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19:21 - Les données démographiques de Butry-sur-Oise révèlent les tendances électorales Dans la ville de Butry-sur-Oise, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections municipales ? La répartition démographique peut avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 37% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 4,86% sont des personnes âgées. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (89,74%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1185 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 6,51% et d'une population immigrée de 9,01% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,84% à Butry-sur-Oise, met en relief la présence d'une population jeune et éduquée, sensible aux mesures relatives à l'éducation et au logement étudiant.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Butry-sur-Oise Le Rassemblement national n'était pas représenté au moment de la dernière bataille municipale à Butry-sur-Oise en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans après, Marine Le Pen recueillait 25,41% des votes lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la commune avec 41,46% lors du tour final. Les législatives la même année avaient donné 23,30% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Butry-sur-Oise comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 33,05% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 35,64% pour le parti d'extrême droite. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il l'emportera d'ailleurs avec 40,33% lors du vote final, actant la victoire pour Anne Sicard.

16:58 - Butry-sur-Oise : des résultats d'ordinaire marqués par la participation L'abstention à Butry-sur-Oise constituera un véritable pivot de ces municipales 2026. Pour rappel, l'abstention atteignait 53,76 % lors des dernières municipales (dans la moyenne nationale) alors que le scrutin se tenait dans un contexte de pandémie de coronavirus. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a ainsi connu un taux d'abstention de 21,01 % localement. La fuite des électeurs atteignait pour sa part 42,92 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 29,80 %, contre 50,06 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique.

15:59 - Butry-sur-Oise classée à droite à l'issue de l'année de la dissolution Anne Sicard (Rassemblement National) avait remporté au premier tour des législatives à Butry-sur-Oise suite à la dissolution en 2024 avec 35,64%. Maximillien Jules-Arthur (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 28,89%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Anne Sicard culminant à 40,33% des votes dans la localité. Pour le tour unique des européennes en amont, les suffrages s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,05%). Le paysage politique de Butry-sur-Oise a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune esquissait un secteur difficile à classer, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une terre souverainiste voire nationaliste.

14:57 - À Butry-sur-Oise, les votants ont fait un choix singulier en 2022 En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Butry-sur-Oise était marquée par l'avance de Marine Le Pen avec 25,41% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 25,25%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,54% pour Emmanuel Macron, contre 41,46% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi en 2022, les votants de Butry-sur-Oise soutenaient en priorité Leïla Ivorra (Nupes) avec 27,00% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Emilie Chandler (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 54,17%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Butry-sur-Oise comme une ville politiquement partagée.

12:58 - Les impôts ont-ils été contenus à Butry-sur-Oise à l'approche des municipales 2026 ? Si l'on examine la fiscalité de Butry-sur-Oise, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 13,96 % en 2024 (dernières données en date), générant une recette de 18 880 € la même année, bien en deçà des quelque 502 600 euros enregistrés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme voulue par l'Etat, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui explique cette chute des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux communal à Butry-sur-Oise a évolué pour se fixer à 36,39 % en 2024 (contre 19,21 % en 2020). Une donnée à mettre en regard de la moyenne à l'échelle nationale, approchant les 40 %, en progression de 1,2 point ces quatre dernières années. Attention néanmoins : cette hausse est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces changements, la facture fiscale moyenne à Butry-sur-Oise s'est chiffrée à 818 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 773 € relevés en 2020.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Butry-sur-Oise Les résultats des municipales de 2020 à Butry-sur-Oise ont fourni un aperçu clair des rapports de force politiques locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Claude Noël a fait la course en tête en obtenant 401 suffrages (54,33%). Derrière, Catherine Aze a recueilli 337 votes (45,66%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Claude Noël a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ce scrutin de 2026 à Butry-sur-Oise, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Pour l'opposition, faire basculer une majorité si large représentera ce dimanche le principal challenge, pendant que la municipalité en place misera sur son bilan pour conserver son avance.