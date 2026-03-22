Résultat de l'élection municipale 2026 à Cabestany : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cabestany [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Cabestany sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cabestany.
L'actu des élections municipales 2026 à Cabestany
11:44 - Que retenir des premiers résultats de l'élection 2026 à Cabestany ?
Édith Pugnet (Union de la gauche) a terminé en tête du premier round des municipales 2026 à Cabestany la semaine dernière, avec 47,71 % des bulletins valides. À sa suite, Olivier Mas (Rassemblement National) a pris la position de dauphin avec 23,74 %. Un écart très large a été constaté entre les deux candidats. Du côté des autres candidats, avec 20,01 %, Jean-Pierre Brazes (Divers droite) est arrivé troisième et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. De son côté, Eric Poupet, avec la nuance Divers centre, a récolté 8,53 % des bulletins, trop peu pour se qualifier seul, mais lui laissant l'opportunité de s'allier. Enfin, concernant la participation à Cabestany, le rendez-vous électoral a vu 60,01 % des inscrits se déplacer, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cabestany
Le deuxième tour des élections municipales à Cabestany a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Jean-Pierre Brazes
Liste divers droite
UN CAP POUR CABESTANY
|
|
Édith Pugnet
Liste d'union à gauche
LA PASSION DE CABESTANY
|
|
Olivier Mas
Liste du Rassemblement National
CABESTANY NOUVELLE VAGUE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cabestany
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Édith PUGNET (Ballotage) LA PASSION DE CABESTANY
|2 432
|47,71%
|Olivier MAS (Ballotage) CABESTANY NOUVELLE VAGUE
|1 210
|23,74%
|Jean-Pierre BRAZES (Ballotage) UN CAP POUR CABESTANY
|1 020
|20,01%
|Eric POUPET CABESTANY AVANT TOUT
|435
|8,53%
|Participation au scrutin
|Cabestany
|Taux de participation
|60,01%
|Taux d'abstention
|39,99%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,04%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,92%
|Nombre de votants
|5 199
Source : ministère de l’Intérieur
Villes voisines de Cabestany
- Cabestany (66330)
- Ecole primaire à Cabestany
- Maternités à Cabestany
- Crèches et garderies à Cabestany
- Classement des collèges à Cabestany
- Salaires à Cabestany
- Impôts à Cabestany
- Dette et budget de Cabestany
- Climat et historique météo de Cabestany
- Accidents à Cabestany
- Délinquance à Cabestany
- Inondations à Cabestany
- Nombre de médecins à Cabestany
- Pollution à Cabestany
- Entreprises à Cabestany
- Prix immobilier à Cabestany