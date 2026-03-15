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19:21 - Élections à Bures-sur-Yvette : l'impact des caractéristiques démographiques En pleine campagne électorale municipale, Bures-sur-Yvette est perçue comme une ville dynamique et active. Avec ses 53,41% de cadres pour 9 481 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. L'existence de 584 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Dans la ville, 15,89% des résidents sont des enfants, et 31,15% ont plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. La population étrangère de 739 personnes apporte une ouverture culturelle inestimable. Malgré un pourcentage de chômeurs de 6,38%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 48 422 euros par an. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 15 mars 2026 à Bures-sur-Yvette participe à l'histoire du pays.

17:57 - Ce que montrent les données sur le vote RN à Bures-sur-Yvette Le RN récoltait un résultat relativement faible lors du scrutin municipal à Bures-sur-Yvette il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen amassait 6,79% des suffrages lors du tour préliminaire, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 17,42% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 5,66% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Bures-sur-Yvette comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 9,79% lors du choc des européennes deux ans plus tard, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 11,78% pour le parti nationaliste. Il était ensuite relégué plus loin lors du vote final.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Bures-sur-Yvette Les archives d'il y a six ans indiquent qu'au premier tour des municipales à Bures-sur-Yvette, l'abstention frappait 51,08 % des électeurs (un score dans la norme) alors que le scrutin avait été maintenu en pleine épidémie de coronavirus. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 16,22 % localement. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 33,81 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 21,46 %, contre 35,32 % en 2022. Si on suit la trajectoire globale, la commune se positionne donc résolument comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. En ce jour de municipale 2026 à Bures-sur-Yvette, cette contingence sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Des résultats tranchés à droite pour Bures-sur-Yvette il y a deux ans Les élections européennes du printemps 2024 à Bures-sur-Yvette avaient vu la victoire locale de la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (23,75%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 20,46% des voix. Pierre Larrouturou (Union de la gauche) avait par la suite remporté au premier tour des législatives à Bures-sur-Yvette une vingtaine de jours plus tard avec 42,31%. Paul Midy (Ensemble !) suivait à la deuxième place avec 33,77%. Le second round n'a pas changé grand chose, Pierre Larrouturou culminant à 51,29% des voix dans la commune. La physionomie politique de Bures-sur-Yvette a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant la commune apparaissait comme un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est affichée lors des échéances suivantes comme une terre plutôt de gauche.

14:57 - Bures-sur-Yvette, une ville difficile à figer au regard des résultats d'élections passées La physionomie politique de Bures-sur-Yvette laisse apparaître une zone au paysage politique évolutif. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Bures-sur-Yvette voyait en effet Emmanuel Macron finir en tête localement avec 36,83% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon obtenait 24,62%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 82,58% pour Emmanuel Macron, contre 17,42% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Bures-sur-Yvette plébiscitaient Cédric Villani (Nupes) avec 44,46% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,19%.

12:58 - Élections municipales : les impôts locaux pèseront-ils à Bures-sur-Yvette ? Concernant la pression fiscale pesant sur Bures-sur-Yvette, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté environ 1 321 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 1 442 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties s'est pourtant établi à un peu moins de 38,90 % en 2024 (contre près de 22,53 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 153 670 € en 2024, en net recul par rapport aux 3 742 030 € perçus 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à près de 14,50 %. Cette disparition en fait dorénavant une ressource secondaire, ce qui justifie cette baisse drastique de produit pour la commune. Dans la même veine, l'imposition du foncier non bâti est restée stable à un peu moins de 51,56 % en 2024, un taux qui n'a pas bougé depuis 2020 alors que la moyenne nationale oscille entre 40 et 50 %. Quant à la fiscalité liée aux ordures ménagères, l'impôt a stagné à 6,12 % en 2024, comme au début du mandat alors que la France affiche un peu plus de 9 %.

11:59 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à Bures-sur-Yvette Les rapports de force politiques locaux actuels demeurent, encore, influencés par l'issue des dernières municipales à Bures-sur-Yvette. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Jean-François Vigier (Divers) a raflé la première place en rassemblant 1 786 soutiens (54,18%). Derrière, Thierry Pradère (Divers) a capté 32,06% des voix. Cette victoire sans appel a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Bures-sur-Yvette, cette géographie électorale sert de matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. La minorité devra déplacer des montagnes ce dimanche pour remettre en cause cette domination, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.