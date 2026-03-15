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19:16 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Buxières-les-Mines Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Buxières-les-Mines comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 11,79% d'agriculteurs pour 1 001 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 41 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 648 foyers fiscaux. Dans le bourg, 12,29% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 14,49% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 37,78% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 25,26% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 219,82 euros, accable une commune qui désire plus de prospérité. En somme, à Buxières-les-Mines, les enjeux locaux se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Municipales 2026 : vers une percée du RN à Buxières-les-Mines ? Le mouvement nationaliste était absent à la dernière élection municipale à Buxières-les-Mines en 2020, l'élection s'étant déroulée sans étiquette dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen amassait 31,68% des bulletins exprimés lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron localement avec 61,57% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 25,13% au candidat RN lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Buxières-les-Mines comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 38,44% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 44,40% pour le parti à la flamme. Il achèvera sa course en tête avec 51,64% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Yannick Monnet.

16:58 - Une participation de 70,74 % à Buxières-les-Mines aux dernières municipales Lors des municipales de 2020, la participation à Buxières-les-Mines avait atteint 70,74 % à la fin du premier tour, une affluence particulièrement forte, représentant 561 votants alors qu'en raison du Covid, bon nombre d'électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. Notons que les élections municipales demeurent en effet de longue date, avec la présidentielle, celles où les Français votent le plus. Le choix du locataire de l'Elysée avait ainsi fortement mobilisé, avec 75,81 % de participation dans la ville (contre 24,19 % d'abstention). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 52,05 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 67,82 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 50,90 % des inscrits. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent constituer une ville fortement mobilisée aux urnes face aux moyennes nationales. Pour ces municipales 2026, cette réalité à Buxières-les-Mines sera quoi qu'il en soit capitale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Comment Buxières-les-Mines a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? La situation politique de Buxières-les-Mines a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une zone pivot, elle s'est plus visiblement affichée 24 mois plus tard comme un territoire bleu marine. Les Européennes de juin 2024 à Buxières-les-Mines avaient en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (38,44%), devant la liste 'Gauche unie' de Léon Deffontaines qui avait obtenu 13,17% des votes. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Anne-Marie Thès (Rassemblement National) en tête avec 44,40% au premier tour, devant Yannick Monnet (Union de la gauche) avec 32,99%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Anne-Marie Thès culminant à 51,64% des votes localement.

14:57 - Buxières-les-Mines présentait un profil politique atypique il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de Buxières-les-Mines soutenaient en priorité Yannick Monnet (Nupes) avec 40,05% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 67,37% des suffrages. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Buxières-les-Mines tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 31,68% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 19,82%. Le second tour validait ensuite ce choix en offrant 61,57% pour Marine Le Pen, contre 38,43% pour d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Comment a évolué la pression fiscale à Buxières-les-Mines ces dernières années ? Pour ce qui est des contributions locales à Buxières-les-Mines, la facture moyenne réglée par foyer fiscal a atteint environ 760 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 602 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais 36,49 % en 2024 (contre 13,62 % en 2020). Une hausse directement liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'environ 53 800 euros de recettes en 2024, marquant une forte baisse face aux quelque 207 700 euros enregistrés en 2020 avec un taux fixé à près de 21,82 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes.

11:59 - Agnès Bounab gagnante de la dernière municipale à Buxières-les-Mines Les résultats des précédentes municipales à Buxières-les-Mines ont fourni un constat instructif sur la configuration politique locale. Au terme du premier tour, Brigitte Olivier a terminé en tête en rassemblant 36,49% des suffrages. Juste derrière, Agnès Bounab a obtenu 185 suffrages en sa faveur (34,45%). Avec un écart aussi maigre, la clôture du 2ème tour s'annonçait incertaine. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Agnès Bounab l'a finalement emporté avec 37,41% des voix, face à Brigitte Olivier avec 201 électeurs (34,18%) et Émilie Legrand réunissant 167 votes (28,40%). Portée par un score serré au premier tour, la dynamique s'est totalement inversée, confirmant le renversement attendu. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict., récupérant 24 voix supplémentaires entre les deux tours.