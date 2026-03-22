Résultat municipale 2026 à Cadillac-sur-Garonne (33410) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cadillac-sur-Garonne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cadillac-sur-Garonne, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cadillac-sur-Garonne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Corinne LAULAN
Corinne LAULAN (17 élus) CADILLAC, NATURELLEMENT 		449 43,80%
  • Corinne LAULAN
  • Bernard DRÉAU
  • Delphine WILLIS
  • Daniel BONJOUR
  • Françoise NOUEL
  • Damien JUNCA
  • Cecile MORAN
  • Alexis DE FILIPPO
  • Marie-Christine DUPAU
  • Fabrice GATELLIER
  • Catherine FÉLIX-DUISABOU
  • Philippe CODOGNO
  • Marie-France TEYSSIER
  • Léonus JUVENAL
  • Alexandra DUGENEST
  • Lionel IENCO
  • Delphine RIDARD
Pierre RIBEAUT
Pierre RIBEAUT (4 élus) Cadillac sur Garonne nouvelle vague 		361 35,22%
  • Pierre RIBEAUT
  • Sandrine PRAT
  • Pierre-Anthony BEE
  • Isabelle RIOUAL-DELANOE
Cyril DEYTS
Cyril DEYTS (2 élus) CADILLAC EN GRAND 		215 20,98%
  • Cyril DEYTS
  • Gwénaelle ROUSSEAU
Participation au scrutin Cadillac-sur-Garonne
Taux de participation 57,85%
Taux d'abstention 42,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,34%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 1 046

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Cadillac-sur-Garonne - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Corinne LAULAN
Corinne LAULAN (Ballotage) CADILLAC, NATURELLEMENT 		445 43,12%
Pierre RIBEAUT
Pierre RIBEAUT (Ballotage) Cadillac sur Garonne nouvelle vague 		343 33,24%
Cyril DEYTS
Cyril DEYTS (Ballotage) CADILLAC EN GRAND 		244 23,64%
Participation au scrutin Cadillac-sur-Garonne
Taux de participation 58,24%
Taux d'abstention 41,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,85%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,14%
Nombre de votants 1 053

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