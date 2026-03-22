Résultat de l'élection municipale 2026 à Cabestany : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cabestany

Le deuxième tour des élections municipales à Cabestany a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Jean-Pierre Brazes
Jean-Pierre Brazes Liste divers droite
UN CAP POUR CABESTANY
  • Jean-Pierre Brazes
  • Beatrice Canal
  • David Pujol
  • Véronique Lacabanne
  • Jean-Luc Garait
  • Céline Coma
  • Jacques Cataldo
  • Colette Appert
  • Regis Limerat
  • Marie Marty
  • Patrick Llorca
  • Virginie Dutilleul
  • Jérôme Luque
  • Frédérique Sagols
  • Gérard Floch
  • Angéla Palomo
  • Alexandre Gascht
  • Elisabeth Crizaniac
  • Dimitri Bernard
  • Marie-Luce Baux-Llobet
  • Yves Roure
  • Francine Saez
  • Patrick Delhaye
  • Elisabeth Xuereb
  • Pascal Colonna
  • Emilienne Lens
  • Bernard Barale
  • Hélène Carpentras
  • Raymond Rebujent
  • Nathalie Daider
  • Pascal Chigot
  • Aimée Pintegne
  • Lohan Maury-Palomo
Édith Pugnet
Édith Pugnet Liste d'union à gauche
LA PASSION DE CABESTANY
  • Édith Pugnet
  • Hervé Blanchard
  • Vanessa Paya
  • Stéphane Quintin
  • Chantal Casimir
  • Antoine Figue
  • Alexandra Raymont
  • André Gillard
  • Allison Idalgo
  • Sébastien Bracq
  • Marie-Pierre Garcia
  • James Gillon
  • Brigitte Pages
  • Marc Zarcone
  • Virginie Baillette
  • Christophe Hemery
  • Myriam Polato
  • Jean-François Regnier
  • Alaïs Portier
  • Kader Khelfaoui
  • Ludivine Lorieux
  • Olivier Babinot
  • Laetitia Pasquier
  • Louison Lalouette
  • Elisabeth Rivas
  • Stephane Comes
  • Patricia Dubois
  • Thierry Crane
  • Aurélia Lesbros
  • François Allaigre
  • Sylvette Antony
  • Matthieu Escudé
  • Cécile Lacapere
  • Fabien Torres
  • Alicia Font
Olivier Mas
Olivier Mas Liste du Rassemblement National
CABESTANY NOUVELLE VAGUE
  • Olivier Mas
  • Marion Foissier
  • Valentin Farines
  • Hélène Dalle-Luche
  • Dominique Galy
  • Ingrid Pares
  • Stéphane Abecassis
  • Catherine Reynaud
  • Paul Lefebvre
  • Anne Hospitallier
  • Gilles Lallement
  • Anaîs Montesinos
  • Adam Lenoir
  • Maguy Renaud
  • Paul Fanouillaire
  • Fanny Lallemand
  • Richard Berger
  • Louane Payan
  • Nicolas Moulin
  • Eva Noiseau
  • Raymond Sabadie
  • Dominique Leboeuf
  • Jean-François Gest
  • Sandrine Kovacic
  • Charles Camplong
  • Astrid Paris
  • Thibaut Lambijou
  • Monique Deredec
  • Andre Guyon
  • Brigitte Chatrieux
  • Michel Delfaud
  • Jacqueline Boubay
  • Gilbert Reynaud

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cabestany

Tête de listeListe Voix % des voix
Édith PUGNET
Édith PUGNET (Ballotage) LA PASSION DE CABESTANY 		2 432 47,71%
Olivier MAS
Olivier MAS (Ballotage) CABESTANY NOUVELLE VAGUE 		1 210 23,74%
Jean-Pierre BRAZES
Jean-Pierre BRAZES (Ballotage) UN CAP POUR CABESTANY 		1 020 20,01%
Eric POUPET
Eric POUPET CABESTANY AVANT TOUT 		435 8,53%
Participation au scrutin Cabestany
Taux de participation 60,01%
Taux d'abstention 39,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,04%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 5 199

Source : ministère de l’Intérieur

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