Résultat municipale 2026 à Cadillac-sur-Garonne (33410) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cadillac-sur-Garonne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cadillac-sur-Garonne, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cadillac-sur-Garonne [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Corinne LAULAN (17 élus) CADILLAC, NATURELLEMENT
|449
|43,80%
|
|Pierre RIBEAUT (4 élus) Cadillac sur Garonne nouvelle vague
|361
|35,22%
|
|Cyril DEYTS (2 élus) CADILLAC EN GRAND
|215
|20,98%
|
|Participation au scrutin
|Cadillac-sur-Garonne
|Taux de participation
|57,85%
|Taux d'abstention
|42,15%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,34%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,67%
|Nombre de votants
|1 046
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Cadillac-sur-Garonne - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Corinne LAULAN (Ballotage) CADILLAC, NATURELLEMENT
|445
|43,12%
|Pierre RIBEAUT (Ballotage) Cadillac sur Garonne nouvelle vague
|343
|33,24%
|Cyril DEYTS (Ballotage) CADILLAC EN GRAND
|244
|23,64%
|Participation au scrutin
|Cadillac-sur-Garonne
|Taux de participation
|58,24%
|Taux d'abstention
|41,76%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,85%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,14%
|Nombre de votants
|1 053
Election municipale 2026 à Cadillac-sur-Garonne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Cadillac-sur-Garonne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cadillac-sur-Garonne.
L'actu des élections municipales 2026 à Cadillac-sur-Garonne
18:38 - Il y a deux ans, Cadillac-sur-Garonne avait opté pour la droite
À l'occasion du scrutin européen de 2024, les citoyens de Cadillac-sur-Garonne avaient placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 35,33% des votes. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Cadillac-sur-Garonne soutenaient en priorité Rémy Berthonneau (Rassemblement National) avec 39,21% au premier tour. C'est néanmoins Mathilde Feld (Union de la gauche) qu'on a vu rafler la mise au second tour, avec 51,33% des suffrages exprimés. L'orientation des électeurs de Cadillac-sur-Garonne a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant, lors de la présidentielle, la commune semblait apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est affichée dès lors comme un territoire bleu marine.
15:57 - Élections de 2020 à Cadillac-sur-Garonne : un résultat sans véritable concurrence
À Cadillac-sur-Garonne, les résultats des municipales il y a 6 ans ont été très éclairants sur l'échiquier politique local. Seule en lice, 'Ensemble aujourd'hui pour demain' a logiquement obtenu 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent n'a pas requis de second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Cadillac-sur-Garonne, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que d'aucuns voudront peut-être dépasser. L'enjeu lors des résultats de ces municipales sera de savoir si une vraie opposition a émergé contre cette mainmise. La liste des candidats (voir ci-dessous) fournit certainement d'ores et déjà un début de réponse.
13:58 - À Cadillac-sur-Garonne, Pierre Ribeaut, Corinne Laulan et Cyril Deyts s'affrontent ce dimanche
Comme l'indiquent les candidatures au deuxième tour diffusées cette semaine par le ministère de l'Intérieur, les électeurs ont donc la mission de départager Pierre Ribeaut, Corinne Laulan et Cyril Deyts pour le match retour ce dimanche. Les votants de la ville auront la possibilité de se présenter aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 2 bureaux de vote de Cadillac-sur-Garonne.
11:59 - Corinne Laulan et Pierre Ribeaut aux premières places la semaine dernière
Pour le premier tour des élections municipales à Cadillac-sur-Garonne, c'est Corinne Laulan qui a pris l'avantage avec 43,12 % des suffrages exprimés. Pierre Ribeaut est arrivé en deuxième position avec 33,24 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Du côté des autres candidats, avec 23,64 %, Cyril Deyts a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Cadillac-sur-Garonne, le rendez-vous électoral a mobilisé 58,24 % des électeurs, malgré une abstention historiquement haute en France.
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