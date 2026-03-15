Résultat municipale 2026 à Bussières (42510) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Bussières a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Bussières, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Bussières [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges SUZAN
Georges SUZAN (17 élus) ENGAGÉ.ES POUR BUSSIERES 		490 71,95%
  • Georges SUZAN
  • Audrey FRADEL
  • Sylvain D'HUISSEL
  • Jessica GIRAUD
  • Philippe ROSE
  • Françoise DUBREUIL
  • Sylvain RAJOT
  • Christine DUMAS
  • Julien CASTETS
  • Catherine CHAUSSY
  • Olivier DAUDENET
  • Jalle RESNEAU
  • Stéphane COUPECHOUX
  • Mélodie DUBREUIL
  • Dominique PLANFORET
  • Anne-Marie BUCCI
  • Billy BONNET
Amanda ROTONDARO
Amanda ROTONDARO (2 élus) ENSEMBLE TISSONS L'AVENIR DE BUSSIERES 		191 28,05%
  • Amanda ROTONDARO
  • Fabien GAVORY
Participation au scrutin Bussières
Taux de participation 65,18%
Taux d'abstention 34,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,57%
Nombre de votants 700

Source : ministère de l’Intérieur

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