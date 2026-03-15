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19:20 - Comprendre l'électorat de Buxerolles : un regard sur la démographie locale A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Buxerolles foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 10 253 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique s'observe dans ses 529 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 238 foyers fiscaux. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (17,34%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Buxerolles abrite une communauté diversifiée, avec ses 492 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de chômeurs de 12,69%, la ville affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 29 397 euros par an, jouissant d'une certaine prospérité. Finalement, Buxerolles incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - À quel niveau se situe le RN à Buxerolles ? Le RN avait cumulé 7,60% des voix lors des élections municipales à Buxerolles en mars 2020. Le RN ne faisait plus partie des meilleures listes au deuxième tour . Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen engrangeait 14,80% des voix lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 26,89% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient attribué 11,31% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop faible, à Buxerolles comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 21,03% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 22,83% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il terminera avec 24,16% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention à Buxerolles ? L'absence d'électeurs dans les isoloirs atteignait 54,95 % à Buxerolles pour le premier tour des municipales de 2020, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux alors que l'épidémie de coronavirus perturbait le pays. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a cependant vu l'abstention s'élever à 23,06 % au premier tour (pour une moyenne nationale de 26,31 %). La fuite des électeurs atteignait pour sa part 44,84 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 30,22 %, contre 46,55 % en 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une commune relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport aux moyennes françaises. À l'occasion de ces élections municipales de 2026, cet élément pèsera en tout cas inévitablement sur les résultats de Buxerolles.

15:59 - Buxerolles : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors des dernières élections européennes, le résultat à Buxerolles s'était figé autour de la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (21,18%), à la première place devant la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (21,03%) et Valérie Hayer (18,80%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Buxerolles avaient ensuite propulsé aux avants-postes Lisa Belluco (Union de la gauche) avec 36,97% au premier tour, devant Séverine Saint-Pé (Horizons) avec 30,47%. Le second round n'a pas changé grand chose, Lisa Belluco culminant à 45,28% des voix sur place. Le panorama politique de Buxerolles a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une ville plutôt portée vers la gauche.

14:57 - Au vu des derniers scrutins, Buxerolles reste un territoire orienté vers le centre Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Buxerolles soutenaient en priorité Françoise Ballet-Blu (Ensemble !) avec 33,54% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,27% des suffrages. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Buxerolles qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 32,57% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon engrangeait 25,47%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 73,11% pour Emmanuel Macron, contre 26,89% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Buxerolles comme un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Élections municipales : les impôts locaux pèseront-ils à Buxerolles ? Du côté de la fiscalité de Buxerolles, le montant moyen acquitté par foyer fiscal s'est établi à environ 870 euros en 2024 (dernières données en date) contre 794 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu plus de 40,90 % en 2024 (contre près de 20,68 % en 2020). Une augmentation résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 128 300 euros en 2024, contre 2 696 830 € engrangés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 15,62 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, bouleversant la répartition des recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Buxerolles L'analyse des résultats des élections municipales il y a six ans à Buxerolles est particulièrement éclairante. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Ludovic Devergne (Divers gauche) a devancé l'ensemble de ses concurrents en recueillant 44,04% des suffrages. Dans la position du principal opposant, Gérald Blanchard (Divers droite) a rassemblé 1 368 bulletins valides (42,28%). Enfin, un bloc significatif s'est formé autour de Arnaud Fage (Rassemblement National), réunissant 7,60% des suffrages. Ce premier verdict particulièrement ténu soulevait d'importantes incertitudes pour le 2e tour. A défaut de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Gérald Blanchard l'a finalement emporté avec 1 881 voix (54,44%), face à Ludovic Devergne rassemblant 45,55% des électeurs inscrits. Le challenger est parvenu à inverser la tendance, scellant un changement de cap inattendu. Gérald Blanchard a probablement pu profiter du report de voix des électeurs de Arnaud Fage, ajoutant 456 voix supplémentaires entre les deux tours. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Buxerolles, cette dynamique pose les bases.