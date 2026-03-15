Résultat de l'élection municipale 2026 à Butry-sur-Oise : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Butry-sur-Oise [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Butry-sur-Oise sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Butry-sur-Oise.
L'actu des élections municipales 2026 à Butry-sur-Oise
13:45 - Les impôts ont-ils été contenus à Butry-sur-Oise à l'approche des municipales 2026 ?
Si l'on examine la fiscalité de Butry-sur-Oise, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 13,96 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 18 880 € la même année, bien en deçà des quelque 502 600 euros enregistrés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Butry-sur-Oise a évolué pour se fixer à 36,39 % en 2024 (contre 19,21 % en 2020). Une donnée à mettre en regard de la moyenne à l'échelle nationale, approchant les 40 %, en progression de 1,2 point ces quatre dernières années. Attention néanmoins : cette hausse est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Butry-sur-Oise s'est chiffrée à 818 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 773 € relevés en 2020.
11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Butry-sur-Oise
Les résultats des municipales de 2020 à Butry-sur-Oise ont fourni un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Claude Noël a fait la course en tête en obtenant 401 suffrages (54,33%). Derrière, Catherine Aze a recueilli 337 votes (45,66%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Claude Noël a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Butry-sur-Oise, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Pour l'opposition, faire basculer une majorité si large représentera ce dimanche le principal challenge, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Journée électorale à Butry-sur-Oise : les horaires des bureaux de vote
Le premier tour des élections municipales se tient ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin va permettre de désigner les maires des 35 000 communes françaises. Les précédentes municipales avaient déjà eu lieu un 15 mars, puis le 28 juin 2020. Elles se sont déroulées dans un contexte de crise sanitaire. Ci-dessous, vous pouvez retrouver la liste de ceux qui souhaitent apporter leur contribution à la commune à Butry-sur-Oise. Les 2 bureaux de vote de la ville de Butry-sur-Oise sont accessibles jusqu'à 20 heures pour accueillir les habitants. Cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page pour recevoir gratuitement les résultats des élections municipales à Butry-sur-Oise dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Butry-sur-Oise
|Tête de listeListe
|
Claude Noël
Divers
TOUS POUR BUTRY
|
|
Frédéric Portet
Divers
BUTRY DEMAIN
|
|
Daniel Desfoux
Divers
BUTRY ENSEMBLE AUTREMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude Noël (15 élus) Union pour butry
|401
|54,33%
|
|Catherine Aze (4 élus) Bien vivre a butry
|337
|45,66%
|
|Participation au scrutin
|Butry-sur-Oise
|Taux de participation
|46,24%
|Taux d'abstention
|53,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|756
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Daniel Desfoux (15 élus) Vivre ensemble
|494
|54,28%
|
|Claude Noel (4 élus) Union pour butry
|416
|45,71%
|
|Participation au scrutin
|Butry-sur-Oise
|Taux de participation
|61,08%
|Taux d'abstention
|38,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,31%
|Nombre de votants
|951
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