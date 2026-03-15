Résultat municipale 2026 à Buxières-les-Mines (03440) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Buxières-les-Mines a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Buxières-les-Mines, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Buxières-les-Mines [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Brigitte OLIVIER
Brigitte OLIVIER (12 élus) CONTINUONS D'AGIR POUR BUXIERES 		270 52,43%
  • Brigitte OLIVIER
  • Didier AUCLAIR
  • Loïcia CHARBY
  • Jean-Luc DUPIN
  • Aurélie GUILLAUMIN
  • Guy LAFAYE
  • Emeline JOMIER
  • Philippe STAMM
  • Carine GRAIN
  • Xavier DUFAY
  • Claire RATAJCZYK
  • Rémi BOROWIAK
Gilles DENIS
Gilles DENIS (3 élus) Redennons vie à Buxières 		245 47,57%
  • Gilles DENIS
  • Agnès BOUNAB
  • Patrik GONGALVES
Participation au scrutin Buxières-les-Mines
Taux de participation 75,27%
Taux d'abstention 24,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,79%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,25%
Nombre de votants 554

Source : ministère de l’Intérieur

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