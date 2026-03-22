Résultat de l'élection municipale 2026 à Bussy-Saint-Georges : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Bussy-Saint-Georges

Le deuxième tour des élections municipales à Bussy-Saint-Georges a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Loic Masson
Loic Masson Liste divers droite
ENSEMBLE POUR BUSSY
  • Loic Masson
  • Pnina Mokri
  • Fabrice Manni
  • Martine Duvernois
  • Farid Chaoui
  • Marie-José Simon
  • David Le Roux
  • Christelle Rossi
  • Sandy Tang
  • Laetitia Topin
  • Gildas Leprovost
  • Nathalie Nuttin
  • André Aguerre
  • Laurence Cuenin
  • Rafik Talbi
  • Nathalie Lupi
  • Jean-Philippe Somlith
  • Aline Sridykhan
  • Konekham Douangboupha
  • Férial Ben Ali
  • Jawad Qaraoui
  • Mariam Soumare
  • Thomas Luiggi
  • Bibiane Kombo Moutoula
  • Michaêl Lugan
  • Sarah Zeddam
  • Donacien Robe
  • Catherine Sabastia
  • Dylan Marques
  • Marie-Paule Sabrou
  • Karim Ait Talb
  • Vân Anh Dang
  • Ange Aba
  • Pauline Le Hoang
  • Naseeb Nabeebaccus
  • Laetitia Lenoir
  • Rémi Nuttin
Olivier Porte
Olivier Porte Liste d'union à gauche
UNION DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES POUR BUSSY
  • Olivier Porte
  • Fatima Muanza
  • Anass Bettaieb
  • Catherine Besnainou
  • Jean Roland Tchuisseu
  • Marie Pascale Maguiabou Tagne
  • Nassim Bennouna
  • Justine Ndzie
  • Stéphane Khelif
  • Mélodie Cornet
  • Arthur Boutigny
  • Esther Negga
  • Florian Czapura
  • Patricia Rigout
  • Vincent Ory
  • Fatima Romrani
  • Pascal Guivarch
  • Alice Candace
  • Sébastien Ducrocq
  • Flavie Tchuisseu Maguiabou
  • Daniel Scheh
  • Guylène Blisnick
  • Lucas Merlin
  • Louise Mader
  • Heiko Ye
  • Eléa Bennouna
  • Nestor Obiang Nkoulou
  • Sarah Tesfai
  • Olivier Kazmierowski
  • Pierrette Hahn
  • Christian Raoult
  • Géraldine Henne
  • Kévin Hartmann
  • Stéphanie Vignette
  • Benoît Diet
Harald Poillot
Harald Poillot Liste divers droite
Réveillons ensemble Bussy
  • Harald Poillot
  • Valéry Michaux
  • Haykail Zaier
  • Lynda Amami
  • Maurice Gourmand
  • Karine Tennerel
  • Alexis Galinié
  • Sophie Damide
  • Thierry Amiech
  • Carole Gras
  • Claude Louis
  • Isabel Archilla
  • Martial Tabar
  • Jie Luo
  • Issam Mansour
  • Stéphanie Auclaire
  • Stéphane Barnier
  • Chantal Mathiot
  • Jean-Marc Verleene
  • Lola Mateos-Fernandes
  • Hugo Grandjean
  • Nahema Garba
  • Khanthachack Voratanouvong
  • Soulef Azaiez
  • Franck Icardo
  • Aurélie Francois
  • Vitorino de Oliveira Silva
  • Sarah Garba
  • Mathieu Caron-Lecoq Karmowski
  • Noel Thai Quang Ohuong Quyen
  • Kaoussen Garba
  • Linda Picot
  • Anolak Oudone
  • Mata Thiobane
  • Romain Moles
  • Wendy Lam
  • Lorenzo Tabar
Yann Dubosc
Yann Dubosc Liste des Républicains
VIVRE BUSSY
  • Yann Dubosc
  • Régine Bories
  • Marc Nougayrol
  • Bernadette Colin
  • Baptiste Fabry
  • Claire Marcelin
  • Edouard Leroy
  • Micheline Thibaut
  • Zavier Eloundou
  • Nhu Tran Minh
  • Mouttabi Vin
  • Christine Poncelet
  • Hervé Gaugue
  • Sylvie Torrao
  • William Peters
  • Julie Kassel
  • Gil Fernandes
  • Pierrette Lefebvre
  • The Vinh Vo
  • Marion Combes
  • Luc-Noël Larcher
  • Sandrine Fernandes
  • Huy Le
  • Patricia Iparraguirre
  • Julien Hody
  • Béatrice Bijard
  • Christophe Lecarpentier
  • Lavie Ham
  • Biangani Barose
  • Morgane Catherine
  • Morgan Loiseleur
  • Jenny Jimenez
  • Philippe Lissarre
  • Lynda Badji
  • Virind So
  • Dominique Roujas
  • Feiran You

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Bussy-Saint-Georges

Tête de listeListe Voix % des voix
Yann DUBOSC
Yann DUBOSC (Ballotage) VIVRE BUSSY 		3 372 41,95%
Loic MASSON
Loic MASSON (Ballotage) ENSEMBLE POUR BUSSY 		2 295 28,55%
Olivier PORTE
Olivier PORTE (Ballotage) UNION DE LA GAUCHE ET DES ÉCOLOGISTES POUR BUSSY 		1 298 16,15%
Harald POILLOT
Harald POILLOT (Ballotage) Réveillons ensemble Bussy 		1 074 13,36%
Participation au scrutin Bussy-Saint-Georges
Taux de participation 45,96%
Taux d'abstention 54,04%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,71%
Nombre de votants 8 180

Source : ministère de l’Intérieur

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