Résultat municipale 2026 à Bussière-Badil (24360) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bussière-Badil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bussière-Badil, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bussière-Badil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques LAVALLADE
Jean-Jacques LAVALLADE (9 élus) Bussière-Badil ensemble 		161 61,22%
  • Jean-Jacques LAVALLADE
  • Nolwen DESGRANGES
  • Richard ZUCCHI
  • Aline FAURE-LAVIGNE
  • Patrick BERNARD
  • Carla KEIMPEMA
  • Jérémy FRUGIER
  • Virginie BRETON
  • Lionel LALAGUE
Marilyne FORGENEUF
Marilyne FORGENEUF (2 élus) Développer les atouts de Bussière-Badil 		102 38,78%
  • Marilyne FORGENEUF
  • Bastien GLANGETAS
Participation au scrutin Bussière-Badil
Taux de participation 84,21%
Taux d'abstention 15,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,84%
Nombre de votants 272

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Bussière-Badil - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Jacques LAVALLADE
Jean-Jacques LAVALLADE (Ballotage) Bussière-Badil ensemble 		129 49,24%
Marilyne FORGENEUF
Marilyne FORGENEUF (Ballotage) Développer les atouts de Bussière-Badil 		84 32,06%
Chantal GILARDIE
Chantal GILARDIE (Ballotage) Bussière nous appartient 		49 18,70%
Participation au scrutin Bussière-Badil
Taux de participation 82,66%
Taux d'abstention 17,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,37%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,50%
Nombre de votants 267

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