Résultat municipale 2026 à Cabourg (14390) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cabourg a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cabourg, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cabourg [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Emmanuel PORCQ
Emmanuel PORCQ (24 élus) Cabourg en confiance 		1 519 73,67%
  • Emmanuel PORCQ
  • Emmanuelle LE BAIL
  • Sébastien DELANOE
  • Isabelle ANDRE
  • Géry PICODOT
  • Christelle NIGRON
  • David LE MONNIER
  • Sylvaine BICARD
  • François BURLOT
  • Annette BREGAND
  • Patrick LAMARQUE
  • Marine ZENOU-PONTIN
  • Jean-Pierre TOILLIEZ
  • Diana MELNICK
  • Gilles HUREL
  • Célia AMOURETTE
  • Fabrice OLIVIER
  • Philippine MARIE RICHOMME
  • Alexandre ANDRE
  • Sylvie KRENNER
  • Quentin BENIS
  • Julia HEBERT
  • Jean FERNANDES
  • Amanda BARBEY
Nicole BOUGRAIN
Nicole BOUGRAIN (3 élus) NOUS TOUS ENSEMBLE POUR CABOURG 		543 26,33%
  • Nicole BOUGRAIN
  • Pascal GASPIN
  • Josiane ALBERTI
Participation au scrutin Cabourg
Taux de participation 63,23%
Taux d'abstention 36,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,16%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Nombre de votants 2 132

Source : ministère de l’Intérieur

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