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19:21 - Le poids démographique et économique de Cachan aux municipales À Cachan, les données démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les élections municipales. Avec une densité de population de 11141 hab par km² et un taux de chômage de 12,60%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont des sujets majeurs. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 37,01%, est révélateur d'une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 15,50% et d'une population immigrée de 22,71% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 13,45% à Cachan, met en avant la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux directives relatives à l'instruction et au logement étudiant.

17:57 - Un électorat de Cachan réfractaire au RN Le RN était resté en retrait lors des élections locales à Cachan il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen amassait 8,42% des voix lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 18,97% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 7,64% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop limité, à Cachan comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 11,47% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées apporteront, lors du premier round, un résultat de 13,07% pour le parti d'extrême droite. L'élection se terminera alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Sophie Taillé-Polian.

16:58 - Les résultats des dernières municipales marqués par 37,10 % de participation La participation s'élevait à 37,10 % pour le premier tour des municipales de 2020 à Cachan, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national, en pleine crise sanitaire à l'époque. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a affiché une participation de 76,95 %. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était pour sa part fixée à 54,79 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 69,56 % au premier tour, contre 51,11 % en 2022. Décortiquer ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet à l'arrivée d'identifier Cachan comme une commune relativement attachée au vote. En ce jour d'élection municipale à Cachan, cette particularité sera en définitive observée de près.

15:59 - Le vote de Cachan nettement ancré à gauche il y a deux ans Lors du scrutin européen de 2024, les électeurs de Cachan avaient poussé aux avant-postes la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry avec 22,81% des bulletins. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Cachan avaient ensuite propulsé aux avants-postes Sophie Taillé-Polian (Union de la gauche) avec 54,50% au premier tour, devant Nathalie Picot (Ensemble !) avec 23,61%. Les électeurs tranchaient d'ailleurs le sujet sans hésitation dans la circonscription, qui sera privée de second tour

14:57 - Qui l'a emporté lors des scrutins de 2022 à Cachan ? Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Cachan soutenaient en priorité Sophie Taillé-Polian (Nupes) avec 46,85% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,93% des suffrages. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Cachan quelques semaines plus tôt était marquée par la domination de Jean-Luc Mélenchon avec 38,78% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 28,09%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 81,03%, contre 18,97% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Cachan comme une commune très ancrée à gauche.

12:58 - La question des impôts, une clé de l'élection à Cachan À Cachan, où la fiscalité locale a baissé depuis les dernières municipales, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 25,10 % en 2024 (dernière date de relevé), rapportant à la ville 1 177 980 € la même année, bien en deçà des quelque 14,13966 millions d'euros récoltés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux à Cachan est passé à un peu moins de 41,33 % en 2024 (contre 20,69 % en 2020). Rappelons que la moyenne nationale se situe à environ 40 %. Une hausse plutôt mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Mais un constat d'ensemble s'impose : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Cachan a représenté 1 354 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 1 382 € relevés en 2020.

11:59 - Un résultat sans suspense pour les élections de 2020 à Cachan À Cachan, lors des élections municipales de 2020, les résultats ont livré un état des lieux précis des dynamiques politiques locales. Au soir du premier tour à l'époque, Hélène De Comarmond (Divers gauche) a pris la première place en récoltant 61,86% des bulletins. À sa poursuite, Sébastien Trouillas (Les Républicains) a engrangé 19,24% des voix. Cette victoire écrasante a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Cachan, cette répartition historique des voix a évidemment orienté les stratégies des différents camps. Faire basculer une majorité si large représentera le principal enjeu pour les opposants ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.