Heripret
  • Géraldine Wayolle
  • Ludovic Dubo
  • Jeannine Pouchain
  • Stéphane Sikora
  • Catherine Dambrine
  • Pascal Defrance
  • Delphine Lemettre Makhloufi
  • Franck Cousin
  • Sandrine Wlodarczyk
  • Michel Melin
  • Josiane Watré
  • Corentin Piwonski
  • Rosine Nathiez
  • Michel Battiato
  • Florence Chaumorcel
  • Rudy Raguenet
  • Claudine Moutoir
  • Florent Derriche
Caroline Meloni
Caroline Meloni (4 élus) Voir plus loin avec le rassemblement pour bully les mines 		916 25,28%
  • Caroline Meloni
  • Michel Duez
  • Daisy Scalise
  • Frédéric Lombart
Jean-Michel Padot
Jean-Michel Padot Renaissance bullygeoise 		201 5,54%
Participation au scrutin Bully-les-Mines
Taux de participation 39,56%
Taux d'abstention 60,44%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 714

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François Lemaire
François Lemaire (29 élus) Ensemble, bully les mines en confiance ! 		3 570 72,99%
  • François Lemaire
  • Marie-Paule Bourriez
  • Jérémy Robillart
  • Nicole Gruson
  • Virgilio Chiarello
  • Jocelyne Monchaux
  • Patrick Leroy
  • Denise Cayet
  • Gérard Heripret
  • Caroline Loubat
  • Pierre Lacherie
  • Catherine Ben Fraj
  • Pascal Defrance
  • Martine Czekalowski
  • Jacky Dobrogoszcz
  • Cathy Lanier-Rohart
  • Philippe Carin
  • Maryse Baccioni
  • Jean-Louis Robilliard
  • Christiane Rakowski
  • Stéphane Sikora
  • Chantal Torz
  • Daniel Watre
  • Marianne Orywal
  • Bernard Delenclos
  • Marie-Christine Beaussart
  • Michel Melin
  • Josette Gravina
  • Eric Biget
Daniel Gosselin
Daniel Gosselin (3 élus) Un nouveau souffle pour bully 		886 18,11%
  • Daniel Gosselin
  • Caroline Meloni
  • Michel Lebas
Jean- Michel Padot
Jean- Michel Padot (1 élu) Renaissance bullygeoise 		435 8,89%
  • Jean- Michel Padot
Participation au scrutin Bully-les-Mines
Taux de participation 54,01%
Taux d'abstention 45,99%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,80%
Nombre de votants 5 192

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