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19:18 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Buzançais La composition démographique et le contexte socio-économique de Buzançais contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections municipales. La pyramide démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la ville, 15,32% des résidents sont des enfants, et 34,94% de 60 ans et plus. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (69,43%) montre le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 2230 votants. Le nombre de familles monoparentales (18,41%) révèle des besoins d'accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,88%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Buzançais mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 30,91% des résidents non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

17:57 - Le RN progresse-t-il à Buzançais ? Le mouvement lepéniste n'avait pas vraiment pesé lors de l'élection municipale à Buzançais il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 36,48% des voix lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron dans la commune avec 55,78% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 31,44% au ticket lepéniste au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Buzançais comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 48,02% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 49,56% pour le RN. Ce dernier achèvera sa course en tête avec 53,35% lors du vote final, offrant un siège à l'Assemblée à François Jolivet.

16:58 - Buzançais : des résultats d'ordinaire marqués par l'abstention Les archives de 2020 révèlent qu'au premier tour des municipales à Buzançais, l'abstention frappait 65,14 % des électeurs (un score plus élevé que les 55,3 % nationaux) alors que le scrutin avait été maintenu dans un contexte d'épidémie de Covid-19. La course à l'Élysée en 2022 a en revanche été marquée par une abstention à 25,56 % dans la ville (et donc 74,44 % de participation). Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 48,68 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 34,41 % au premier tour, contre 52,29 % en 2022. Si on retrace une trajectoire sur ces cinq scrutins, la ville apparaît visiblement comme une contrée frappée par un fort abstentionnisme. Au soir de l'élection municipale de 2026, cet élément pèsera en définitive assurément sur les résultats de Buzançais.

15:59 - Quelles leçons tirer pour 2024 à Buzançais ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Buzançais. Lors du match européen du printemps 2024, les électeurs de Buzançais avaient en effet placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 48,02% des bulletins. Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Buzançais portaient leur choix sur Mylène Wunsch (Rassemblement National) avec 49,56% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Mylène Wunsch culminant à 53,35% des suffrages exprimés localement.

14:57 - Dernière présidentielle à Buzançais : les résultats qu'il faut comprendre Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Buzançais soutenaient en priorité Mylène Wunsch (RN) avec 31,44% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de François Jolivet (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 55,91%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Buzançais qui s'était déroulée en amont voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 36,48% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 24,79%. Lors de la finale de l'élection à Buzançais, les électeurs accordaient 55,78% pour Marine Le Pen, contre 44,22% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Buzançais se positionne comme un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Les électeurs de Buzançais voteront-ils sur la fiscalité ? À Buzançais, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 12,02 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 100 370 € la même année, marquant une forte baisse face aux 583 820 € récoltés en 2020. Ayant été supprimée pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Buzançais a évolué pour se fixer à 39,71 % en 2024 (contre 23,50 % en 2020). Cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Buzançais a atteint 861 euros en 2024 (contre 687 € en 2020).

11:59 - Élections de 2020 : rappel des résultats à Buzançais La lecture des résultats des municipales il y a 6 ans à Buzançais est particulièrement éclairante. Sans aucune opposition, 'Ensemble pour l'avenir de buzançais' menée par Régis Blanchet a sans surprise obtenu 100,00% des voix lors de ce premier passage aux urnes. L'absence d'adversaire rendait l'issue certaine. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour cette élection de 2026 à Buzançais, cette dynamique constitue un point de départ particulier. L'enjeu lors de ces nouvelles élections sera de savoir si une véritable opposition réussit à s'organiser face à cette hégémonie. La liste des candidats fournit certainement déjà un début de réponse.