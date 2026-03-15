Résultat de l'élection municipale 2026 à Butry-sur-Oise : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Butry-sur-Oise

Tête de listeListe
Claude Noël
Claude Noël Divers
TOUS POUR BUTRY
  • Claude Noël
  • Stéphanie Lhérondel
  • Jean-Pierre Rousseau
  • Géraldine Duval
  • Jean-Pierre Marszalek
  • Virginie Caburol
  • Eric Gailland
  • Sylvie Amblas
  • Thierry Moizan
  • Christiane Noël
  • Yannick Amblas
  • Clémence Bianchin
  • Anis Dridi
  • Ahlam Hamza
  • Sébastien Cochegrue
  • Alexandra Duperray
  • Arnaud Lorenzi
  • Valérie Legeay
  • Christopher Luda
  • Christiane Azzolini
  • Philippe Tabellion
Frédéric Portet
Frédéric Portet Divers
BUTRY DEMAIN
  • Frédéric Portet
  • Alison Ferreira
  • Luis Cirurgiao
  • Jacqueline Carimali
  • Benoït Dumont
  • Aude Bouriaud
  • William Bourgoin
  • Sophie Chun
  • Zouhir Ben Ali
  • Angel Corbon
  • Stéphane Tchilinguirian
  • Valerie Limouzin
  • Guy Savouret
  • Claire Beaudron
  • Philippe Thevenot
  • Amandine Sarfati
  • Jean-Pierre Povy
  • Juliette Joazile
  • Sofiane Ben Driss
  • Michèle Deremetz Steck
  • Wyatt Rospape
Daniel Desfoux
Daniel Desfoux Divers
BUTRY ENSEMBLE AUTREMENT
  • Daniel Desfoux
  • Patricia Goffard
  • Paolo Reguengo
  • Pauline Vilain
  • Stéphane Bensalem
  • Mireille Gedeon
  • Rajmohan Kanagarajah
  • Lan Nay
  • Carlos Correia
  • Mercedes Izquierdo
  • Robert Especel
  • Sophie Naveau
  • Petre-Adrian Tocaci
  • Cecile Georgelin
  • Jean-Claude Lerouxel
  • Sonia Bennab
  • Lies Ouarab
  • Josiane Bonsard
  • Olivier Pinson

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude Noël
Claude Noël (15 élus) Union pour butry 		401 54,33%
  • Claude Noël
  • Geraldine Duval
  • Bruno Bouriaud
  • Caroline Sevegrand
  • William Bourgoin
  • Audrey Joly
  • Philippe Prioux
  • Virginie Caburol
  • Franck Bouteillon
  • Khadija Ramdane
  • Benoit Dumont
  • Jacqueline Carimali
  • Gilles Paignon
  • Juline Garnavault
  • Denis Kletzlen-Bodes
Catherine Aze
Catherine Aze (4 élus) Bien vivre a butry 		337 45,66%
  • Catherine Aze
  • Robert Especel
  • Sylvie Amblas
  • Eric Réthoré
Participation au scrutin Butry-sur-Oise
Taux de participation 46,24%
Taux d'abstention 53,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 756

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Daniel Desfoux
Daniel Desfoux (15 élus) Vivre ensemble 		494 54,28%
  • Daniel Desfoux
  • Nathalie Hebel-Pinon
  • Frederic Andriamaro-Raoelison
  • Marine El Chafei
  • Claude Meissner
  • Catherine Aze
  • Stephane Lemoine
  • Sylvie Goasdoue
  • Jean-Claude Magne
  • Johanna Peyrat
  • Jean-Claude Lerouxel
  • Melanie Paut
  • Jean-Marc Dequeker
  • Cecile Ascencio
  • Eric Boucher
Claude Noel
Claude Noel (4 élus) Union pour butry 		416 45,71%
  • Claude Noel
  • Martine Ledudal
  • François Batori
  • Isabelle Picot
Participation au scrutin Butry-sur-Oise
Taux de participation 61,08%
Taux d'abstention 38,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,31%
Nombre de votants 951

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