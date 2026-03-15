Résultat de l'élection municipale 2026 à Cagnes-sur-Mer : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cagnes-sur-Mer

Tête de listeListe
Bryan Masson
Bryan Masson Liste d'union à l'extrême-droite
UN NOUVEAU MAIRE POUR CAGNES-SUR-MER
  • Bryan Masson
  • Carine Papy
  • Cyril Tribuiani
  • Claire Voye
  • Jean-Pierre Woignier
  • Pierrette Albérici
  • Jonathan Borgna
  • Caroline Roman d'Amat
  • Gérald Derouck
  • Marie-Georges Picon
  • Roland Marignac
  • Josiane Piret
  • Philippe Valiani
  • Isabelle Utrago
  • Franck Cervera
  • Marie Rofidal
  • Marcel Montiel
  • Marjorie Oussadon
  • Patrick Monica
  • Florence Guillemois
  • Romain Rubino
  • Catherine Gunalons
  • Alex Khalil
  • Marie-France Belliot
  • Dominique Cutajar
  • Lucile Devat
  • Ugo Massi
  • Marie-Thérèse Papailhau
  • Gaël Burroni
  • Annick Molinie
  • Michel Moncada
  • Monique Faure
  • Guillaume Marchal
  • Kathleen Voisse
  • Didier Bourges
  • Stéphanie Baldacci
  • Francis Feher
  • Nathalie Lévy
  • Gaëtan Rathaux Izzo
  • Gwen Delsard
  • Lucas Jujard
  • Chantal Cettour-Baron
  • Christian Fiorucci
  • Célia Camarasa
  • Michel Bernardi
  • Sandrine Marseguerra
  • Daniel Delbet
Philippe Touzeau Menoni
Philippe Touzeau Menoni Liste divers centre
CAGNES, C'EST VOUS !
  • Philippe Touzeau Menoni
  • Françoise Revest
  • Didier Lopez
  • Cécile Besnard
  • Cédric Goguelat
  • Françoise Rose
  • Jérémie Guedj
  • Sylvie Castelnau (courcet)
  • Mehdi Latit
  • Stella-Maris Bardallo
  • Christian Alonso
  • Corinne Laudicina
  • Philippe Hardi
  • Fabienne Ghignone
  • Georges Bilello
  • Sylvie Barbosa Da Silva
  • Serge Rodriguez
  • Kathy Pastorino
  • Cédric Levinspuhl
  • Serin Riahi
  • Christian Daumas
  • Véronique Abraham
  • Ludovic Carles
  • Judith Karbowski
  • Philippe Dominici
  • Salima Redissi
  • Bernard Cavalie
  • Fabienne Norville
  • Nor-Edine Benouaz
  • Valérie Di Carlo
  • Thomas Galiana
  • Gabrielle Richardoz
  • Thierry Anceze
  • Patricia Lopez
  • Benjamin Pilas
  • Sylvie Malaquin
  • Serge Caro
  • Céline Ravillard
  • Philippe Galiana
  • Brigitte Bosi
  • Christophe Richardoz
  • Nadège Felli
  • Jean-Pierre Guichard
  • Alexandra Planque
  • Gerard Laurent Biale
Cédric Garoyan
Cédric Garoyan Liste d'union à gauche
UNION CITOYENNE DES GAUCHES ET DE L'ÉCOLOGIE
  • Cédric Garoyan
  • Manon Delorme
  • Nicolas Laugier
  • Ghislaine Montiel
  • Fabrice Bourgeois
  • Aurélie Clemente
  • Patrice Arnaudo
  • Alexandra Baciu
  • Hugo Borsotto Cviklinski
  • Christine Fighiera
  • Jean-Marc Dalmasso
  • Lilli Attanasio
  • Patrick Santinelli
  • Muriel de Maïo
  • Jean-Pierre Cotti-Piccinelli
  • Christine Berthelot
  • Michel Santinelli
  • Monique Barbi
  • Pierre Martinsse
  • Sonia Rivello
  • Jean-Louis Grandmougin
  • Annie Vial
  • Jérôme Polveroni
  • Marina Lavoipiere
  • Fouad Bourahla
  • Anna Carmona
  • Daniel Dahon
  • Manon Rosano
  • Lucien Iengo
  • Sylvie Begaud
  • Michel Barbi
  • Lenick Le Maignan
  • David Clemente
  • Annick George
  • Jean-Cyrille Begaud
  • Hélène Smeraldi
  • Olivier Colas
  • Marine Desmet
  • Joël Aupetit
  • Suzanne Tordo
  • Ion-Marian Iovan
  • Nicole Mariano-Carini
  • Joseph Falcone
  • Marie-France Tealdi
  • Jean-Paul Saluzzo
Pierre Piacentini
Pierre Piacentini Liste divers droite
ENSEMBLE CAGNES UNIQUEMENT
  • Pierre Piacentini
  • Karin Hartmann
  • Michel Lebon
  • Isabelle Marconnet
  • Gérard Bertany
  • Sophie Camuzrad-Eddahabi
  • Stéphane Pinet
  • Sonia Mhamdi
  • Philippe Ledanois
  • Monique Hernandez Sanchez
  • Claude Bonhuil
  • Catherine Bona
  • Yves Libre
  • Corinne Ferragu-Viltard
  • Mickaël Tounsi
  • Janbeena Sookunah
  • Denis Millard
  • Martine Giner
  • Fabrice Massé
  • Aïcha Boualem
  • Claude Thorey
  • Paulette Asquin
  • Guillaume Collier
  • Edith Schaffhauser-Beugnet
  • Philippe Lambert
  • Nathalie Allègre
  • Michel Taccoen
  • Monique Marchais
  • Jean-Philippe Laffin
  • Snezana Ilic
  • Stéphan Capulli
  • Stéphanie Salaün
  • Serge Targhetta
  • Andrée Lerouge
  • Eric Crivelli
  • Marie-Nadège Perrigault
  • Yann Rioux
  • Nathalie Lebourguais
  • Georges Venzal
  • Josiane Loux
  • Marcel Arbibe
  • Véronique Pelerins
  • Mickaël Challal
  • Christine Moumin-Guatteri
  • Jean-Jacques Vanner
Louis Nègre
Louis Nègre Liste d'union à droite
ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE CAGNES
  • Louis Nègre
  • Roxane Bignell
  • Lionel Dolciani
  • Rosette Germano
  • Romain Tafini
  • Margaux Ravary
  • Camille Moriconi
  • Tatiana Costanzia
  • Nicolas Delwich
  • Alexia Garabedian
  • André Rihan
  • Laurence Trastour-Isnart
  • Yvan Skottuba-Stepan
  • Noëlle Palazzetti
  • Gilles Repaire
  • Charline Goarnisson
  • Jean-Luc Giacobi
  • Chantal Germain
  • Jean-Marc Haddad
  • Corinne Cordaro
  • Hassan Goumri
  • Monique Alunno
  • Serge Bonnaud
  • Annie Roselia
  • Matthieu Giorgioni
  • Celine Guivarch
  • Thierry Tonnellier
  • Gaëtane Derepas
  • Maxime Willebien--Pessina
  • Valérie Gorzegno
  • Paul Ben Sadoun
  • Maryne Cagnoli
  • Loïc Toscano
  • Elena Ielati
  • Alexandre Krasensky
  • Corinne Guidon
  • Roland Constant
  • Nathalie Azoulay
  • Hervé Spielmann
  • Sarah Lescane
  • Richard Leman
  • Edith Lupi
  • François Poutaraud
  • Marie José Bandecchi
  • Pierre Trehin

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Louis Nègre
Louis Nègre (34 élus) Pour cagnes, louis negre l'exigence du futur 		4 739 47,86%
  • Louis Nègre
  • Sarah Lescane
  • Roland Constant
  • Rosette Germano
  • François Poutaraud
  • Corinne Guidon
  • Richard Leman
  • Chantal Germain
  • Alain Gaggero
  • Amandine Pihouée
  • André Rihan
  • Noëlle Palazzetti
  • Jean-Marc Haddad
  • Pierrette Albérici
  • Romain Allemant
  • Laurence Trastour-Isnart
  • Nicolas Delwich
  • Nathalie Azoulay
  • Sébastien Salazar
  • Carine Papy
  • James Nicolaï
  • Marie Bourgeois
  • Paul Ben Sadoun
  • Aurélie Guirado Arnaudo
  • Yvan Skottuba-Stépan
  • Lohann Durox
  • Bernard Songy
  • Margaux Ravary
  • Jean, Claude Peguillet
  • Annie Roselia
  • Raphaël Rofidal
  • Virginia Caliez
  • Bernard Mouret
  • Gaëtane Derepas
Josiane Piret
Josiane Piret (7 élus) L'autre voie 		3 414 34,48%
  • Josiane Piret
  • Dominique Schmitt
  • Martine Gibelin
  • Lionel Dolciani
  • Catherine Gunalons
  • Philippe Touzeau-Menoni
  • Valérie Brunelli-Gorzegno
Jean-Paul Perez
Jean-Paul Perez (4 élus) Rassemblement cagnois 		1 748 17,65%
  • Jean-Paul Perez
  • Patricia Troncin
  • Michel Lebon
  • Karin Hartmann
Participation au scrutin Cagnes-sur-Mer
Taux de participation 30,57%
Taux d'abstention 69,43%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 308

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Louis Nègre
Louis Nègre Pour cagnes, louis negre l'exigence du futur 		4 034 39,81%
Jean-Paul Perez
Jean-Paul Perez Rassemblement cagnois 		1 683 16,60%
Josiane Piret
Josiane Piret L'autre voie 		1 537 15,16%
Cédric Garoyan
Cédric Garoyan Cagnes en commun. la gauche écologiste rassemblée 		931 9,18%
Michel Géraud
Michel Géraud Cagnes-écologie 		844 8,32%
Philippe Touzeau-Menoni
Philippe Touzeau-Menoni Oxygène pour cagnes 		689 6,79%
Philippe Mojica
Philippe Mojica Créer du lien, créer du bien 		415 4,09%
Participation au scrutin Cagnes-sur-Mer
Taux de participation 31,16%
Taux d'abstention 68,84%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 507

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Louis Negre
Louis Negre (34 élus) Pour cagnes avec louis negre 		9 767 52,61%
  • Louis Negre
  • Josiane Piret
  • Roland Constant
  • Edith Lupi
  • Serge Bonnaud
  • Laurence Trastour-Isnart
  • Dominique Schmitt
  • Corinne Guidon
  • Patrick Guevel
  • Christine Jacquot
  • Hervé Spielmann
  • Marie-Madeleine Corbiere
  • Richard Leman
  • Marcelle Chanvillard
  • Paul Ben Sadoun
  • Hélène Provencal
  • François Poutaraud
  • Rosette Germano
  • Romain Allemant
  • Géraldine Raimondi
  • Alain Gaggero
  • Pierrette Leotardi
  • Stéphane Foulcher
  • Michèle Bottin
  • François Cutajar
  • Michèle Sasso
  • Pascal Loddo
  • Pierrette Alberici
  • Hassan Goumri
  • Jacqueline Pastori
  • Richard Dismier
  • Valérie Sune
  • Sébastien Salazar
  • Virginia Caliez
Gerard Vanderborck
Gerard Vanderborck (5 élus) Cagnes bleu marine 		4 520 24,34%
  • Gerard Vanderborck
  • Patricia Troncin
  • Jean-Paul Perez
  • Caroline Andre
  • Jacky Dufort
Michel Santinelli
Michel Santinelli (2 élus) Cagnes pour tous avec michel santinelli et son equipe 		2 120 11,41%
  • Michel Santinelli
  • Martine Nativi
Jean-Antoine Burroni
Jean-Antoine Burroni (1 élu) La nouvelle liste 		1 179 6,35%
  • Jean-Antoine Burroni
Michel Ghertman
Michel Ghertman (1 élu) Mieux vivre a cagnes-sur-mer, yes... oui... cagnes ! 		978 5,26%
  • Michel Ghertman
Participation au scrutin Cagnes-sur-Mer
Taux de participation 55,71%
Taux d'abstention 44,29%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,56%
Nombre de votants 19 052

Villes voisines de Cagnes-sur-Mer

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