Résultat municipale 2026 à Caillouël-Crépigny (02300) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Caillouël-Crépigny a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Caillouël-Crépigny, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Caillouël-Crépigny [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Alain ALBARIC (9 élus) ACTION ET RÉNOVATION COMMUNALE
|147
|55,26%
|
|Éric MENNESSIER (2 élus) TOUS UNIS POUR CAILLOUËL-CRÉPIGNY
|119
|44,74%
|
|Participation au scrutin
|Caillouël-Crépigny
|Taux de participation
|72,95%
|Taux d'abstention
|27,05%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,37%
|Nombre de votants
|267
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Caillouël-Crépigny - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Éric MENNESSIER (Ballotage) TOUS UNIS POUR CAILLOUËL-CRÉPIGNY
|105
|39,18%
|Alain ALBARIC (Ballotage) ACTION ET RÉNOVATION COMMUNALE
|99
|36,94%
|Philippe TURQUIN (Ballotage) L'AVENIR DE LA COMMUNE
|64
|23,88%
|Participation au scrutin
|Caillouël-Crépigny
|Taux de participation
|74,39%
|Taux d'abstention
|25,61%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,73%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Nombre de votants
|273
Election municipale 2026 à Caillouël-Crépigny [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Caillouël-Crépigny sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Caillouël-Crépigny.
L'actu des élections municipales 2026 à Caillouël-Crépigny
18:33 - À Caillouël-Crépigny, les élections de 2024 en faveur de l'extrême droite
À l'occasion du scrutin européen de juin 2024, les citoyens de Caillouël-Crépigny avaient donné la victoire localement à la liste menée par Jordan Bardella avec 51,37% des bulletins. José Beaurain (Rassemblement National) avait par la suite remporté le premier tour des législatives à Caillouël-Crépigny après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre avec 62,02%. Benjamin Maurice (Majorité présidentielle) échouait à la deuxième place avec 19,23%. L'élection se concluait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription. Cette exploration des résultats de 2024 a ainsi révélé que Caillouël-Crépigny restait à l'époque une terre de droite nationaliste, fortifiant son positionnement.
15:57 - Le résultat de la dernière municipale à Caillouël-Crépigny
Les résultats des dernières municipales à Caillouël-Crépigny ont fourni un bilan révélateur sur la configuration politique locale. Dans la cité, le scrutin s'est tenu par candidatures à titre individuel à l'époque, sans liste, donnant ainsi aux électeurs la liberté de sélectionner plusieurs candidats. Dès le premier tour, 11 conseillers ont été élus. Yves Demarest a pris la première place avec 93,12% des bulletins. Ensuite, Fanny Martin a rassemblé 148 bulletins valides (92,50%). Le tableau s'est enrichi de la candidature de Serge Dufrétel, avec 91,87% des électeurs. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour les élections municipales 2026 à Caillouël-Crépigny, cette dynamique très particulière sera à nouveau suivie avec intérêt. Il faut néanmoins rappeler que le mode de vote individuel n'est plus en vigueur dans le pays.
13:58 - Qui est encore en lice à Caillouël-Crépigny pour la finale des municipales ?
Le match continue donc ce dimanche, avec Alain Albaric avec la liste "Action Et Rénovation Communale" (DIV) et la liste "Tous Unis Pour Caillouël-Crépigny" emmenée par Éric Mennessier (DIV), selon les listes des candidats pour le deuxième tour publiées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. Alors que le seuil qualificatif était atteint, Philippe Turquin n'a plus de bulletin à son nom à ce second tour. Le bureau de vote de la ville de Caillouël-Crépigny fermera ses portes à 18 heures pour le dépouillement.
11:59 - Un premier constat à Caillouël-Crépigny avec les résultats du 1er tour
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Caillouël-Crépigny, c'est Éric Mennessier qui s'est arrogé la première place en rassemblant 39,18 % des suffrages exprimés. Derrière, Alain Albaric a obtenu la seconde place avec 36,94 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. Pour compléter ce tableau, avec 23,88 %, Philippe Turquin a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. Du côté de la mobilisation à Caillouël-Crépigny, le vote a enregistré un taux d'abstention de 25,61 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays.
Villes voisines de Caillouël-Crépigny
- Caillouël-Crépigny (02300)
- Ecole primaire à Caillouël-Crépigny
- Maternités à Caillouël-Crépigny
- Crèches et garderies à Caillouël-Crépigny
- Salaires à Caillouël-Crépigny
- Impôts à Caillouël-Crépigny
- Dette et budget de Caillouël-Crépigny
- Climat et historique météo de Caillouël-Crépigny
- Accidents à Caillouël-Crépigny
- Délinquance à Caillouël-Crépigny
- Inondations à Caillouël-Crépigny
- Nombre de médecins à Caillouël-Crépigny
- Pollution à Caillouël-Crépigny
- Entreprises à Caillouël-Crépigny
- Prix immobilier à Caillouël-Crépigny