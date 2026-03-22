Résultat de l'élection municipale 2026 à Caen : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Caen [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Caen sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Caen.
L'actu des élections municipales 2026 à Caen
11:52 - Aristide Olivier, Rudy L'orphelin et Aurélien Guidi forment le trio de tête à Caen
Dimanche dernier à Caen, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale, le scrutin s'est soldé par une participation de 55,28 % localement. À l'issue du dépouillement, c'est Aristide Olivier (Divers droite) qui s'est placé en première position en rassemblant 48,51 % des bulletins valides. Derrière, Rudy L'orphelin (Union de la gauche) s'est classé deuxième avec 21,75 %. L'avance du gagnant provisoire a été très nette. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Aurélien Guidi, étiqueté La France insoumise, est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Plus en retrait, Chantal Henry, avec la nuance Rassemblement National, a récolté 7,39 % des suffrages, trop peu pour aller au second tour, mais assez pour fusionner sa liste avec une autre en cas d'accord.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Caen
Le deuxième tour des élections municipales à Caen a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Aristide Olivier
Liste divers droite
CAEN PASSIONNEMENT AVEC ARISTIDE OLIVIER
|
|
Rudy L'Orphelin
Liste d'union à gauche
CAEN LA VILLE NOUS RASSEMBLE AVEC RUDY L'ORPHELIN
|
|
Aurélien Guidi
Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR CAEN !
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Caen
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Aristide OLIVIER (Ballotage) CAEN PASSIONNEMENT AVEC ARISTIDE OLIVIER
|16 068
|48,51%
|Rudy L'ORPHELIN (Ballotage) CAEN LA VILLE NOUS RASSEMBLE AVEC RUDY L'ORPHELIN
|7 205
|21,75%
|Aurélien GUIDI (Ballotage) FAIRE MIEUX POUR CAEN !
|4 145
|12,51%
|Chantal HENRY RASSEMBLONS CAEN
|2 448
|7,39%
|Xavier LE COUTOUR CITOYENS A CAEN
|1 507
|4,55%
|Antoine CASINI LE CAEN DE L'ENGAGEMENT
|786
|2,37%
|Bérangère LAREYNIE NPA-REVOLUTIONNAIRE-CAEN OUVRIERE ET REVOLUTIONNAIRE
|364
|1,10%
|Thomas CHEVALIER CAEN DYNAMIQUE!
|357
|1,08%
|Pierre CASEVITZ Lutte ouvrière - le camp des travailleurs
|243
|0,73%
|Participation au scrutin
|Caen
|Taux de participation
|55,28%
|Taux d'abstention
|44,72%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,73%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,57%
|Nombre de votants
|33 560
Source : ministère de l’Intérieur
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