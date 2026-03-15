Résultat municipale 2026 à Buzet-sur-Baïse (47160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Buzet-sur-Baïse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Buzet-sur-Baïse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Buzet-sur-Baïse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christophe SANS
Christophe SANS (13 élus) DU NOUVEAU POUR BUZET 		406 64,65%
  • Christophe SANS
  • Rachel BIASON
  • Didier CHAZALLON
  • Anaïs BOSIO
  • Laurent VIDALE
  • Laëtitia FLAN
  • Jean LORENZATO
  • Véronique MAZET
  • Julien RAFFAELLO
  • Pauline LAVERGNE
  • Christophe GAZEAU
  • Sylvie CARIDROIT
  • Wilfried BALDINI
Pascal SANCHEZ
Pascal SANCHEZ (2 élus) BUZET UN NOUVEL AVENIR 		222 35,35%
  • Pascal SANCHEZ
  • Martine SOULIÈS
Participation au scrutin Buzet-sur-Baïse
Taux de participation 69,57%
Taux d'abstention 30,43%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Nombre de votants 647

Source : ministère de l’Intérieur

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