En direct

19:16 - Analyse démographique et économique des municipales à Cabriès Dans la commune de Cabriès, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections municipales. La répartition par âge pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la ville, 33% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 8,46% de 75 ans et plus. Le pourcentage élevé de cadres, représentant 34,37%, révèle une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. Le nombre de familles monoparentales (11,86%) met en évidence des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,28%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (56,05%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Cabriès, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Quel avenir électoral pour le RN à Cabriès ? Le Rassemblement national avait échoué à grimper parmi les listes arrivées en tête lors de l'élection municipale à Cabriès il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 23,10% des bulletins exprimés lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 42,18% au tour décisif. Les législatives la même année avaient accordé 23,12% au candidat RN lors du premier tour. Au second round, le mouvement lepéniste arrachait 40,40% des voix dans la commune. Le score de la liste menée par Jordan Bardella culminera ensuite à 32,47% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 40,46% pour le mouvement lepéniste. Il l'emportera d'ailleurs avec 53,85% lors du vote définitif, actant la victoire pour Marc Pena.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention électorale à Cabriès ? Lors des municipales de 2020, la participation à Cabriès s'était dressée jusqu'à 51,76 % lors du premier tour, un chiffre supérieur aux 44,7 % nationaux. 4 389 votants étaient allés voter, de nombreux électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause du Covid-19. Il est en effet de coutume d'observer qu'une municipale demeure, avec la présidentielle, le moment où les citoyens se rendent le plus aux urnes. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre fédéré 77,67 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). Alors que les législatives de 2022 avaient réuni 51,02 % des électeurs, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation s'élever très nettement à 73,70 %. Précédemment, le scrutin européen de juin 2024 avait réuni 59,46 % des citoyens locaux. Cette photographie de la participation depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune fortement mobilisée aux urnes en comparaison de l'ensemble du pays. Pour ces municipales 2026, cette particularité à Cabriès sera quoi qu'il en soit déterminante dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Comment Cabriès a-t-elle voté l'année de la dissolution ? L'orientation des électeurs de Cabriès a évolué lors de la très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus ostensiblement affichée 24 mois plus tard comme une terre de droite radicale. Lors des européennes, le résultat à Cabriès s'était en effet dessiné autour de l'équipe de Jordan Bardella (32,47%), en tête de peloton devant Valérie Hayer (18,98%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (12,64%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Cabriès avaient ensuite favorisé Hervé Fabre-Aubrespy (Rassemblement National) avec 40,46% au premier tour, devant Mohamed Laqhila (Ensemble !) avec 32,42%. Le second round n'a pas changé grand chose, Hervé Fabre-Aubrespy culminant à 53,85% des voix localement.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année de présidentielle pour les habitants de Cabriès ? En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Cabriès était marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 32,97% des inscrits, tandis que Marine Le Pen obtenait 23,10%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,82% pour Emmanuel Macron, contre 42,18% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Cabriès plébiscitaient Mohamed Laqhila (Ensemble !) avec 31,91% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,60%. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Cabriès comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - La fiscalité locale, enjeu de campagne à Cabriès ? À Cabriès, sur le plan de la fiscalité locale, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a atteint environ 1 309 euros en 2024 (derniers chiffres en date) contre 1 144 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti est passé à 35,55 % en 2024 (contre 20,50 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 147 660 € en 2024. Un total bien loin des 2 527 290 € récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 13,55 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cette chute des recettes.

11:59 - Les résultats de la liste "Un Nouveau Souffle Pour Cabries Calas" à l'élection municipale de 2020 à Cabriès Comment s'était terminé le précédent scrutin municipal à Cabriès ? À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Amapola Ventron (Ecologiste) a distancé ses rivaux avec 21,59% des soutiens. À sa poursuite, Hervé Fabre Aubrespy (Divers droite) a obtenu 793 votes (18,29%). Avec une marge aussi ténue, la configuration du second tour soulevait des questions. Faute de majorité absolue, les dynamiques se sont donc précisées au second tour avec 3 listes qualifiées. Amapola Ventron l'a finalement emporté avec 1 794 voix (36,53%), face à Marc Radigales qui a obtenu 1 726 votants (35,14%) et Hervé Fabre Aubrespy obtenant 28,32% des suffrages. Comme le laissait présager le scrutin initial, le scrutin est demeuré extrêmement disputé jusqu'à la toute fin. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Même si Marc Radigales a puisé plus efficacement dans les réserves électorales en ajoutant 933 suffrages à son total, le retard initial était trop lourd à rattraper.