Résultat de l'élection municipale 2026 à Bussy-Saint-Georges : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Bussy-Saint-Georges [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Bussy-Saint-Georges sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bussy-Saint-Georges.
L'actu des élections municipales 2026 à Bussy-Saint-Georges
12:07 - Les municipales à Bussy-Saint-Georges, c'est aujourd'hui
Ce dimanche 15 mars 2026, les citoyens français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour connaître qui va diriger leur commune pour les 6 prochaines années. En 2020, le deuxième tour avait été reporté en raison de la crise du covid. Découvrez ci-dessous la liste des prétendants à Bussy-Saint-Georges. Retenez également que les 15 bureaux de vote de la ville de Bussy-Saint-Georges fermeront leurs portes à 18 h pour le dépouillement. Cliquez sur 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir les résultats des élections municipales à Bussy-Saint-Georges dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Bussy-Saint-Georges
|Tête de listeListe
|
Loic Masson
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR BUSSY
|
|
Olivier Porte
Liste d'union à gauche
UNION DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES POUR BUSSY
|
|
Harald Poillot
Liste divers droite
Réveillons ensemble Bussy
|
|
Yann Dubosc
Liste des Républicains
VIVRE BUSSY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yann Dubosc (26 élus) Vivre bussy
|2 141
|47,99%
|
|Loic Masson (6 élus) Ensemble pour bussy
|1 433
|32,12%
|
|Chantal Brunel (3 élus) Aimer et servir bussy
|887
|19,88%
|
|Participation au scrutin
|Bussy-Saint-Georges
|Taux de participation
|29,31%
|Taux d'abstention
|70,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 557
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yann Dubosc Vivre bussy
|2 078
|41,46%
|Chantal Brunel Aimer et servir bussy
|996
|19,87%
|Laurent Moretti Moretti pour bussy
|860
|17,16%
|Loic Masson Ecrire ensemble un meilleur bussy
|647
|12,91%
|Mouttabi Vin Avec vous pour bussy
|430
|8,58%
|Participation au scrutin
|Bussy-Saint-Georges
|Taux de participation
|33,31%
|Taux d'abstention
|66,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|5 154
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Chantal Brunel (25 élus) Ecrire un nouveau bussy
|3 276
|40,57%
|
|Hugues Rondeau (6 élus) Pour bussy continuons ensemble
|2 806
|34,75%
|
|Nabia Pisi (4 élus) Tous unis pour bussy
|1 992
|24,67%
|
|Participation au scrutin
|Bussy-Saint-Georges
|Taux de participation
|58,87%
|Taux d'abstention
|41,13%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,37%
|Nombre de votants
|8 356
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Chantal Brunel Ecrire un nouveau bussy
|2 586
|32,64%
|Hugues Rondeau Pour bussy continuons ensemble
|1 791
|22,60%
|Nabia Pisi Tous unis pour bussy
|1 536
|19,38%
|Christian Raoult Ensemble, redressons bussy
|918
|11,58%
|Paul Faye Union citoyenne pour bussy
|835
|10,54%
|Stéphane Berthin Front de gauche - un nouveau cap pour bussy
|256
|3,23%
|Participation au scrutin
|Bussy-Saint-Georges
|Taux de participation
|57,07%
|Taux d'abstention
|42,93%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,20%
|Nombre de votants
|8 100
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