Résultat de l'élection municipale 2026 à Butry-sur-Oise : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Butry-sur-Oise

Le deuxième tour des élections municipales à Butry-sur-Oise a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Claude Noël
Claude Noël Divers
TOUS POUR BUTRY
  • Claude Noël
  • Stéphanie Lhérondel
  • Jean-Pierre Rousseau
  • Géraldine Duval
  • Jean-Pierre Marszalek
  • Virginie Caburol
  • Eric Gailland
  • Sylvie Amblas
  • Thierry Moizan
  • Christiane Noël
  • Yannick Amblas
  • Clémence Bianchin
  • Anis Dridi
  • Ahlam Hamza
  • Sébastien Cochegrue
  • Alexandra Duperray
  • Arnaud Lorenzi
  • Valérie Legeay
  • Christopher Luda
  • Christiane Azzolini
  • Philippe Tabellion
Frédéric Portet
Frédéric Portet Divers
BUTRY DEMAIN
  • Frédéric Portet
  • Alison Ferreira
  • Luis Cirurgiao
  • Jacqueline Carimali
  • Benoït Dumont
  • Aude Bouriaud
  • William Bourgoin
  • Sophie Chun
  • Zouhir Ben Ali
  • Angel Corbon
  • Stéphane Tchilinguirian
  • Valerie Limouzin
  • Guy Savouret
  • Claire Beaudron
  • Philippe Thevenot
  • Amandine Sarfati
  • Jean-Pierre Povy
  • Juliette Joazile
  • Sofiane Ben Driss
  • Michèle Deremetz Steck
  • Wyatt Rospape
Daniel Desfoux
Daniel Desfoux Divers
BUTRY ENSEMBLE AUTREMENT
  • Daniel Desfoux
  • Patricia Goffard
  • Paolo Reguengo
  • Pauline Vilain
  • Stéphane Bensalem
  • Mireille Gedeon
  • Rajmohan Kanagarajah
  • Lan Nay
  • Carlos Correia
  • Mercedes Izquierdo
  • Robert Especel
  • Sophie Naveau
  • Petre-Adrian Tocaci
  • Cecile Georgelin
  • Jean-Claude Lerouxel
  • Sonia Bennab
  • Lies Ouarab
  • Josiane Gonsard
  • Olivier Pinson

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Butry-sur-Oise

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude NOËL
Claude NOËL (Ballotage) TOUS POUR BUTRY 		390 36,41%
Daniel DESFOUX
Daniel DESFOUX (Ballotage) BUTRY ENSEMBLE AUTREMENT 		353 32,96%
Frédéric PORTET
Frédéric PORTET (Ballotage) BUTRY DEMAIN 		328 30,63%
Participation au scrutin Butry-sur-Oise
Taux de participation 63,55%
Taux d'abstention 36,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46%
Nombre de votants 1 088

Source : ministère de l’Intérieur

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