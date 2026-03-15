Résultat municipale 2026 à Butry-sur-Oise (95430) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Butry-sur-Oise a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Butry-sur-Oise, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Butry-sur-Oise [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Claude NOËL
Claude NOËL TOUS POUR BUTRY 		390 36,41%
Daniel DESFOUX
Daniel DESFOUX BUTRY ENSEMBLE AUTREMENT 		353 32,96%
Frédéric PORTET
Frédéric PORTET BUTRY DEMAIN 		328 30,63%
Participation au scrutin Butry-sur-Oise
Taux de participation 63,55%
Taux d'abstention 36,45%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46%
Nombre de votants 1 088

Source : ministère de l’Intérieur

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