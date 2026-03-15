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19:21 - Les enjeux locaux de Cagnes-sur-Mer : tour d'horizon démographique Comment la population de Cagnes-sur-Mer peut-elle influencer les résultats des municipales ? Avec un pourcentage de 29% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 11,24%, la jeunesse et les personnes sans emploi représentent des segments démographiques cruciaux. De plus, le taux de familles propriétaires (55,81%) met en relief l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisation. Un salaire moyen mensuel net de 2 530 euros par mois montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 23670 votants. Par ailleurs, la présence d'une population étrangère de 8,32% et d'une population immigrée de 12,06% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Un pourcentage de résidences secondaires de 14,77%, comme à Cagnes-sur-Mer, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

17:57 - Lors des dernières élections, quel a été le score du RN à Cagnes-sur-Mer ? Le mouvement nationaliste avait cumulé 16,60% des voix comptabilisées lors des municipales à Cagnes-sur-Mer en mars 2020. Il rassemblait au 2e tour 17,65% des voix comptabilisées. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen engrangeait 28,88% des voix comptabilisées lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 51,66% au tour décisif. Les législatives la même année avaient offert 24,89% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le parti d'extrême droite réunissait 51,57% des voix dans la commune. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 41,46% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier round, par un résultat de 49,44% pour le parti d'extrême droite. L'élection se conclura alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Bryan Masson.

16:58 - Cagnes-sur-Mer : 68,84 % d'abstention à la dernière élection municipale En 2020 à Cagnes-sur-Mer, l'abstention s'était fixée à 68,84 % lors du premier round, un score plus élevé que les 55,3 % nationaux. C'étaient 10 507 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que beaucoup d'électeurs avaient choisi de rester à la maison en raison de l'épidémie de Covid-19. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part vu l'abstention s'élever à 25,87 % au premier tour (contre 26,31 % dans le pays). L'abstention aux législatives, mesurée à 54,28 % en 2022, a fortement régressé pour sa part, pour s'établir à 31,29 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 43,96 %. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité frappée par un fort abstentionnisme. Pour cette municipale 2026, cette donnée à Cagnes-sur-Mer sera en tout cas essentielle dans l'issue du scrutin.

15:59 - Cagnes-sur-Mer classée à droite lors des derniers scrutins Lors du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Cagnes-sur-Mer avaient poussé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 41,46% des votes. Lors du scrutin législatif quelques semaines plus tard, les votants de Cagnes-sur-Mer portaient leur choix sur Bryan Masson (Rassemblement National) avec 49,44% au premier tour. L'élection se réglait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Un bis repetita des résultats des élections deux ans plus tôt d'une certaine manière.

14:57 - Dernière présidentielle à Cagnes-sur-Mer : ce qu'il faut analyser En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Cagnes-sur-Mer voyait Marine Le Pen prendre la tête localement avec 28,88% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron rassemblait 25,40%. Le second tour confirmait ensuite ce choix en offrant 51,66% pour Marine Le Pen, contre 48,34% pour d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Cagnes-sur-Mer portaient leur choix sur Bryan Masson (RN) avec 24,89% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 51,57% des suffrages. Cette physionomie politique de Cagnes-sur-Mer dessine une ville au vote identitaire très marqué.

12:58 - Louis NÈGRE a-t-il baissé la fiscalité à Cagnes-sur-Mer ? Dans une dynamique de baisse des prélèvements locaux à Cagnes-sur-Mer, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 19,51 % en 2024 (année des derniers chiffres), pour un produit communal totalisant près de 4,23068 millions d'euros environ la même année. Une somme bien en-dessous des quelque 19,39863 millions d'euros récoltés en 2020. Abolie pour les résidences principales depuis le 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, cette imposition est aujourd'hui réduite à peau de chagrin, ce qui a pu déstabiliser l'équilibre financier. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Cagnes-sur-Mer atteint désormais un peu plus de 24,55 % en 2024 (contre 13,93 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Avec toutes ces données, le produit fiscal par ménage à Cagnes-sur-Mer s'est établi à 797 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 942 € relevés en 2020.

11:59 - La liste "Pour Cagnes, Louis Negre L'exigence Du Futur" grande gagnante de la dernière municipale à Cagnes-sur-Mer Il peut se révéler éclairant d'étudier les résultats des dernières élections municipales à Cagnes-sur-Mer. Au soir du premier passage aux urnes, Louis Nègre (Les Républicains) a pris les commandes en totalisant 39,81% des voix. Dans la position du principal opposant, Jean-Paul Perez (Rassemblement National) a recueilli 1 683 suffrages en sa faveur (16,60%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Josiane Piret (Divers droite), rassemblant 1 537 bulletins (15,16%). Une large diférence donc. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Louis Nègre l'a finalement emporté avec 47,86% des votes, face à Josiane Piret s'adjugeant 34,48% des électeurs inscrits et Jean-Paul Perez avec 1 748 bulletins (17,65%). La hiérarchie a été respectée, le fossé se creusant pour aboutir à une victoire irréfutable. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Si Josiane Piret a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 1 731 suffrages à son total, la dynamique est restée insuffisante pour décrocher la mairie.