Résultat de l'élection municipale 2026 à Bussy-Saint-Georges : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bussy-Saint-Georges

Tête de listeListe
Loic Masson
Loic Masson Liste divers droite
ENSEMBLE POUR BUSSY
  • Loic Masson
  • Pnina Mokri
  • Fabrice Manni
  • Martine Duvernois
  • Farid Chaoui
  • Marie-José Simon
  • David Le Roux
  • Christelle Rossi
  • Sandy Tang
  • Laetitia Topin
  • Gildas Leprovost
  • Nathalie Nuttin
  • André Aguerre
  • Laurence Cuenin
  • Rafik Talbi
  • Nathalie Lupi
  • Jean-Philippe Somlith
  • Aline Sridykhan
  • Konekham Douangboupha
  • Férial Ben Ali
  • Jawad Qaraoui
  • Mariam Soumare
  • Thomas Luiggi
  • Bibiane Kombo Moutoula
  • Michaêl Lugan
  • Sarah Zeddam
  • Donacien Rob
  • Catherine Sabastia
  • Dylan Marques
  • Marie-Paule Sabrou
  • Karim Ait Talb
  • Vân Anh Dang
  • Ange Aba
  • Pauline Le Hoang
  • Naseeb Nabeebaccus
  • Laetitia Lenoir
  • Rémi Nuttin
Olivier Porte
Olivier Porte Liste d'union à gauche
UNION DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES POUR BUSSY
  • Olivier Porte
  • Fatima Muanza
  • Anass Bettaieb
  • Catherine Besnainou
  • Jean Roland Tchuisseu
  • Marie Pascale Maguiabou Tagne
  • Nassim Bennouna
  • Justine Ndzie
  • Stéphane Khelif
  • Mélodie Cornet
  • Arthur Boutigny
  • Esther Negga
  • Florian Czapura
  • Patricia Rigout
  • Vincent Ory
  • Fatima Romrani
  • Pascal Guivarch
  • Alice Candace
  • Sébastien Ducrocq
  • Flavie Tchuisseu Maguiabou
  • Daniel Scheh
  • Guylène Blisnick
  • Lucas Merlin
  • Louise Mader
  • Heiko Ye
  • Eléa Bennouna
  • Nestor Obiang Nkoulou
  • Sarah Tesfai
  • Olivier Kazmierowski
  • Pierrette Hahn
  • Christian Raoult
  • Géraldine Henne
  • Kévin Hartmann
  • Stéphanie Vignette
  • Benoît Diet
Harald Poillot
Harald Poillot Liste divers droite
Réveillons ensemble Bussy
  • Harald Poillot
  • Valery Michaux
  • Haykaile Zaier
  • Lynda Amami
  • Maurice Gourmand
  • Karine Tennerel
  • Alexis Galinié
  • Sophie Damide
  • Thierry Amiech
  • Carole Gras
  • Claude Louis
  • Isabel Archilla
  • Martial Tabar
  • Jie Luo
  • Issam Mansour
  • Stéphanie Auclaire
  • Stéphane Barnier
  • Chantal Mathiot
  • Jean-Marc Verleene
  • Lola Mateos-Fernandes
  • Hugo Grandjean
  • Nahema Garba
  • Khanthachack Voratanouvong
  • Soulef Azaiez
  • Franck Icardo
  • Aurélie Francois-Lopez
  • Vitorino de Oliveira Silva
  • Sarah Garba
  • Mathieu Caron-Lecoq Karmowski
  • Noel Thai
  • Kaoussen Garba
  • Linda Picot
  • Anolak Oudone
  • Mata Thiobane
  • Romain Molès
  • Wendy Lam
  • Lorenzo Tabar
Yann Dubosc
Yann Dubosc Liste des Républicains
VIVRE BUSSY
  • Yann Dubosc
  • Régine Bories
  • Marc Nougayrol
  • Bernadette Colin
  • Baptiste Fabry
  • Claire Marcelin
  • Edouard Leroy
  • Micheline Thibaut
  • Zavier Eloundou
  • Nhu Tran Minh
  • Mouttabi Vin
  • Christine Poncelet
  • Hervé Gaugue
  • Sylvie Torrao
  • William Peters
  • Julie Kassel
  • Gil Fernandes
  • Pierrette Lefebvre
  • The Vinh Vo
  • Marion Combes
  • Luc-Noël Larcher
  • Sandrine Fernandes
  • Huy Le
  • Patricia Iparraguirre
  • Julien Hody
  • Béatrice Bijard
  • Christophe Lecarpentier
  • Lavie Ham
  • Biangani Barose
  • Morgane Catherine
  • Morgan Loiseleur
  • Jenny Jimenez
  • Philippe Lissarre
  • Lynda Badji
  • Virind So
  • Dominique Roujas
  • Feiran You

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Yann Dubosc
Yann Dubosc (26 élus) Vivre bussy 		2 141 47,99%
  • Yann Dubosc
  • Thi Hong Chau Van
  • Serge Sithisak
  • Brigitte Jarrot Tyrode
  • Alain Chilewski
  • Régine Bories
  • Franck Le Millour Woirhaye
  • Amandine Roujas
  • Marc Nougayrol
  • Nathalie Nuttin
  • Baptiste Fabry
  • Elisabeth Te
  • Franco Panigada
  • Valérie Vongchanh
  • Edouard Leroy
  • Lavie Ham
  • Hervé Gaugue
  • Khanh Nguyen
  • David Da Rocha
  • Sabrina Brahmi
  • Biangani Barose
  • Bernadette Colin
  • Zavier Eloundou
  • Evelyne Varro
  • Fabien Goupilleau
  • Jenny Jimenez
Loic Masson
Loic Masson (6 élus) Ensemble pour bussy 		1 433 32,12%
  • Loic Masson
  • Valery Michaux
  • Laurent Moretti
  • Pnina Mokri
  • Mouttabi Vin
  • Isabel Archilla
Chantal Brunel
Chantal Brunel (3 élus) Aimer et servir bussy 		887 19,88%
  • Chantal Brunel
  • Khuon Khou
  • Martine Duvernois
Participation au scrutin Bussy-Saint-Georges
Taux de participation 29,31%
Taux d'abstention 70,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 557

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Yann Dubosc
Yann Dubosc Vivre bussy 		2 078 41,46%
Chantal Brunel
Chantal Brunel Aimer et servir bussy 		996 19,87%
Laurent Moretti
Laurent Moretti Moretti pour bussy 		860 17,16%
Loic Masson
Loic Masson Ecrire ensemble un meilleur bussy 		647 12,91%
Mouttabi Vin
Mouttabi Vin Avec vous pour bussy 		430 8,58%
Participation au scrutin Bussy-Saint-Georges
Taux de participation 33,31%
Taux d'abstention 66,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 5 154

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Chantal Brunel
Chantal Brunel (25 élus) Ecrire un nouveau bussy 		3 276 40,57%
  • Chantal Brunel
  • Yann Dubosc
  • Martine Candau-Tilh
  • Loïc Masson
  • Amandine Roujas
  • Alain Chilewski
  • Thi Hong Chau Abdoul Mazidou
  • Serge Sithisak
  • Isabelle Prieur
  • Ludovic Boutillier
  • Christine Aranda
  • Jacques Canal
  • Yvette Richard
  • Franco Panigada
  • Sokun Théa Te
  • Eddi Cartone
  • Khalida Cherifi
  • Eddy Ngombe
  • Elise Phahongchanh
  • Franck Le Millour-Woirhaye
  • Claire Merlin
  • Jimmy Vitalis
  • Marie-José Simon
  • Thierry Thoison
  • Nathalie Nuttin
Hugues Rondeau
Hugues Rondeau (6 élus) Pour bussy continuons ensemble 		2 806 34,75%
  • Hugues Rondeau
  • Lynda Amami
  • Christian Bompart
  • Kim-Chau Ngouansavanh
  • Claude Louis
  • Brigitte Abergel
Nabia Pisi
Nabia Pisi (4 élus) Tous unis pour bussy 		1 992 24,67%
  • Nabia Pisi
  • Pierre Lafaye
  • Claire Travers
  • Yvon Chrismant
Participation au scrutin Bussy-Saint-Georges
Taux de participation 58,87%
Taux d'abstention 41,13%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,37%
Nombre de votants 8 356

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Chantal Brunel
Chantal Brunel Ecrire un nouveau bussy 		2 586 32,64%
Hugues Rondeau
Hugues Rondeau Pour bussy continuons ensemble 		1 791 22,60%
Nabia Pisi
Nabia Pisi Tous unis pour bussy 		1 536 19,38%
Christian Raoult
Christian Raoult Ensemble, redressons bussy 		918 11,58%
Paul Faye
Paul Faye Union citoyenne pour bussy 		835 10,54%
Stéphane Berthin
Stéphane Berthin Front de gauche - un nouveau cap pour bussy 		256 3,23%
Participation au scrutin Bussy-Saint-Georges
Taux de participation 57,07%
Taux d'abstention 42,93%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,20%
Nombre de votants 8 100

Villes voisines de Bussy-Saint-Georges

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