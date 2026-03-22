Résultat de l'élection municipale 2026 à Busigny : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Busigny

Le deuxième tour des élections municipales à Busigny a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Christophe Lebrun
Christophe Lebrun Divers
OXYGENE
  • Christophe Lebrun
  • Dominique Gomanne
  • Julien Goemaere
  • Emilie Sartiaux
  • Christophe Grandjean
  • Sandrine Gronier
  • Julien Wryk
  • Marie-Françoise Buisset
  • Pierre Czeryba
  • Chloé Gomanne
  • Michel Renard
  • Yvette Jonet
  • David Lefevre
  • Stessie Allu
  • Corentin Maquin
  • Aurelie Lodato
  • Christophe Batteux
  • Camille Taissidre
  • Jimmy Lalaux
  • Angèle Dupuy
Christian Pecqueux
Christian Pecqueux Divers
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR BUSIGNY
  • Christian Pecqueux
  • Fabienne Dubus
  • William Lemaire
  • Marie-Thérèse Desicy
  • Fabien Marquand
  • Priscilla Gosset-Victoire
  • Maxime Prudhomme
  • Sandra Ladrière
  • Ludovic Macaigne
  • Séverine Lecompte
  • Aurélien Oblin
  • Fanny Proisy
  • Théo Friscourt
  • Marie-Laure Douez-Bodquin
  • Alain Llobel
  • Adeline Dupré
  • Roger Blanckaert
  • Brigitte Canonne
  • Christian Vercruysse

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Busigny

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian PECQUEUX
Christian PECQUEUX (Ballotage) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR BUSIGNY 		463 42,59%
Christophe LEBRUN
Christophe LEBRUN (Ballotage) OXYGENE 		418 38,45%
Marc SERUSIER
Marc SERUSIER (Ballotage) CAP AVENIR 		206 18,95%
Participation au scrutin Busigny
Taux de participation 62,77%
Taux d'abstention 37,23%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Nombre de votants 1 128

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Nord ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Nord. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Busigny

En savoir plus sur Busigny