Résultat de l'élection municipale 2026 à Cahors : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cahors

Tête de listeListe
Elsa Bougeard
Elsa Bougeard Liste de La France insoumise
Cahors En Commun
  • Elsa Bougeard
  • Benoit Cabarrot
  • Dalida Bendadda
  • Ilias El-Bilouzi
  • Barbara Germa Bayart
  • Maxwell Yeoman
  • Laurie Garnier
  • Cédric Brossard
  • Celine Gabet
  • François Duchesne
  • Marie-Annick Floch
  • Delphin Germa
  • Fatima Assali
  • Samuel Martin
  • Marie Gallet
  • Alexandre Lannoy
  • Marie Baloge
  • Julien Cayre
  • Lise Haudry
  • Johan Danielis
  • Manuela Tayol
  • Didier Schnakenbourg
  • Eliane Davy
  • David Bohu
  • Jihane Daoudi
  • Franck Audouy
  • Dominique Poncet
  • Elisiario Da Costa Lapa
  • Florence Grammond
  • Pierre Mouly
  • Hayet Soudani
  • Paul Tournelle
  • Léa Ceccomarini
  • Alain Quiquerel-Boucar
  • Valerie Arenes
  • Bernard-Jean Hutin
  • Aude Ratel
Vivien Coste
Vivien Coste Liste d'union à gauche
Au quotidien et pour demain
  • Vivien Coste
  • Mireille Codet
  • David Blanco
  • Alexia Beheregaray
  • Lionel Marsaud
  • Sophie Kubler
  • Johann Vacandare
  • Anne-Céline Daporta
  • Abel Rachi
  • Karine Alicot
  • Jean-Marc Vayssouze-Faure
  • Françoise Faubert
  • Jean-Luc Marx
  • Stephanie Landes
  • Serge Munte
  • Berangere Marguier
  • Vincent Bouillaguet
  • Fiona Ferrer
  • Francesco Testa
  • Mélanie Godere
  • Bernard Delpech
  • Hélène Leneveu-Riviere
  • Théo Belaubre
  • Sandrine Lagarde
  • Thibaut Rouet
  • Catherine Bonnet
  • Nicolas Coq
  • Sylvie Caroff
  • Ludovic Dizengremel
  • Edwige Blanqui
  • Vincent Bedou
  • Violette Montal
  • Manuel Sanchez
  • Sabine Constant
  • Florent Vilisques
  • Valérie Caramel-Goutines
  • Adam Kabil
Ghyslaine Jacques
Ghyslaine Jacques Liste Divers
Cahors Espérance
  • Ghyslaine Jacques
  • Gilles Decaestecker
  • Nathalie Desjardins
  • Lucien Blanc
  • Fabienne Lepere
  • Jacques Cransac
  • Carla Bouyé
  • Ange Lamouroux
  • Danièle Lebeau
  • Mikaël Babillotte
  • Catherine Sparwasser
  • Jean-Philippe Cambe
  • Isabelle Desmettre
  • Jean-Michel Lorthioir
  • Sandrine Pelletier
  • André Celdran-Minarro
  • Genevieve Tessier
  • Jean-Paul Gardes
  • Anaïs Ternisien
  • Michel Lalande
  • Ariane Deltheil
  • Michel Rouler
  • Sophie Bravais
  • Christophe Jasson
  • Marie-Claude Dewulf
  • Bernard Depetris
  • Isabelle Parrachino
  • Patrice Robert
  • Nathalie Gibert
  • Jean-Louis Janoty
  • Mélodie Gomez
  • Roger Pallares
  • Danielle Benoist
  • Daniel Martin
  • Monique Piard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc Vayssouze-Faure
Jean-Marc Vayssouze-Faure (28 élus) L'avenir en confiance 		3 339 57,07%
  • Jean-Marc Vayssouze-Faure
  • Sylvie Caroff
  • Jean-Luc Marx
  • Geneviève Lasfargues
  • Francesco Testa
  • Hélène Leneveu-Riviere
  • Denis Pacaud
  • Aurore Del Vitto
  • Vincent Bouillaguet
  • Françoise Faubert
  • Serge Munte
  • Noëlle Boyer
  • Bernard Delpech
  • Catherine Bonnet
  • Johann Vacandare
  • Catherine Bouix
  • Abel Rachi
  • Alexia Beheregaray
  • Daniel Coupy
  • Anne-Céline Daporta
  • Christophe Tillie
  • Magali Deljarrit
  • Thibaut Rouet
  • Joëlle Paoli
  • Daniel Guigue
  • Sophie Kubler
  • Lionel Guiral
  • Valérie Caramel-Goutines
Thierry Lorin
Thierry Lorin (3 élus) Cahors ensemble et autrement 		1 112 19,00%
  • Thierry Lorin
  • Françoise De Meixmoron
  • Daniel Morer
Elsa Bougeard
Elsa Bougeard (1 élu) Cap a gauche 		499 8,52%
  • Elsa Bougeard
François Duchesne
François Duchesne (1 élu) Cahors en transition 		440 7,52%
  • François Duchesne
Bruno Lervoire
Bruno Lervoire Agissons pour cahors 		302 5,16%
Roland Hureaux
Roland Hureaux Aimer cahors 		158 2,70%
Participation au scrutin Cahors
Taux de participation 43,40%
Taux d'abstention 56,60%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 6 033

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc Vayssouze-Faure
Jean-Marc Vayssouze-Faure (28 élus) Ensemble, cahors avance ! 		4 497 55,38%
  • Jean-Marc Vayssouze-Faure
  • Geneviève Lagarde
  • Serge Munte
  • Geneviève Lasfargues
  • Michel Simon
  • Catherine Bouix
  • Vincent Bouillaguet
  • Françoise Faubert
  • Géraud Sindou
  • Hélène Leneveu
  • Alain San Juan
  • Noëlle Boyer
  • Francesco Testa
  • Sabine Haudry
  • Henri Colin
  • Elise Duplessis-Kergomard
  • Bernard Delpech
  • Martine Loock
  • Daniel Coupy
  • Catherine Bonnet
  • Thierry Lagane
  • Lucienne Marty
  • Pierre-Louis Sennac
  • Sylvie Chanut-Stoeffler
  • Lionel Guiral
  • Evelyne Bessou
  • André Tulet
  • Fabienne Chabert
Roland Hureaux
Roland Hureaux (3 élus) Un nouvel elan pour cahors 		1 233 15,18%
  • Roland Hureaux
  • Brigitte Riviere
  • Jean-Luc Maffre
Guy Debuisson
Guy Debuisson (2 élus) Guy debuisson mon parti, c'est cahors ! 		1 034 12,73%
  • Guy Debuisson
  • Stéphanie Soler
Yannick Le Quentrec
Yannick Le Quentrec (1 élu) Cahors a gauche 		759 9,34%
  • Yannick Le Quentrec
Isabelle Eymes
Isabelle Eymes (1 élu) A cahors l'humain d'abord 		596 7,34%
  • Isabelle Eymes
Participation au scrutin Cahors
Taux de participation 61,55%
Taux d'abstention 38,45%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 5,20%
Nombre de votants 8 564

Villes voisines de Cahors

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