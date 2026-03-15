Résultat municipale 2026 à Cabriès (13480) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cabriès a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cabriès, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cabriès [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Amapola VENTRON
Amapola VENTRON (27 élus) CONTINUONS AVEC PASSION POUR CABRIES-CALAS 		3 651 64,41%
  • Amapola VENTRON
  • Robert ABELA
  • Laurence BEGEY
  • Christian TANTI
  • Sylvie CENCI
  • Pierre CAVATORTO
  • Sylvie SOUCHON
  • Pierre-Marie SACHOT
  • Virginie HOANG-ROSSI
  • Roger-Louis TROTIER
  • Nadine GHEVONTIAN
  • Jean CANICIO
  • Aurélie CAILLOL
  • Michel TONDUT
  • Marie-Christine BONAVENT
  • Jean-Paul REYNOIRD
  • Sandy SOSCIA
  • Damien PICCININI
  • Marianne VAN DEN PLAS
  • Serge IENCO
  • Stéphanie DE LA FOURNIERE
  • Jean-Noël MICHEL
  • Stéphanie PATASCIA
  • Edgar JONQUET
  • Anne-Marie ADRAGNA
  • Jacques-Olivier GRETAY
  • Patricia LAZZARO
Mehdi MEDJATI
Mehdi MEDJATI (6 élus) PRÉSERVONS L'AVENIR 		2 017 35,59%
  • Mehdi MEDJATI
  • Hélène THUDO
  • Rémy CHABAUD
  • Patricia DELCAMBRE-COPILLET
  • Patrick LANGLOIS
  • Nadia PUTZOLU
Participation au scrutin Cabriès
Taux de participation 66,09%
Taux d'abstention 33,91%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,42%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Nombre de votants 5 879

Source : ministère de l’Intérieur

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