Résultat municipale 2026 à Buzançais (36500) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Buzançais. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Buzançais, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Buzançais [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Nicolas THOMAS
Nicolas THOMAS UNIS PAR NOS VALEURS, ENGAGÉS POUR BUZANÇAIS 		279 64,29%
Christophe PIVOT
Christophe PIVOT Buzançais, unis pour agir 		155 35,71%
Participation au scrutin Buzançais Partiels *
Taux de participation 63,32%
Taux d'abstention 36,68%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,76%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,64%
Nombre de votants 454

* Résultats partiels sur 25% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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