Résultat municipale 2026 à Buxerolles (86180) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Buxerolles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Buxerolles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Buxerolles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Gérald BLANCHARD
Gérald BLANCHARD (27 élus) Buxerolles naturellement 		2 853 63,81%
  • Gérald BLANCHARD
  • Amélie LOUIS
  • Bruno VIVIER
  • Nathalie DESJARDINS
  • Gilles THINON
  • Marie-Josèphe BERLAND
  • Mathieu CHARTIER
  • Nathalie TEXIER
  • Philippe LECOQ
  • Christine PETUREAU
  • Laurent FORGEAU
  • Nadine ROUSSEAU
  • Frédéric SCHNEIDER
  • Nour DWALIBI
  • Emmanuel ZERROUNI
  • Marie-Line RENAUD
  • Simon BRIE
  • Lara LECLERCQ
  • Jean-Michel LUCAS
  • Monique GUILLOTEAU
  • Emmanuel HUSSON
  • Amélie-Maud GONSOT
  • Denis ROUGIER
  • Manon BRUNET
  • Michael GIRAUD
  • Jennifer MORVAN
  • Jérôme RABETTE
Ludovic DEVERGNE
Ludovic DEVERGNE (6 élus) Buxerolles au coeur 		1 618 36,19%
  • Ludovic DEVERGNE
  • Ludivine RIQUELME MARTINEZ
  • Michaël MARTEAU
  • Sylvie SAUSSÉ
  • Patrick MENARD
  • Marie HORREAU BIGOT
Participation au scrutin Buxerolles
Taux de participation 61,26%
Taux d'abstention 38,74%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 4 602

Source : ministère de l’Intérieur

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