Résultat de l'élection municipale 2026 à Cachan : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cachan

Tête de listeListe
Sébastien Trouillas
Sébastien Trouillas Liste divers droite
Avec le Dr Sébastien TROUILLAS, Cachan sûre, propre, écologique et dynamique !
  • Sébastien Trouillas
  • Michèle Eskinazi
  • Sébastien Reliat-Brunetière
  • Brigitte Schmitt
  • Sébastien Robin
  • Yvette Boizot
  • Livantsoa Randriampeno
  • Souaad Assi
  • Raphaël Boyer
  • Françoise Verdier
  • Kamal Ahamada
  • Nathalie Surreau
  • Hery Ramamonjisoa
  • Brigitte Toullier
  • Pierre de Person
  • Marlène Prevost
  • Cyrille Nicolas
  • Christiane Seel-Jean
  • Georges Racine
  • Sylviane Bourgeois
  • William Mouzita
  • Michèle Accardi
  • Armen Khatchadourian
  • Lucette Jonneaux
  • Thierry Dhervilliers
  • Annabelle By
  • Iegor Reznikoff
  • Catherine Chevalier
  • Jean Breton
  • Audrey Racine
  • Michel Reynaud
  • Nada Assi
  • Mohamed Himeur
  • Lynda Bahoumina
  • Alexandre Ban Nan
  • Natalia Axentieva
  • Raphaël Caramez
  • Anastassia Reliat-Brunetiere
  • José Caramez
  • Carole Mary-Hamard
Alain Ospital
Alain Ospital Liste divers centre
En Avant Cachan
  • Alain Ospital
  • Marie-Catherine Scordia-Warembourg
  • Marc Savariau
  • Corine Alphonse
  • Boris Taillefer
  • Stéphanie Savariau
  • Riwan Baucherel
  • Leila Chelbani
  • Fabien Reichard
  • Aslie Demir
  • François Pacoureau
  • Michelle Minatchy
  • Gilles Lambert
  • Sophie Baron
  • Messaoud Saci
  • Sabrina Naak
  • Maxime Megret-Merger
  • Stéphanie Fustec
  • Olivier Fallou
  • Véronique Pinon
  • Timothy Butler
  • Fritzna Boisrond
  • Patrick Bossa
  • Rita Planès
  • Pierre Roustit
  • Elisabeth Ekollo Songa
  • Marc Lerich
  • Souâd Aggoune
  • Nicolas Buffet
  • Agnès Buffet
  • Alain Boltz
  • Charlotte Scordia - Warembourg
  • Fabrice Bisson
  • Laura Gaylord
  • Philippe Godenèche
  • Amélia Brault-Malaval
  • Patrick Gendre
  • Anne-Marie Gauthier - Boulanger
  • Christophe Feuille
  • Tran Ngoc Crubellier
  • Stéphane Richin
Hélène de Comarmond
Hélène de Comarmond Liste d'union à gauche
Cachan en commun 2026 avec Hélène de COMARMOND
  • Hélène de Comarmond
  • Camille Vielhescaze
  • Sandrine Churaqui
  • David Petiot
  • Zeïma Morin-Yahaya
  • Patrick Salerno
  • Narguesse Nazer
  • Samuel Besnard
  • Maëlle Bouglet
  • Stéphane Rabuel
  • Céline Di Mercurio
  • Thomas Kekenbosch
  • Christine Rescoussié
  • Henri Chassagne
  • Katia Touchet
  • Dominique Lanoë
  • Juliette Kies
  • Hervé Willaime
  • Angélique Susini
  • Mohammadou Galoko
  • Leïla Laloupe-Rocher
  • Axel Dumont
  • Marie-Anne Beels
  • Pierre Sabourin
  • Nedra Daoud
  • M'Bar N'Diaye
  • Emmanuelle Mazuet
  • Lionel Jeanjean
  • Safae Terrisse
  • Maël Boudari Fontaine
  • Elisa Garcia-Romeu
  • Julien Jabouin
  • Nirina Rakotovao
  • David Mazaltarim
  • Maély Bellerose
  • Didier Molina
  • Alline Correa
  • Alioune Sané
  • Hanane Boutayeb
  • Hamadi Zouabi
  • Caroline Simonis

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hélène De Comarmond
Hélène De Comarmond (32 élus) Cachan en commun avec hélène de comarmond 		3 714 61,86%
  • Hélène De Comarmond
  • Camille Vielhescaze
  • Sandrine Churaqui
  • Julien Jabouin
  • Caroline Carlier
  • Mohammadou Galoko
  • Sylvie Darracq
  • Samuel Besnard
  • Maëlle Bouglet
  • Dominique Lanoë
  • Laetitia Boutrais
  • Hervé Willaime
  • Céline Di Mercurio
  • Jacques Foulon
  • Lucie Guillet
  • Stéphane Rabuel
  • Zeïma Yahaya
  • Robert Orusco
  • Fatoumata Bakily
  • David Petiot
  • Katia Touchet
  • Thomas Kekenbosch
  • Christine Rescoussié
  • Mattéo Almosnino
  • Angélique Susini
  • Pierre-Yves Robin
  • Catherine Busson
  • Georges Thimotee
  • Yseline Fourtic Dutarde
  • Lionel Jeanjean
  • Emmanuelle Mazuet
  • Denis Hercule
Sébastien Trouillas
Sébastien Trouillas (4 élus) Mieux vivre à cachan avec le dr sébastien trouillas 		1 155 19,24%
  • Sébastien Trouillas
  • Michèle Eskinazi
  • Pascal Castillon
  • Valérie Vincent
Maxime Megret-Merger
Maxime Megret-Merger (3 élus) En avant cachan ! 		1 134 18,89%
  • Maxime Megret-Merger
  • Annie-Claire Auliard
  • Alain Ospital
Participation au scrutin Cachan
Taux de participation 37,10%
Taux d'abstention 62,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 227

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves Le Bouillonnec
Jean-Yves Le Bouillonnec (26 élus) Ensemble pour cachan, une équipe avec jean-yves le bouillonnec 		3 722 45,47%
  • Jean-Yves Le Bouillonnec
  • Hélène De Comarmond
  • Jacques Foulon
  • Edith Pescheux
  • Robert Orusco
  • Marianne Jannot
  • Samuel Besnard
  • Claire Marti
  • Georges Thimotee
  • Yasmine Cajon
  • Camille Vielhescaze
  • Sylvie Chevalier
  • Joël Fraud
  • Juliette Papazian
  • Thierry Crosnier
  • Djouher Amarouche
  • Hervé Willaime
  • Katia Touchet
  • Gilles Lancel
  • Caroline Carlier
  • Pierre-Yves Robin
  • Sylvie Darracq
  • Hugo Leclerc
  • Celine Di Mercurio
  • Bernard Tuprie
  • Christine Rescoussié
Alfred Spehner
Alfred Spehner (5 élus) Dynamisons cachan 		2 373 28,99%
  • Alfred Spehner
  • Christelle Prache
  • Alain Ospital
  • Daisy Massé
  • Joël Langlais
Thierry Didier
Thierry Didier (4 élus) Cachan ensemble faisons vivre notre ville 		2 089 25,52%
  • Thierry Didier
  • Sandrine Churaqui
  • Gérard Najman
  • Marianne Jaouen
Participation au scrutin Cachan
Taux de participation 51,38%
Taux d'abstention 48,62%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,15%
Nombre de votants 8 450

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Yves Le Bouillonnec
Jean-Yves Le Bouillonnec Ensemble pour cachan, une équipe avec jean-yves le bouillonnec 		3 688 45,52%
Alfred Spehner
Alfred Spehner Dynamisons cachan 		2 257 27,86%
Thierry Didier
Thierry Didier Cachan ensemble faisons vivre notre ville 		2 156 26,61%
Participation au scrutin Cachan
Taux de participation 51,76%
Taux d'abstention 48,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,84%
Nombre de votants 8 513

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