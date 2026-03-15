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19:20 - Élections municipales à Cadenet : impact de la démographie et de l'économie locale Dans la ville de Cadenet, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des municipales ? La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la commune, 32% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 10,49% sont des personnes âgées. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (24,74%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 2369 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,26%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,21%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (38,24%), témoignent d'une population instruite à Cadenet, soulignant l'importance de soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

17:57 - Les données clés du vote RN à Cadenet Le RN était resté en retrait lors des élections municipales à Cadenet en 2020. Pour le scrutin présidentiel au printemps 2022, Marine Le Pen recueillait 27,14% des voix lors du premier round, puis se rapprochait fortement d' Emmanuel Macron dans la ville avec 49,19% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 22,96% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti d'extrême droite validait 46,93% des voix dans la commune. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 34,45% pour les européennes, juste avant la dissolution. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 40,86% pour le parti d'extrême droite. Il terminera avec 49,25% lors du vote final.

16:58 - Municipales : les chiffres de la participation à Cadenet Aux municipales de 2020 à Cadenet, l'abstention était évaluée à 47,40 % lors du premier round (un score plus bas que les 55,3 % observés au niveau national) alors que le rendez-vous avait lieu en pleine pandémie de Covid-19. Soulignons que les élections municipales restent en effet de longue date, avec l'élection présidentielle, celles où les électeurs se rendent le plus aux urnes. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été accompagnée d'une abstention à 25,08 % dans la ville (contre 74,92 % de participation). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 46,65 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 31,94 %, loin des 52,70 % affichés aux législatives de 2022. Quand on tente d'établir une tendance, les chiffres semblent constituer une contrée moins abstentionniste que la moyenne face aux moyennes nationales. Au soir de cette municipale de 2026, cette particularité pèsera en tout cas fortement sur les résultats de Cadenet.

15:59 - Comment Cadenet a-t-elle voté l'année de la dissolution ? À l'occasion du match européen de 2024, les citoyens de Cadenet avaient soutenu la liste menée par Jordan Bardella avec 34,45% des votes. Bénédicte Auzanot (Rassemblement National) avait ensuite enlevé au premier tour des élections législatives à Cadenet une vingtaine de jours plus tard avec 40,86%. Patrick Blanes (Union de la gauche) terminait à la deuxième place avec 32,39%. Mais c'est finalement Patrick Blanes (Union de la gauche) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 50,75% des suffrages exprimés. Le panorama politique de Cadenet a donc évolué lors de cette séquence électorale de 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre de droite mariniste.

14:57 - Quels furent les résultats locaux de Cadenet il y a 4 ans ? Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Cadenet plébiscitaient François Sandoz (Nupes) avec 30,55% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Sylvie Viala (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 53,07%. Lors du premier tour de la présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Cadenet accordaient par ailleurs leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 27,14%, devant Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 23,83%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,81% pour Emmanuel Macron, contre 49,19% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - Les premières élections à Cadenet depuis la réforme fiscale Pour ce qui est des contributions locales à Cadenet, la facture de taxes moyenne par foyer fiscal s'est chiffrée à 798 € en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 756 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à un peu moins de 34,41 % en 2024 (contre près de 19,28 % en 2020). Une augmentation qui s'explique par la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 167 200 € en 2024, marquant une forte baisse face aux 889 930 € récoltés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 14,55 %. La taxe ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes.

11:59 - Résultat des élections de 2020 : comment Jean-Marc Brabant s'est imposé à Cadenet Les résultats du scrutin municipal il y a six ans à Cadenet se sont avérés très éclairants concernant la configuration politique locale. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Jean-Marc Brabant (Divers) a viré en tête en totalisant 46,73% des voix. En deuxième position, Samantha Khalizoff (Divers gauche) a engrangé 562 votes (31,91%). La large distance prise d'emblée donnait un itinéraire clair pour le second round. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Jean-Marc Brabant l'a finalement emporté avec 59,63% des bulletins, face à Samantha Khalizoff s'adjugeant 40,36% des électeurs. Le candidat étiqueté Divers a probablement bénéficié du report de voix des électeurs des listes du centre, récupérant 195 voix supplémentaires entre les deux tours.