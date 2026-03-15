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19:18 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Bussières La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Bussières contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections municipales. Dans la localité, 17,44% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 33,92% de plus de 60 ans. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Le pourcentage de ménages ne possédant aucune voiture (28,79%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 764 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,68%) met en évidence des impératifs de soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,75%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Bussières mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,55% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

17:57 - Quel score pour le RN à Bussières aux élections de 2026 ? Le RN n'avait pas concouru à la dernière élection municipale à Bussières il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la ville. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 30,89% des voix comptabilisées lors du premier round, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 51,36% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 23,31% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Bussières comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 39,68% pour les européennes. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du tour préliminaire, un résultat de 44,34% pour le RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 50,14% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Jean-Pierre Taite.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Bussières En marge de ces élections municipales de 2026, le niveau de l'abstention pèsera assurément sur les résultats de Bussières. La fuite des électeurs atteignait 59,45 % pour le premier tour des municipales il y a six ans, dans la moyenne nationale, le coronavirus ayant jeté une ombre sur le vote. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 20,65 % localement. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 44,37 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 26,40 %, contre 50,14 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville globalement épargnée par l'abstention.

15:59 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Bussières La préférence des électeurs de Bussières a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune dessinait un paysage politique fragmenté, elle s'est plus visiblement positionnée 24 mois plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste. Pour le tour unique des européennes de 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement portés sur Jordan Bardella (39,68%). Les législatives à Bussières près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Grégoire Granger (Rassemblement National) en tête du peloton avec 44,34% au premier tour, devant Jean-Pierre Taite (Les Républicains) avec 22,38%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Grégoire Granger culminant à 50,14% des suffrages exprimés dans la localité.

14:57 - Lors de la dernière présidentielle, la localité de Bussières apparaissait comme inclassable sur l'échiquier politique Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Bussières soutenaient en priorité Marie-Paule Olive (Nupes) avec 30,25% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Jean-Pierre Taite (Les Républicains) qui arrivait en tête dans la commune avec 58,24% des voix. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Bussières plaçait Marine Le Pen en pole position avec 30,89% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 21,12%. Le duel final se soldait finalement par un score de 51,36% pour Marine Le Pen, contre 48,64% en faveur d'Emmanuel Macron. Globalement, ce paysage électoral fait de Bussières une zone au paysage politique évolutif.

12:58 - Les contribuables de Bussières se prononceront-ils sur les impôts ? Alors que les impôts locaux se sont alourdis à Bussières entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 8,60 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant près de 20 000 euros. Un produit qui est loin des quelque 173 700 euros enregistrés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse à présent que de manière résiduelle sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Bussières est passé à 27,51 % en 2024 (contre 12,21 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : la facture fiscale moyenne à Bussières s'est chiffrée à 615 € en 2024 contre 434 euros en début de mandat.

11:59 - Municipales 2020 : rappel des résultats à Bussières Les forces politiques en présence sont aujourd'hui encore déterminées par le résultat des dernières élections municipales à Bussières. Seule en lice, 'Avenir et cohesion' a sans surprise obtenu 100,00% des voix dès le premier tour. En l'absence d'adversaire, le scrutin a naturellement pris fin dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Bussières, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. L'attention cette année se concentrera sur la capacité d'une alternative à voir le jour face à la majorité en place. Avec l'annonce des candidatures, un élément de réponse assez clair a d'ores et déjà été fourni.