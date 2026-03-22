Résultat municipale 2026 à Cabris (06530) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cabris a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cabris, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cabris [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique CONDO
Dominique CONDO (12 élus) Proches de vous, engagés pour Cabris 		531 62,18%
  • Dominique CONDO
  • Marie-Christine LETENDU-BERTHIER
  • Didier MAILLAN
  • Valérie TRABAUD
  • Philippe NIGUET
  • Lydie MERCIER
  • Romain PORRE
  • Magali MAUBERT
  • Michel SAUZE
  • Catherine FUNEL
  • Patrick PFEND
  • Elsa LEAL
Gérard DEVAUX
Gérard DEVAUX (3 élus) DEMAIN EN TOUTE CONFIANCE 		323 37,82%
  • Gérard DEVAUX
  • Caroline COLLET
  • Dominique DE MEYER
Participation au scrutin Cabris
Taux de participation 66,08%
Taux d'abstention 33,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,33%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,99%
Nombre de votants 902

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Cabris - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique CONDO
Dominique CONDO (Ballotage) Proches de vous, engagés pour Cabris 		366 40,09%
Gerard DEVAUX
Gerard DEVAUX (Ballotage) DEMAIN EN TOUTE CONFIANCE 		300 32,86%
Jean-Paul PELLEGRIN
Jean-Paul PELLEGRIN (Ballotage) VIVRE A CABRIS 		247 27,05%
Participation au scrutin Cabris
Taux de participation 68,50%
Taux d'abstention 31,50%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43%
Nombre de votants 935

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