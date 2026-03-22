Résultat de l'élection municipale 2026 à Busigny : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Busigny [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Busigny sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Busigny.
L'actu des élections municipales 2026 à Busigny
11:43 - Qui a fini en tête au 1er tour de l'élection à Busigny la semaine dernière ?
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Busigny dimanche dernier, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 37,23 %, malgré une abstention historiquement haute en France. À l'issue du dépouillement, c'est Christian Pecqueux qui est arrivé en tête avec 42,59 % des voix. Derrière, Christophe Lebrun s'est classé deuxième avec 38,45 %. Une poignée de voix seulement a séparé les deux concurrents. Christian Pecqueux a conservé le premier rang qu'il occupait déjà en 2020. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Marc Serusier s'est classé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Busigny
Le deuxième tour des élections municipales à Busigny a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Christophe Lebrun
Divers
OXYGENE
|
|
Christian Pecqueux
Divers
UN NOUVEAU SOUFFLE POUR BUSIGNY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Busigny
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Christian PECQUEUX (Ballotage) UN NOUVEAU SOUFFLE POUR BUSIGNY
|463
|42,59%
|Christophe LEBRUN (Ballotage) OXYGENE
|418
|38,45%
|Marc SERUSIER (Ballotage) CAP AVENIR
|206
|18,95%
|Participation au scrutin
|Busigny
|Taux de participation
|62,77%
|Taux d'abstention
|37,23%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,13%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,51%
|Nombre de votants
|1 128
Source : ministère de l’Intérieur
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