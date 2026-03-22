Résultat municipale 2026 à Caillouël-Crépigny (02300) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Caillouël-Crépigny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Caillouël-Crépigny, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Caillouël-Crépigny [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain ALBARIC
Alain ALBARIC (9 élus) ACTION ET RÉNOVATION COMMUNALE 		147 55,26%
  • Alain ALBARIC
  • Aurélie PONTUS
  • Philippe TURQUIN
  • Cécile SIRY
  • Aurélien FAUCHARD
  • Magdaléna FARANDEAU
  • Eric DUMONT
  • Olga DUVAL
  • Thierry PRUVOT
Éric MENNESSIER
Éric MENNESSIER (2 élus) TOUS UNIS POUR CAILLOUËL-CRÉPIGNY 		119 44,74%
  • Éric MENNESSIER
  • Laetitia WATIER
Participation au scrutin Caillouël-Crépigny
Taux de participation 72,95%
Taux d'abstention 27,05%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,37%
Nombre de votants 267

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat municipale à Caillouël-Crépigny - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Éric MENNESSIER
Éric MENNESSIER (Ballotage) TOUS UNIS POUR CAILLOUËL-CRÉPIGNY 		105 39,18%
Alain ALBARIC
Alain ALBARIC (Ballotage) ACTION ET RÉNOVATION COMMUNALE 		99 36,94%
Philippe TURQUIN
Philippe TURQUIN (Ballotage) L'AVENIR DE LA COMMUNE 		64 23,88%
Participation au scrutin Caillouël-Crépigny
Taux de participation 74,39%
Taux d'abstention 25,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Nombre de votants 273

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