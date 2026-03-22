Résultat municipale 2026 à Bussière-Badil (24360) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bussière-Badil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bussière-Badil, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bussière-Badil [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Jacques LAVALLADE (9 élus) Bussière-Badil ensemble
|161
|61,22%
|
|Marilyne FORGENEUF (2 élus) Développer les atouts de Bussière-Badil
|102
|38,78%
|
|Participation au scrutin
|Bussière-Badil
|Taux de participation
|84,21%
|Taux d'abstention
|15,79%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,47%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,84%
|Nombre de votants
|272
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Bussière-Badil - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Jacques LAVALLADE (Ballotage) Bussière-Badil ensemble
|129
|49,24%
|Marilyne FORGENEUF (Ballotage) Développer les atouts de Bussière-Badil
|84
|32,06%
|Chantal GILARDIE (Ballotage) Bussière nous appartient
|49
|18,70%
|Participation au scrutin
|Bussière-Badil
|Taux de participation
|82,66%
|Taux d'abstention
|17,34%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,37%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,50%
|Nombre de votants
|267
Election municipale 2026 à Bussière-Badil [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bussière-Badil sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bussière-Badil.
L'actu des élections municipales 2026 à Bussière-Badil
18:33 - Comment a voté Bussière-Badil lors des dernières élections ?
Les élections européennes du printemps 2024 à Bussière-Badil avaient vu s'imposer la liste de Jordan Bardella (35,84%), devant Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 17,34% des suffrages. Florence Joubert (Rassemblement National) avait ensuite enlevé le premier tour des élections des députés à Bussière-Badil une vingtaine de jours plus tard avec 43,54%. Christelle Druillole (Union de la gauche) échouait à la deuxième place avec 27,75%. C'est pourtant Christelle Druillole (Union de la gauche) qu'on a vu l'emporter au second tour, avec 50,52% des suffrages exprimés. Une confirmation limpide des résultats de la présidentielle deux ans plus tôt.
15:57 - Retour sur le résultat des élections de 2020 à Bussière-Badil
Il peut se révéler instructif de s'intéresser aux scores des dernières municipales à Bussière-Badil. Signalons qu'à l'époque, cette élection s'est tenue sur la base de candidatures à titre individuel et non de listes, permettant notamment le panachage. 11 conseillers ont été élus dès le premier tour. Lors de ce premier round, Carla Keimpema a pris la première place avec 172 soutiens (80,37%). En deuxième position, Catherine Peroux a capté 171 bulletins valides (79,90%). Nolwen Desgranges complétait le trio de tête, réunissant 170 voix (79,43%). Entre les deux premières candidates, l'écart s'est avéré très serré. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour l'élection 2026 à Bussière-Badil, les électeurs doivent de nouveau se prononcer dans ce contexte local très particulier. Le mode de scrutin spécifique sans liste n'est toutefois plus d'actualité.
13:58 - Le 2e tour de la municipale à Bussière-Badil donne lieu à un duel tendu
Le scrutin doit donc passer par une nouvelle étape ce dimanche, avec Marilyne Forgeneuf, à la tête de "Développer Les Atouts De Bussière-Badil" et Jean-Jacques Lavallade et sa liste "Bussière-Badil Ensemble", comme le précise la liste des candidats pour le second tour diffusée par le ministère de l'Intérieur cette semaine. En dépit d'un score supérieur à 10 %, Chantal Gilardie a choisi de ne pas se lancer à cette élection finale. L'horaire de fermeture du bureau de vote de Bussière-Badil a été arrêté à 18 heures.
11:59 - Rappel des résultats de dimanche dernier à Bussière-Badil pour l'élection
Il y a une semaine à Bussière-Badil, le scrutin a mobilisé 82,66 % des électeurs sur place, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Au terme de ce vote, c'est Jean-Jacques Lavallade qui s'est arrogé la première place en s'adjugeant 49,24 % des voix. À sa suite, Marilyne Forgeneuf a pris la position de dauphine avec 32,06 %. L'avance du gagnant provisoire a été importante d'emblée. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Chantal Gilardie pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure.
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