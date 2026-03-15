Résultat municipale 2026 à Cadours (31480) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cadours a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cadours, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cadours [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Tony BARCELLINI
Tony BARCELLINI (12 élus) AGIR POUR CADOURS 		330 54,82%
  • Tony BARCELLINI
  • Monique RENAUDIN
  • Guy BONHOMME
  • Chantal FILIPPI
  • Christian CARBONNEL
  • Raymonde MASSELOT
  • Jean-Claude SCARPULLA
  • Laura PEYTOU
  • Nicolas VALENTE
  • Sophie CATHALA
  • Pierre-Henri BARGE-SANSELME
  • Evelyne FARDO
Didier LAFFONT
Didier LAFFONT (3 élus) Cadours ensemble 		272 45,18%
  • Didier LAFFONT
  • Michèle PONTAC
  • Marc JULIAN
Participation au scrutin Cadours
Taux de participation 70,36%
Taux d'abstention 29,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,82%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49%
Nombre de votants 610

Source : ministère de l’Intérieur

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