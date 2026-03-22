Résultat municipale 2026 à Cabris (06530) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cabris a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cabris, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cabris [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique CONDO (12 élus) Proches de vous, engagés pour Cabris
|531
|62,18%
|
|Gérard DEVAUX (3 élus) DEMAIN EN TOUTE CONFIANCE
|323
|37,82%
|
|Participation au scrutin
|Cabris
|Taux de participation
|66,08%
|Taux d'abstention
|33,92%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,33%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,99%
|Nombre de votants
|902
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Cabris - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique CONDO (Ballotage) Proches de vous, engagés pour Cabris
|366
|40,09%
|Gerard DEVAUX (Ballotage) DEMAIN EN TOUTE CONFIANCE
|300
|32,86%
|Jean-Paul PELLEGRIN (Ballotage) VIVRE A CABRIS
|247
|27,05%
|Participation au scrutin
|Cabris
|Taux de participation
|68,50%
|Taux d'abstention
|31,50%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,93%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,43%
|Nombre de votants
|935
Election municipale 2026 à Cabris [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Cabris sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cabris.
L'actu des élections municipales 2026 à Cabris
18:35 - Qui a remporté les élections en 2024 à Cabris ?
L'orientation des électeurs de Cabris a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune a pu apparaître comme une terre macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre de droite nationaliste. Lors du match européen de 2024, les électeurs de Cabris avaient en effet donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 34,18% des bulletins. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Lionel Tivoli (Rassemblement National) à l'avant de la course avec 44,47% au premier tour, devant David Varrone (Majorité présidentielle) avec 20,22%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Lionel Tivoli culminant à 67,33% des suffrages exprimés sur place.
15:57 - Pierre Bornet vainqueur des dernières municipales à Cabris
Quelle avait été l'issue des dernières élections municipales à Cabris ? Dès le premier tour de scrutin à l'époque, Pierre Bornet a creusé l'écart en totalisant 73,99% des suffrages. Derrière, Christian Repellin Villard a capté 149 suffrages en sa faveur (26,00%). Cette victoire écrasante de Pierre Bornet a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Cabris, cette géographie électorale offre une matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour le camp adverse face à cette victoire écrasante, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Cabris pour le 2e tour ?
Selon les candidatures officielles pour le deuxième tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine, la liste "Demain En Toute Confiance" emmenée par Gérard Devaux et Dominique Condo avec la liste "Proches De Vous, Engagés Pour Cabris" sont officiellement qualifiés ce dimanche pour ce deuxième passage dans les isoloirs. Il convient de rappeler le retrait de Jean-Paul Pellegrin, qui pouvait pourtant figurer à ce second tour après un score initial suffisant. Accessible jusqu'à 18 heures, le bureau de vote de la ville de Cabris permet aux 1 365 inscrits de prendre une décision.
11:59 - Dominique Condo, Gerard Devaux et Jean-Paul Pellegrin forment le trio de tête à Cabris
Les élections municipales 2026 à Cabris ont vu Dominique Condo s'imposer dimanche dernier avec 40,09 % des bulletins valides. Derrière, Gerard Devaux s'est classé deuxième avec 32,86 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Du côté des autres candidats, avec 27,05 %, Jean-Paul Pellegrin a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Enfin, concernant la participation à Cabris, le vote a mobilisé 68,50 % des électeurs, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Villes voisines de Cabris
- Cabris (06530)
- Ecole primaire à Cabris
- Maternités à Cabris
- Crèches et garderies à Cabris
- Salaires à Cabris
- Impôts à Cabris
- Dette et budget de Cabris
- Climat et historique météo de Cabris
- Accidents à Cabris
- Délinquance à Cabris
- Inondations à Cabris
- Nombre de médecins à Cabris
- Pollution à Cabris
- Entreprises à Cabris
- Prix immobilier à Cabris