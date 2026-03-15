Résultat de l'élection municipale 2026 à Cagnes-sur-Mer : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Cagnes-sur-Mer [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Cagnes-sur-Mer sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cagnes-sur-Mer.
L'actu des élections municipales 2026 à Cagnes-sur-Mer
12:10 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Cagnes-sur-Mer
Tout d'abord, les horaires d’ouverture des 46 bureaux de vote de Cagnes-sur-Mer sont les suivants : de 8 heures à 20 heures. Les municipales 2026 sont l'occasion pour les votants de Cagnes-sur-Mer de s'exprimer sur les défis qui affectent leur ville. Qui sera élu après Louis Nègre (Les Républicains), qui a gagné la mairie en 2020 au second tour ? Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Cagnes-sur-Mer est mise à disposition ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cagnes-sur-Mer
|Tête de listeListe
|
Bryan Masson
Liste d'union à l'extrême-droite
UN NOUVEAU MAIRE POUR CAGNES-SUR-MER
|
|
Philippe Touzeau Menoni
Liste divers centre
CAGNES, C'EST VOUS !
|
|
Cédric Garoyan
Liste d'union à gauche
UNION CITOYENNE DES GAUCHES ET DE L'ÉCOLOGIE
|
|
Pierre Piacentini
Liste divers droite
ENSEMBLE CAGNES UNIQUEMENT
|
|
Louis Nègre
Liste d'union à droite
ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE CAGNES
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis Nègre (34 élus) Pour cagnes, louis negre l'exigence du futur
|4 739
|47,86%
|
|Josiane Piret (7 élus) L'autre voie
|3 414
|34,48%
|
|Jean-Paul Perez (4 élus) Rassemblement cagnois
|1 748
|17,65%
|
|Participation au scrutin
|Cagnes-sur-Mer
|Taux de participation
|30,57%
|Taux d'abstention
|69,43%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 308
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis Nègre Pour cagnes, louis negre l'exigence du futur
|4 034
|39,81%
|Jean-Paul Perez Rassemblement cagnois
|1 683
|16,60%
|Josiane Piret L'autre voie
|1 537
|15,16%
|Cédric Garoyan Cagnes en commun. la gauche écologiste rassemblée
|931
|9,18%
|Michel Géraud Cagnes-écologie
|844
|8,32%
|Philippe Touzeau-Menoni Oxygène pour cagnes
|689
|6,79%
|Philippe Mojica Créer du lien, créer du bien
|415
|4,09%
|Participation au scrutin
|Cagnes-sur-Mer
|Taux de participation
|31,16%
|Taux d'abstention
|68,84%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 507
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Louis Negre (34 élus) Pour cagnes avec louis negre
|9 767
|52,61%
|
|Gerard Vanderborck (5 élus) Cagnes bleu marine
|4 520
|24,34%
|
|Michel Santinelli (2 élus) Cagnes pour tous avec michel santinelli et son equipe
|2 120
|11,41%
|
|Jean-Antoine Burroni (1 élu) La nouvelle liste
|1 179
|6,35%
|
|Michel Ghertman (1 élu) Mieux vivre a cagnes-sur-mer, yes... oui... cagnes !
|978
|5,26%
|
|Participation au scrutin
|Cagnes-sur-Mer
|Taux de participation
|55,71%
|Taux d'abstention
|44,29%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,56%
|Nombre de votants
|19 052
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