Résultat de l'élection municipale 2026 à Cahors : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Cahors [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Cahors sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cahors.
L'actu des élections municipales 2026 à Cahors
12:06 - Bureaux de vote à Cahors : les horaires d'ouverture
Les 13 bureaux de vote de la ville de Cahors ferment à 18 heures. Dans le cadre des municipales 2026, les habitants de Cahors sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce scrutin local suscite déjà de nombreuses attentes. Le bilan du dernier mandat permet-il de dégager de nouvelles priorités pour les années à venir ? La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée plus bas. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cahors
|Tête de listeListe
|
Elsa Bougeard
Liste de La France insoumise
Cahors En Commun
|
|
Vivien Coste
Liste d'union à gauche
Au quotidien et pour demain
|
|
Ghyslaine Jacques
Liste Divers
Cahors Espérance
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc Vayssouze-Faure (28 élus) L'avenir en confiance
|3 339
|57,07%
|
|Thierry Lorin (3 élus) Cahors ensemble et autrement
|1 112
|19,00%
|
|Elsa Bougeard (1 élu) Cap a gauche
|499
|8,52%
|
|François Duchesne (1 élu) Cahors en transition
|440
|7,52%
|
|Bruno Lervoire Agissons pour cahors
|302
|5,16%
|Roland Hureaux Aimer cahors
|158
|2,70%
|Participation au scrutin
|Cahors
|Taux de participation
|43,40%
|Taux d'abstention
|56,60%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|6 033
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc Vayssouze-Faure (28 élus) Ensemble, cahors avance !
|4 497
|55,38%
|
|Roland Hureaux (3 élus) Un nouvel elan pour cahors
|1 233
|15,18%
|
|Guy Debuisson (2 élus) Guy debuisson mon parti, c'est cahors !
|1 034
|12,73%
|
|Yannick Le Quentrec (1 élu) Cahors a gauche
|759
|9,34%
|
|Isabelle Eymes (1 élu) A cahors l'humain d'abord
|596
|7,34%
|
|Participation au scrutin
|Cahors
|Taux de participation
|61,55%
|Taux d'abstention
|38,45%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|5,20%
|Nombre de votants
|8 564
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