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19:16 - L'avenir de la France se décide aussi à Cabourg A quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales, Cabourg apparaît comme un microcosme de diversité et d'activités. Avec ses 3 654 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Avec 448 entreprises, Cabourg se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (15,75%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les électeurs, dont 43,48% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 307 euros/mois, la ville ambitionne un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Cabourg affirme l'attachement des habitants aux idées de l'Hexagone.

17:57 - Le RN en posture de force à Cabourg pour la municipale 2026 Le parti nationaliste restait loin du groupe de tête lors des élections locales à Cabourg en 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen séduisait 25,25% des voix lors du tour préliminaire, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 41,33% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 18,56% au représentant du parti au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Cabourg comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 33,83% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du premier round, un résultat de 35,60% pour le parti à la flamme. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 43,37% lors du vote définitif.

16:58 - À Cabourg, 55,79 % de participation aux dernières municipales En marge des élections municipales 2026, le degré d'abstention pèsera irrémédiablement sur les résultats de Cabourg. Pour rappel, l'abstention se montait à 44,21 % lors de la dernière élection du conseil municipal, en deçà de la moyenne nationale alors qu'à cause du Covid-19, de nombreux électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. En revanche, la présidentielle de 2022 a affiché une abstention de 25,06 % localement. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part enregistré 43,17 % d'abstention. Peu après, les législatives de 2024 ont vu l'abstention reculer très nettement à 30,63 %, alors que celles de 2022 avaient été boudées par 46,81 % des inscrits. En regardant l'ensemble, les chiffres dessinent le portrait d'une localité moins abstentionniste que la moyenne par rapport aux tendances françaises.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Cabourg En juin 2024, les élections législatives à Cabourg avaient propulsé aux avants-postes Chantal Henry (Rassemblement National) avec 35,60% au premier tour, devant Christophe Blanchet (Majorité présidentielle) avec 31,39%. La décision s'est néanmoins inversée au second tour, tirant Christophe Blanchet (Majorité présidentielle) jusqu'au sommet avec 56,63%. Lors des européennes près d'un mois plus tôt, le podium à Cabourg s'était cette fois figé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (33,83%), talonnée par Valérie Hayer (19,78%) et la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (11,55%). La préférence des électeurs de Cabourg a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme une zone acquise au bloc central, elle s'est semble-t-il positionnée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Les électeurs de Cabourg avaient clairement privilégié le centre en 2022 La synthèse des votes de 2022 dépeint Cabourg comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Cabourg était en effet marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 33,55% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 25,25%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,67% pour Emmanuel Macron, contre 41,33% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Cabourg portaient leur choix sur Christophe Blanchet (Ensemble !) avec 37,72% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 67,15% des suffrages.

12:58 - La mairie a-t-elle augmenté la fiscalité locale à Cabourg ? Pour ce qui concerne les contributions locales à Cabourg, la recette fiscale par foyer s'est établie à 5 120 € en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 3 315 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 49,42 % en 2024 (contre 27,32 % en 2020). Ce chiffre s'intègre dans un cadre national où la moyenne avoisine les 40 %. Une augmentation souvent automatique, sans décision de la part de la commune : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente qu'environ 3,61284 millions d'euros (3 612 840 € très exactement) de recettes en 2024, bien en deçà des 3 801 050 € engrangés en 2020 avec un taux resté à près de 12,29 %. Un séisme pour les budgets des communes réduisant considérablement son rendement et forçant les municipalités à trouver d'autres recettes.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Cabourg Il peut s'avérer intéressant d'analyser les résultats de la dernière élection municipale à Cabourg. Au soir du premier scrutin à l'époque, Tristan Duval (Divers droite) a terminé en tête en recueillant 49,81% des suffrages. Deuxième, Julien Champain (Divers droite) a recueilli 23,97% des voix. La troisième place est revenue à Alexandra Lorin Guinard (Divers), réunissant 260 suffrages (13,91%). Une différence considérable. Faute de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Tristan Duval l'a finalement emporté avec 58,69% des suffrages, face à Julien Champain s'adjugeant 41,30% des électeurs. En dépit du fait que Julien Champain a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 322 suffrages à son total, cela n'a pas suffi à inverser la tendance. Le candidat étiqueté Divers droite a sans doute bénéficié du report de votes des partisans des listes de droite.