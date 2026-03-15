Résultat municipale 2026 à Cagnes-sur-Mer (06800) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cagnes-sur-Mer a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cagnes-sur-Mer, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cagnes-sur-Mer [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bryan MASSON
Bryan MASSON (35 élus) UN NOUVEAU MAIRE POUR CAGNES-SUR-MER 		10 486 50,21%
  • Bryan MASSON
  • Carine PAPY
  • Cyril TRIBUIANI
  • Claire VOYE
  • Jean-Pierre WOIGNIER
  • Pierrette ALBÉRICI
  • Jonathan BORGNA
  • Caroline ROMAN D'AMAT
  • Gérald DEROUCK
  • Marie-Georges PICON
  • Roland MARIGNAC
  • Josiane PIRET
  • Philippe VALIANI
  • Isabelle UTRAGO
  • Franck CERVERA
  • Marie ROFIDAL
  • Marcel MONTIEL
  • Marjorie OUSSADON
  • Patrick MONICA
  • Florence GUILLEMOIS
  • Romain RUBINO
  • Catherine GUNALONS
  • Alex KHALIL
  • Marie-France BELLIOT
  • Dominique CUTAJAR
  • Lucile DEVAT
  • Ugo MASSI
  • Marie-Thérèse PAPAILHAU
  • Gaël BURRONI
  • Annick MOLINIE
  • Michel MONCADA
  • Monique FAURE
  • Guillaume MARCHAL
  • Kathleen VOISSE
  • Didier BOURGES
Louis NÈGRE
Louis NÈGRE (8 élus) ENSEMBLE POUR L'AVENIR DE CAGNES 		7 038 33,70%
  • Louis NÈGRE
  • Roxane BIGNELL
  • Lionel DOLCIANI
  • Rosette GERMANO
  • Romain TAFINI
  • Margaux RAVARY
  • Camille MORICONI
  • Tatiana COSTANZIA
Cédric GAROYAN
Cédric GAROYAN (1 élu) UNION CITOYENNE DES GAUCHES ET DE L'ÉCOLOGIE 		1 694 8,11%
  • Cédric GAROYAN
Philippe TOUZEAU MENONI
Philippe TOUZEAU MENONI (1 élu) CAGNES, C'EST VOUS ! 		1 076 5,15%
  • Philippe TOUZEAU MENONI
Pierre PIACENTINI
Pierre PIACENTINI ENSEMBLE CAGNES UNIQUEMENT 		589 2,82%
Participation au scrutin Cagnes-sur-Mer
Taux de participation 59,14%
Taux d'abstention 40,86%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,93%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Nombre de votants 21 247

Source : ministère de l’Intérieur

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