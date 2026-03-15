Résultat de l'élection municipale 2026 à Cachan : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Cachan [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Cachan sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cachan.
L'actu des élections municipales 2026 à Cachan
12:08 - Elections à Cachan : les horaires des 17 bureaux de vote
Dans le cadre des élections municipales 2026, les 17 327 votants de Cachan sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce scrutin constitue un temps fort de la vie démocratique locale. Le dernier mandat appelle-t-il à une continuité ou à un changement ? La liste de ceux qui veulent apporter leur contribution à la commune après les élections municipales 2026 à Cachan est disponible ci-dessous. Sachez également que les horaires d’ouverture des 17 bureaux de vote de Cachan sont les suivants : de 8 h à 20 h. La publication des résultats à Cachan commencera ici à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cachan
|Tête de listeListe
|
Sébastien Trouillas
Liste divers droite
Avec le Dr Sébastien TROUILLAS, Cachan sûre, propre, écologique et dynamique !
|
|
Alain Ospital
Liste divers centre
En Avant Cachan
|
|
Hélène de Comarmond
Liste d'union à gauche
Cachan en commun 2026 avec Hélène de COMARMOND
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hélène De Comarmond (32 élus) Cachan en commun avec hélène de comarmond
|3 714
|61,86%
|
|Sébastien Trouillas (4 élus) Mieux vivre à cachan avec le dr sébastien trouillas
|1 155
|19,24%
|
|Maxime Megret-Merger (3 élus) En avant cachan !
|1 134
|18,89%
|
|Participation au scrutin
|Cachan
|Taux de participation
|37,10%
|Taux d'abstention
|62,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 227
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves Le Bouillonnec (26 élus) Ensemble pour cachan, une équipe avec jean-yves le bouillonnec
|3 722
|45,47%
|
|Alfred Spehner (5 élus) Dynamisons cachan
|2 373
|28,99%
|
|Thierry Didier (4 élus) Cachan ensemble faisons vivre notre ville
|2 089
|25,52%
|
|Participation au scrutin
|Cachan
|Taux de participation
|51,38%
|Taux d'abstention
|48,62%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,15%
|Nombre de votants
|8 450
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Yves Le Bouillonnec Ensemble pour cachan, une équipe avec jean-yves le bouillonnec
|3 688
|45,52%
|Alfred Spehner Dynamisons cachan
|2 257
|27,86%
|Thierry Didier Cachan ensemble faisons vivre notre ville
|2 156
|26,61%
|Participation au scrutin
|Cachan
|Taux de participation
|51,76%
|Taux d'abstention
|48,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,84%
|Nombre de votants
|8 513
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