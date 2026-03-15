Résultat municipale 2026 à Cailloux-sur-Fontaines (69270) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cailloux-sur-Fontaines a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cailloux-sur-Fontaines, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cailloux-sur-Fontaines [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Angélique ENDERLIN
Angélique ENDERLIN (20 élus) REUNIR POUR REUSSIR 		1 045 68,80%
  • Angélique ENDERLIN
  • Nicolas TOUTAIN
  • Valérie CANTON
  • Yves BROSSARD
  • Estelle BAUMANN
  • Michel JARRIN
  • Nathalie RIESER
  • Kevin KINDLE
  • Marie Laure DE LA SALLE
  • Michel REYNARD
  • Lenaïg NÉDÉLEC
  • Michel GAYDIER
  • Florence DE PEYRONNET
  • Laurent CHABBAT
  • Nicole DREVET
  • Jean-Pierre LARUE
  • Annie BOURJON
  • Frédéric THEVENET
  • Eloïse GIRAULT
  • Jean-Louis CADET
Bernard JAILLET
Bernard JAILLET (3 élus) Vivre à Cailloux-sur-Fontaines 		474 31,20%
  • Bernard JAILLET
  • Julie JOUFFROY
  • Jean-Michel Aimé DUFAUT
Participation au scrutin Cailloux-sur-Fontaines
Taux de participation 68,44%
Taux d'abstention 31,56%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,23%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65%
Nombre de votants 1 548

Source : ministère de l’Intérieur

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