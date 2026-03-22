Résultat de l'élection municipale 2026 à Butry-sur-Oise : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Butry-sur-Oise [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Butry-sur-Oise sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Butry-sur-Oise.
L'actu des élections municipales 2026 à Butry-sur-Oise
11:47 - Un premier constat à Butry-sur-Oise avec les résultats du 1er tour
Dans le cadre du premier tour des municipales à Butry-sur-Oise, c'est Claude Noël qui s'est arrogé la première place en récoltant 36,41 % des votes. Dans son sillage, Daniel Desfoux a obtenu la seconde place avec 32,96 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Comme il y a six ans, Claude Noël est resté au sommet du classement, mais il a subi néanmoins un fort recul de 17 points comparé à 2020. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Frédéric Portet pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Butry-sur-Oise, l'élection a enregistré une participation de 63,55 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Butry-sur-Oise
Le deuxième tour des élections municipales à Butry-sur-Oise a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Claude Noël
Divers
TOUS POUR BUTRY
|
|
Frédéric Portet
Divers
BUTRY DEMAIN
|
|
Daniel Desfoux
Divers
BUTRY ENSEMBLE AUTREMENT
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Butry-sur-Oise
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Claude NOËL (Ballotage) TOUS POUR BUTRY
|390
|36,41%
|Daniel DESFOUX (Ballotage) BUTRY ENSEMBLE AUTREMENT
|353
|32,96%
|Frédéric PORTET (Ballotage) BUTRY DEMAIN
|328
|30,63%
|Participation au scrutin
|Butry-sur-Oise
|Taux de participation
|63,55%
|Taux d'abstention
|36,45%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,46%
|Nombre de votants
|1 088
Source : ministère de l’Intérieur
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