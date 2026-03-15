Résultat municipale 2026 à Cadenet (84160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cadenet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cadenet, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cadenet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc BRABANT
Jean-Marc BRABANT (23 élus) Ensemble pour Cadenet 		1 620 69,47%
  • Jean-Marc BRABANT
  • Valérie GAUDELET-SANHADJI
  • Marcello MANGANARO
  • Valérie BOISGARD-BOUCHER
  • Marc JAUBERT
  • Martine KOSTRZEWA
  • Thierry LACROIX
  • Nicole BOY-COURROUX
  • Blaise BOMBA
  • Françoise RAOUX-JACQUEME
  • Pierre LORIEDO
  • Christiane MILLET
  • Jean-Robert BARTHELEMY
  • Valérie GRANGE
  • Simon CAUSSARIEU
  • Amandine FRANCO
  • Jonathan GALLOIS
  • Martine SLAVICEK-SAVOURNIN
  • Nathan MURETTA
  • Delphine LAVOREL
  • Gilles FERNANDES
  • Anne-Marie DE LAURENS DE LACENNE
  • Marc HUE
Laurent VEVE
Laurent VEVE (4 élus) Collectif citoyen de Cadenet 		712 30,53%
  • Laurent VEVE
  • Louisa VIDAL
  • Michel VELLARD
  • Elodie MARTIN
Participation au scrutin Cadenet
Taux de participation 65,33%
Taux d'abstention 34,67%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 2 371

Source : ministère de l’Intérieur

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