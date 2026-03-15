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19:17 - Cadours : démographie et socio-économie impactent les élections municipales Quel portrait faire de Cadours, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 1 134 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 117 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (78,72%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 20,69% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 44,41% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1060,76 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Cadours, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'écologie et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le vote RN durablement installé à Cadours Le Rassemblement national n'avait pas concouru au moment de la dernière bataille municipale à Cadours en 2020, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 31,32% des voix comptabilisées lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron dans la ville avec 53,63% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 28,27% au ticket lepéniste au tour 1. Un score trop limité, à Cadours comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella atteindra ensuite 41,36% aux élections européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution du Parlement. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 46,77% pour le mouvement nationaliste. Ce dernier terminera d'ailleurs en tête avec 58,40% lors du vote définitif et la victoire de Arnaud Simion.

16:58 - Quelle mobilisation attendre à Cadours aux municipales ? L'adhésion au scrutin de Cadours constituera une clé pour ces élections municipales 2026. La mobilisation atteignait 46,84 % pour le premier tour des municipales il y a six ans (dans la moyenne nationale) alors que le pays était troublé par le Covid. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a ainsi affiché une participation de 83,27 %. Bien que ces élections nationales soient de nature différente par rapport aux échéances locales, la progression entre les législatives de 2022 et le scrutin de 2024 reste riche en enseignements. Alors que les législatives de 2022 avaient réuni 52,35 % des électeurs, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation s'élever très nettement à 72,75 %. Précédemment, le scrutin européen avait rassemblé 56,01 % des citoyens locaux. Quand on tente d'établir une tendance, les données semblent constituer une contrée civiquement engagée.

15:59 - Il y a deux ans, Cadours avait opté pour la droite Les élections européennes de juin 2024 à Cadours avaient vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (41,36%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 12,05% des suffrages. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Cadours portaient leur choix sur Nadine Demange-Fierlej (Rassemblement National) avec 46,77% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Nadine Demange-Fierlej culminant à 58,40% des suffrages exprimés localement. Ce retour sur les résultats de 2024 a donc révélé que Cadours restait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale.

14:57 - Il y a 4 ans, la municipalité de Cadours s'était massivement ancrée à le RN Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Cadours soutenaient en priorité Lydia Aiello (RN) avec 28,27% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Fabien Jouve (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui arrivait en tête dans la commune avec 56,99% des voix. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Cadours accordaient par ailleurs leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 31,32%, devançant ainsi Emmanuel Macron crédité de 23,75%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 53,63% pour Marine Le Pen, contre 46,37% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Fiscalité en hausse à Cadours : quel impact sur les municipales Si on se penche sur la fiscalité de Cadours, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 16,87 % en 2024 (dernier pointage en date), pour un produit communal totalisant 29 180 €. Une somme loin des 197 500 euros récoltés en 2020. Son abolition pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait dorénavant une recette marginale, justifiant cette chute importante de rendement pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux à Cadours a évolué pour se fixer à 46,84 % en 2024 (contre 18,41 % en 2020). Une augmentation qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'alors perçue par les départements. Avec tous ces chamboulements, le produit fiscal par ménage à Cadours s'est établi à environ 910 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 665 € quatre ans auparavant.

11:59 - L'élection municipale de 2020 : la liste "Cadours Ensemble" majoritaire à Cadours À Cadours, lors des municipales il y a six ans, les résultats ont fourni un panorama précis des rapports de force politiques locaux. Seule en lice, 'Cadours ensemble' menée par Didier Laffont a sans surprise engrangé 314 bulletins (100,00%) dès le premier tour. L'absence de concurrent rendait l'issue évidente. Le scrutin s'est donc achevé dès le premier tour. Pour ce scrutin de 2026 à Cadours, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. Après cette élection sans réelle compétition, l'apparition ou non d'une opposition constituera un des enjeux. La publication des candidats fournit déjà un élément de réponse assez parlant.