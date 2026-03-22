Résultat de l'élection municipale 2026 à Caen : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Caen

Le deuxième tour des élections municipales à Caen a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Aristide Olivier
Aristide Olivier Liste divers droite
CAEN PASSIONNEMENT AVEC ARISTIDE OLIVIER
  • Aristide Olivier
  • Amandine Goguillon
  • Nicolas Joyau
  • Sophie Simonnet
  • Ludwig Willaume
  • Nathalie Bourhis
  • Rudy Niewiadomski
  • Cécile Cottenceau
  • Nicolas Escach
  • Camille Vernet
  • Sébastien Duval Rocher
  • Sonia de la Provôté
  • Joël Bruneau
  • Stéphanie Guillou
  • Gérard Hurelle
  • Clémentine Manca
  • Marc Millet
  • Virginie Cronier
  • Patrick Nicolle
  • Azilis Ladjadj
  • Michel Le Lan
  • Véronique Debelle
  • Emmanuel Renard
  • Katarina Collas
  • Benjamin Campos
  • Aline Lebret
  • Bruno Coutanceau
  • Virginie Avice
  • Dominique Duval
  • Brigitte Barillon
  • Pascal Pimont
  • Corinne Villechalane
  • Morgan Taillebosq
  • Aude Lhermenier
  • Jean-Claude Varin
  • Olga Boubet-Furaha
  • Fabien Achard de Leluardière
  • Émilie Rochefort
  • Jérôme Quéré
  • Claire Peltier
  • Théophile Kanza Mia Diyeka
  • Béatrice Guigues
  • Tiziano Tamion
  • Nathalie Doyonnard
  • Grégory Berkovicz
  • Fanny Davy
  • Tristan Dubost
  • Alice Omer
  • Florian Mette
  • Laure Rebuffé
  • Pierre Marole
  • Fanny Guyomard-Zuchowicki
  • Raphaël Letourmy-Girault
  • Ginette Bernière
  • Jean-Pierre Marie
Rudy L'Orphelin
Rudy L'Orphelin Liste d'union à gauche
CAEN LA VILLE NOUS RASSEMBLE AVEC RUDY L'ORPHELIN
  • Rudy L'Orphelin
  • Martine Denis
  • Arthur Delaporte
  • Alexandra Beldjoudi
  • Allan Bertu
  • Marie Bachet
  • Grégory Pinsard
  • Christine Leconte
  • Sylvain Girodon
  • Ophélie Minot
  • Etienne Marie-Orleach
  • Lola Quitard
  • Mahamat Ali Kaskanaye
  • Christelle Perrette
  • Gilles Déterville
  • Clara Monnier
  • Jeff Soubien
  • Céline Pain
  • Francis Joly
  • Sophie Lebon
  • Ludovic Dalibon
  • Maud Rothmann
  • Jean-Marc Mandonnet
  • Adélaïde Le Moan
  • Matthieu Leboul
  • Camille Azaïs
  • Théo Plancher
  • Chantal Tanter
  • Sofiène Sadallah
  • Françoise Le Gall
  • Clément Silliau
  • Angélika Osmane
  • Thomas Escande
  • Sandrine Cat Van
  • Corentin Lemaire
  • Natacha Czornyj-Béhal
  • Jérémy Queruel
  • Léa Le Cam
  • Adrien Chaise
  • Graciane Dégez
  • Anthony Bourdais
  • Nickie Berneaud
  • Jean-Damien Bouvier
  • Sylvie Skaza
  • Christophe Driesbach
  • Caroline Amiel
  • Igor Garncarzyk
  • Marie-Joëlle Redor
  • Sylvain Loiseau
  • Laure Rivoallan
  • Bastien Recher
  • Christine Lucas
  • Georges Dold
  • Pascale Cauchy
  • Michel Langris
Aurélien Guidi
Aurélien Guidi Liste de La France insoumise
FAIRE MIEUX POUR CAEN !
  • Aurélien Guidi
  • Emma Fourreau
  • Maxime Benatouil
  • Claire Paumier
  • François Boutin
  • Justine Garnier
  • Victor Lambert
  • Agathe Caron
  • Serge Lemonnier
  • Zehour Zizi
  • Arnaud Jusiewicz
  • Marine Pinabel
  • Romuald Duval
  • Louna Viel
  • Abdelhadi Mochtari
  • Nadia Abou Medienne
  • Grégory Pariente
  • Eléna Gaillard
  • Jean-François Cartery
  • Magali Gourdou
  • Clément Cottard
  • Amandine Hue
  • Aurelio Waldman
  • Laura Lehoux--Bosquet
  • Tobias Kohlhauer
  • Martine Pasquier
  • Luc Biétry
  • Béatrice Dupont
  • Ismaël Gourret
  • Christel Gilberton
  • Frédéric Gai
  • Candice Landais
  • Valentin Ducreux
  • Isabelle Vimond
  • Pierre Latour
  • Viviane Thorel
  • Thomas Targat
  • Régine Scaps
  • Mathieu Homes
  • Christine Barbey
  • Rodolphe Fleury
  • Edda Paolozzi
  • Sébastien Plaisance
  • Anna Rosati
  • Bertrand Féret
  • Martine de Pierrepont
  • Serge Marguerie
  • Andrée Jascenski
  • Clément Alapetite
  • Stéphanie Vivier
  • Bruno Boisrame
  • Catherine Lesaulnier
  • Arnaud Mignot
  • Christine Dupont
  • Philippe Provost
  • Elsa Smela
  • Michel Charnaud

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Caen

Tête de listeListe Voix % des voix
Aristide OLIVIER
Aristide OLIVIER (Ballotage) CAEN PASSIONNEMENT AVEC ARISTIDE OLIVIER 		16 068 48,51%
Rudy L'ORPHELIN
Rudy L'ORPHELIN (Ballotage) CAEN LA VILLE NOUS RASSEMBLE AVEC RUDY L'ORPHELIN 		7 205 21,75%
Aurélien GUIDI
Aurélien GUIDI (Ballotage) FAIRE MIEUX POUR CAEN ! 		4 145 12,51%
Chantal HENRY
Chantal HENRY RASSEMBLONS CAEN 		2 448 7,39%
Xavier LE COUTOUR
Xavier LE COUTOUR CITOYENS A CAEN 		1 507 4,55%
Antoine CASINI
Antoine CASINI LE CAEN DE L'ENGAGEMENT 		786 2,37%
Bérangère LAREYNIE
Bérangère LAREYNIE NPA-REVOLUTIONNAIRE-CAEN OUVRIERE ET REVOLUTIONNAIRE 		364 1,10%
Thomas CHEVALIER
Thomas CHEVALIER CAEN DYNAMIQUE! 		357 1,08%
Pierre CASEVITZ
Pierre CASEVITZ Lutte ouvrière - le camp des travailleurs 		243 0,73%
Participation au scrutin Caen
Taux de participation 55,28%
Taux d'abstention 44,72%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57%
Nombre de votants 33 560

Source : ministère de l’Intérieur

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