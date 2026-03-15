Résultat municipale 2026 à Bures-sur-Yvette (91440) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bures-sur-Yvette a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bures-sur-Yvette, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bures-sur-Yvette [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-François VIGIER
Jean-François VIGIER (24 élus) Jean-François Vigier Bures, Passionnément 		2 651 60,36%
  • Jean-François VIGIER
  • Irène BESOMBES
  • Jean-Marc BODIOT
  • Cécile PREVOT
  • Arnaud POIRIER
  • Anne BODIN
  • Yvon DROCHON
  • Dominique PALASET
  • Elgan DELTERAL-DAURY
  • Catherine DELPOUVE
  • Pascal VERSEUX
  • Meriem ALVES
  • Michel GILBERT
  • Paola DEBONNE
  • Joël ROBICHON
  • Marie THIRION
  • Philippe TROCHERIS
  • Marina GAMBERINI
  • Nicolas SAOUT
  • Laure LE CORGNE
  • Richard VARSAVAUX
  • Marie MONSEF
  • Benoit AYRAUD
  • Nathalie DIONIS DU SÉJOUR
Thierry PRADÈRE
Thierry PRADÈRE (5 élus) Ensemble pour Bures 		1 741 39,64%
  • Thierry PRADÈRE
  • Dominique JACQUET
  • Arnold MABUNGU MAMPUYA
  • Adrienne RESSAYRE
  • Jacques-Olivier KLEIN
Participation au scrutin Bures-sur-Yvette
Taux de participation 62,44%
Taux d'abstention 37,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,21%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47%
Nombre de votants 4 467

Source : ministère de l’Intérieur

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