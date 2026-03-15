Résultat municipale 2026 à Cachan (94230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cachan a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cachan, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cachan [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Hélène DE COMARMOND
Hélène DE COMARMOND (33 élus) Cachan en commun 2026 avec Hélène de COMARMOND 		5 451 64,39%
  • Hélène DE COMARMOND
  • Camille VIELHESCAZE
  • Sandrine CHURAQUI
  • David PETIOT
  • Zeïma MORIN-YAHAYA
  • Patrick SALERNO
  • Narguesse NAZER
  • Samuel BESNARD
  • Maëlle BOUGLET
  • Stéphane RABUEL
  • Céline DI MERCURIO
  • Thomas KEKENBOSCH
  • Christine RESCOUSSIÉ
  • Henri CHASSAGNE
  • Katia TOUCHET
  • Dominique LANOË
  • Juliette KIES
  • Hervé WILLAIME
  • Angélique SUSINI
  • Mohammadou GALOKO
  • Leïla LALOUPE-ROCHER
  • Axel DUMONT
  • Marie-Anne BEELS
  • Pierre SABOURIN
  • Nedra DAOUD
  • M'Bar N'DIAYE
  • Emmanuelle MAZUET
  • Lionel JEANJEAN
  • Safae TERRISSE
  • Maël BOUDARI FONTAINE
  • Elisa GARCIA-ROMEU
  • Julien JABOUIN
  • Nirina RAKOTOVAO
Sébastien TROUILLAS
Sébastien TROUILLAS (4 élus) Avec le Dr Sébastien TROUILLAS, Cachan sûre, propre, écologique et dynamique ! 		1 834 21,66%
  • Sébastien TROUILLAS
  • Michèle ESKINAZI
  • Sébastien RELIAT-BRUNETIÈRE
  • Brigitte SCHMITT
Alain OSPITAL
Alain OSPITAL (2 élus) En Avant Cachan 		1 181 13,95%
  • Alain OSPITAL
  • Marie-Catherine SCORDIA-WAREMBOURG
Participation au scrutin Cachan
Taux de participation 49,87%
Taux d'abstention 50,13%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,62%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Nombre de votants 8 698

Source : ministère de l’Intérieur

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