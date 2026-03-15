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19:18 - Buzet-sur-Baïse : démographie, élections et perspectives d'avenir Quel portrait faire de Buzet-sur-Baïse, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 1 246 habitants, ce village cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 92 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (25,83%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les habitants, comprenant une proportion de 27,42% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se rendant dans les isoloirs ? Dans cette mosaïque sociale, 38,36% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 292,25 €, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. En conclusion, Buzet-sur-Baïse incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Le RN à Buzet-sur-Baïse : quelle place aux municipales ? Le RN ne présentait pas formellement de liste à la dernière élection municipale à Buzet-sur-Baïse en 2020, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 29,57% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis battait Emmanuel Macron dans la commune avec 51,69% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 32,35% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le Rassemblement national sécurisait 44,10% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 40,38% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier tour, un résultat de 47,40% pour le Rassemblement national. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 56,23% le dimanche suivant, synonyme d'élection de Hélène Laporte.

16:58 - Les électeurs de Buzet-sur-Baïse vont-ils se mobiliser aux municipales ? En 2020, la participation à Buzet-sur-Baïse s'était stabilisée à 35,12 % au premier round, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale alors que le pays était chamboulé par la pandémie du Covid. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont cependant 675 citoyens qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 75,50 % de participation. Quoique ces scrutins nationaux soient de nature différente par rapport aux élections locales, les scrutins législatifs de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mis en perspective. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué quant à lui de 46,93 % au premier tour en 2022 à 66,78 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes se situait à 49,78 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). En lissant ces rendez-vous électoraux, les données dessinent à l'arrivée le profil d'une contrée en retrait des urnes par rapport au reste de la France. Dans le cadre de ces élections municipales à Buzet-sur-Baïse, cette réalité jouera en définitive un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - À Buzet-sur-Baïse, les élections d'il y a deux ans en faveur de l'extrême droite Lors du match européen de juin 2024, les électeurs de Buzet-sur-Baïse avaient soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 40,38% des inscrits. Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Buzet-sur-Baïse soutenaient en priorité Hélène Laporte (Rassemblement National) avec 47,40% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Hélène Laporte culminant à 56,23% des votes dans la localité. Une sorte de répétition des résultats des élections deux années plus tôt à une présidentielle près.

14:57 - Buzet-sur-Baïse : regard sur les scores marquants de la dernière présidentielle Lors des législatives de 2022, les votants de Buzet-sur-Baïse portaient leur choix sur Hélène Laporte (RN) avec 32,35% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 44,10%. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Buzet-sur-Baïse quelques semaines plus tôt voyait Marine Le Pen prendre la tête localement avec 29,57% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 19,66%. Le duel final se soldait finalement par un score de 51,69% pour Marine Le Pen, contre 48,31% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Buzet-sur-Baïse révèle une commune fortement ancrée à l'extrême droite.

12:58 - À l'approche des municipales 2026, les impôts ont-ils augmenté à Buzet-sur-Baïse ? Face à l'augmentation des prélèvements locaux à Buzet-sur-Baïse, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 12,16 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant près de 13 700 euros environ, bien en deçà des 173 700 euros engrangés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Buzet-sur-Baïse a évolué pour se fixer à un peu plus de 41,90 % en 2024 (contre 13,75 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Buzet-sur-Baïse s'est chiffrée à 1 029 € en 2024 contre 659 euros en début de mandat.

11:59 - Le résultat de la dernière municipale à Buzet-sur-Baïse Quels enseignements tirer des résultats des précédentes municipales à Buzet-sur-Baïse ? Unique liste en présence, la liste menée par Jean-Louis Molinié a logiquement obtenu 100,00% des voix dès le premier tour. En l'absence de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Buzet-sur-Baïse, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. L'attention lors des résultats des municipales ce dimanche se concentrera sur la capacité d'une alternative à s'imposer. La publication des candidatures fournit d'ores et déjà un élément de réponse assez éloquent.