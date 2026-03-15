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19:19 - Cailloux-sur-Fontaines : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans le cadre de la campagne électorale municipale, Cailloux-sur-Fontaines se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 35,68% de cadres supérieurs pour 2 951 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité économique. Ses 364 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (8,22%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les citoyens, dont 34,84% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, 53,85% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 824,98 €, pèse sur une ville qui désire plus de prospérité. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 15 mars 2026 à Cailloux-sur-Fontaines contribue à élaborer l'avenir de la France.

17:57 - Aux dernières élections, quel fut le poids du RN à Cailloux-sur-Fontaines ? Le parti d'extrême droite était absent au moment de la dernière municipale à Cailloux-sur-Fontaines en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la ville. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen récoltait 18,13% des voix lors du premier round, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 31,01% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient offert 16,02% au représentant du parti au tour 1. Un score trop faible, à Cailloux-sur-Fontaines comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 29,22% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 32,54% pour le mouvement nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 36,73% lors du vote final.

16:58 - Cailloux-sur-Fontaines : 44,71 % d'abstention à la dernière élection municipale Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier round de la municipale à Cailloux-sur-Fontaines avait été marqué par une abstention de 44,71 %, un chiffre assez faible (la participation se limitant à 55,29 %) alors que le pays était effrayé par le Covid-19. Les municipales restent en effet, avec l'élection présidentielle, un scrutin où les électeurs votent le plus souvent pour désigner leur maire et leur président. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre vu l'abstention s'élever à 14,56 % au premier tour (26,31 % dans le pays). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 33,13 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 19,72 %, loin des 44,92 % affichés aux législatives de 2022. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la municipalité se révèle à l'arrivée comme une contrée où l'abstention est contenue. Ce paramètre à Cailloux-sur-Fontaines sera quoi qu'il en soit un véritable pivot de ces municipales 2026.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Cailloux-sur-Fontaines Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Cailloux-sur-Fontaines, les suffrages s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,22%). Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Cailloux-sur-Fontaines plébiscitaient ensuite Blandine Brocard (Majorité présidentielle) avec 34,11% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Blandine Brocard culminant à 48,84% des suffrages exprimés dans la localité. La physionomie politique de Cailloux-sur-Fontaines a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une terre centriste-macroniste, elle s'est plus visiblement positionnée deux ans plus tard comme un territoire aux votes hétérogènes.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Cailloux-sur-Fontaines : les résultats à retenir L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Cailloux-sur-Fontaines s'inscrit comme un fief de la majorité présidentielle. Au premier tour de la dernière élection présidentielle en effet, les citoyens de Cailloux-sur-Fontaines choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 42,42% des voix, devançant ainsi Marine Le Pen qui récoltait 18,13%. Le duel final se soldait finalement par un score de 68,99% pour Emmanuel Macron, contre 31,01% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Cailloux-sur-Fontaines accordaient leurs suffrages à Blandine Brocard (Ensemble !) avec 42,20% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 76,84% des suffrages.

12:58 - Élections municipales : des impôts stables au cœur de la campagne électorale à Cailloux-sur-Fontaines Pour ce qui est des contributions locales à Cailloux-sur-Fontaines, le montant moyen payé par foyer fiscal a atteint 1 116 € en 2024 (dernier pointage en date) contre 1 070 euros en début de mandat. Le poids fiscal sur le foncier bâti est passé à 33,20 % en 2024 (contre 17,17 % en 2020). Une hausse liée à la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 33 400 euros de recettes en 2024, bien en deçà des 834 600 euros engrangés en 2020 avec un taux fixé à environ 17,26 %. Cette imposition est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire.

11:59 - Que retenir des résultats des dernières municipales à Cailloux-sur-Fontaines ? L'étude des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Cailloux-sur-Fontaines est très révélatrice. Dès le premier tour, Angélique Enderlin a raflé la première place en rassemblant 62,12% des soutiens. Dans la position du principal opposant, André Bruyas a capté 420 suffrages en sa faveur (37,87%). Ce triomphe au premier tour a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été nécessaire. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Cailloux-sur-Fontaines, ce qui s'est passé à l'époque a immanquablement influencé les états-majors politiques. Les forces d'opposition devront accomplir un effort colossal ce dimanche afin de remettre en cause cette hégémonie, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.