Résultat municipale 2026 à Cagny (80330) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cagny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cagny, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cagny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme MANY
Jérôme MANY (12 élus) TOUS POUR LE CAGNY DE DEMAIN 		404 61,21%
  • Jérôme MANY
  • Sophie DELIGNY
  • Franck DUCROQUET
  • Aurore MAVIOU
  • Stéphane CARON
  • Marie-Christine GRENON
  • Stéphane MOLLIENS
  • Audrey VADUREL
  • Philippe CHOQUE
  • Caroline DILLY
  • Benoit DURAND
  • Margot ROBIT
David LABELLE
David LABELLE (3 élus) Ensemble pour un village moderne et vivant 		256 38,79%
  • David LABELLE
  • Vanessa VERU
  • Alexandre BOUTTÉ
Participation au scrutin Cagny
Taux de participation 70,81%
Taux d'abstention 29,19%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,71%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,14%
Nombre de votants 701

Source : ministère de l’Intérieur

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