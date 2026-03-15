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19:20 - Le poids démographique et économique de Cagny aux élections municipales Devant le bureau de vote de Cagny, les citoyens se sont rassemblés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec ses 29,35% de cadres supérieurs pour 1 198 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité économique. Avec 65 entreprises, Cagny permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans le bourg, 11,52% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 14,52% ont 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les habitants, comprenant une proportion de 26,23% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 57,87% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 673,21 € pourrait devenir un défi financier pour la ville. Finalement, à Cagny, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.

17:57 - Le RN perce-t-il à Cagny ? Le RN ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière bataille municipale à Cagny il y a six ans, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 15,73% des voix lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 26,87% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 14,97% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Cagny comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 24,25% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 23,99% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 26,62% lors du vote final.

16:58 - Quelle abstention attendre à Cagny aux municipales ? En ce jour de municipales à Cagny, la désertion des urnes sera particulièrement scrutée. Les données de 2020 révèlent qu'au premier tour des municipales, l'abstention frappait 40,54 % du corps électoral (une participation locale remarquable), bon nombre d'électeurs ayant opté pour rester chez eux à cause de l'épidémie de Covid-19. Le scrutin municipal reste en effet, avec la présidentielle, celui où les Français se rendent le plus aux urnes, les figures de l'édile et du chef de l'État étant centrales. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 21,31 % des habitants inscrits. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 37,11 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 21,18 % au premier tour, contre 40,46 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Quels enseignements pour 2024 à Cagny ? Les élections européennes de 2024 à Cagny avaient vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (24,25%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait recueilli 24,25% des suffrages. Hubert de Jenlis (Ensemble !) avait ensuite enlevé au premier tour des législatives à Cagny après la dissolution avec 32,17%. Damien Toumi (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 23,99%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Hubert de Jenlis culminant à 42,78% des votes dans la localité. Le contexte politique de Cagny a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir une zone acquise au bloc central, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme une zone de flou électoral.

14:57 - Quels furent les résultats municipaux de Cagny il y a 4 ans ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Cagny était marquée par l'avance d'Emmanuel Macron avec 42,39% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 17,82%. Le second tour validait ensuite cette entrée en matière en livrant 73,13% pour Emmanuel Macron, contre 26,87% pour de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Cagny soutenaient en priorité Barbara Pompili (Ensemble !) avec 40,10% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Barbara Pompili virant de nouveau en tête avec 62,16% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à Cagny depuis 2020 ? Concernant la pression fiscale de Cagny, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 1 098 euros en 2024 (données les plus récentes), un chiffre à comparer avec les 726 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 50,03 % en 2024 (contre environ 19,99 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 5 150 € en 2024. Un montant loin des 226 370 € perçus en 2020 avec un taux resté à environ 11,46 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une ressource secondaire, ce qui justifie cette diminution significative de rendement pour la commune.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections à Cagny ? À Cagny, les résultats du scrutin municipal il y a six ans ont été particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Alain Molliens a creusé l'écart en récoltant 408 voix (68,22%). À sa poursuite, David Labelle a engrangé 31,77% des bulletins valides. Ce triomphe au premier tour de Alain Molliens a balayé les espoirs de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Cagny, cette répartition historique des voix pose les bases. Pour remettre en cause cette hégémonie ce dimanche, les opposants devront décupler le nombre de voix obtenues, tandis que la majorité sortante, elle, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.