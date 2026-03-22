Résultat de l'élection municipale 2026 à Bussy-Saint-Georges : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Bussy-Saint-Georges [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Bussy-Saint-Georges sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Bussy-Saint-Georges.
L'actu des élections municipales 2026 à Bussy-Saint-Georges
11:49 - Yann Dubosc largement en tête de l'élection municipale dimanche dernier
Pour le lancement des municipales à Bussy-Saint-Georges, le rendez-vous a vu 45,96 % des inscrits se déplacer sur place, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. À l'issue du dépouillement, c'est Yann Dubosc (Les Républicains) qui a pris l'avantage en récoltant 41,95 % des votes. À sa suite, Loic Masson (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 28,55 %. Le match a abouti à une domination très nette du leader. Yann Dubosc a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin. Pour compléter ce tableau, avec 16,15 %, Olivier Porte (Union de la gauche) est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Harald Poillot, avec la nuance Divers droite, a récolté 13,36 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bussy-Saint-Georges
Le deuxième tour des élections municipales à Bussy-Saint-Georges a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Loic Masson
Liste divers droite
ENSEMBLE POUR BUSSY
|
|
Olivier Porte
Liste d'union à gauche
UNION DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES POUR BUSSY
|
|
Harald Poillot
Liste divers droite
Réveillons ensemble Bussy
|
|
Yann Dubosc
Liste des Républicains
VIVRE BUSSY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bussy-Saint-Georges
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Yann DUBOSC (Ballotage) VIVRE BUSSY
|3 372
|41,95%
|Loic MASSON (Ballotage) ENSEMBLE POUR BUSSY
|2 295
|28,55%
|Olivier PORTE (Ballotage) UNION DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES POUR BUSSY
|1 298
|16,15%
|Harald POILLOT (Ballotage) Réveillons ensemble Bussy
|1 074
|13,36%
|Participation au scrutin
|Bussy-Saint-Georges
|Taux de participation
|45,96%
|Taux d'abstention
|54,04%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,01%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,71%
|Nombre de votants
|8 180
Source : ministère de l’Intérieur
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