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19:18 - Analyse socio-économique de Cajarc : perspectives électorales Quel portrait faire de Cajarc, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 1 134 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Avec 217 entreprises, Cajarc offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (50,65%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 43,61% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 59,23% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 794,73 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Cajarc, les problématiques locales se joignent aux objectifs français.

17:57 - Le vote RN aux dernières élections à Cajarc Le mouvement nationaliste était absent à la dernière campagne municipale à Cajarc il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la ville. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen recueillait 15,90% des voix comptabilisées lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 34,18% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 11,17% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Cajarc comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 22,84% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 25,37% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 28,39% lors du vote définitif.

16:58 - Quelle abstention attendre à Cajarc aux municipales ? Pour rappel, l'abstention s'élevait à 54,18 % à Cajarc lors des précédentes élections municipales, un taux aligné sur les 55,3 % nationaux alors qu'en raison du Covid, bon nombre d'électeurs avaient préféré rester à l'écart. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 19,05 % localement. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 41,38 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 26,84 % au premier tour, contre 38,72 % en 2022. En regardant l'ensemble, les chiffres semblent former une contrée où l'abstention est contenue par rapport aux tendances françaises. En ce jour de municipales à Cajarc, cette particularité sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - Les surprises de la dernière année électorale en date à Cajarc Le rendez-vous des Européennes de juin 2024 à Cajarc avait vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (22,84%), devant la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 20,99% des suffrages. Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Cajarc plébiscitaient ensuite Christophe Proença (Union de la gauche) avec 37,24% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Christophe Proença culminant à 45,81% des votes dans la commune. La préférence des électeurs de Cajarc a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une terre centriste-macroniste, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une terre sans déterminisme électoral.

14:57 - Quels étaient les résultats municipaux de Cajarc lors de la dernière présidentielle ? Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat, les citoyens de Cajarc plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 27,46% des inscrits, devant Jean-Luc Mélenchon qui obtenait 27,17%. Le duel final se soldait finalement par un score de 65,82% pour Emmanuel Macron, contre 34,18% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Cajarc soutenaient en priorité Huguette Tiegna (Ensemble !) avec 31,82% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Huguette Tiegna virant de nouveau en tête avec 42,33% des voix. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Fiscalité à Cajarc : un enjeu majeur à l'approche des municipales 2026 ? Concernant la pression fiscale pesant sur Cajarc, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 1 094 € en 2024 (dernières données en date) contre 462 euros en début de mandat. L'impôt sur les propriétés bâties s'est maintenu à 31,16 % en 2024, comme en 2020. Une augmentation qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 82 060 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 200 620 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à environ 7,99 %. La taxe ne pèse dorénavant que de manière résiduelle sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette chute des recettes.

11:59 - Le bilan des dernières élections municipales à Cajarc L'étude des résultats des élections municipales il y a six ans à Cajarc est riche d'enseignements. Seule en lice, 'Construisons ensemble' a logiquement rassemblé 322 suffrages (100,00%) dès le premier tour. Faute d'opposition, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Cajarc, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. L'intérêt lors des résultats des municipales ce dimanche se portera sur la capacité d'une alternative à s'imposer face à la majorité sortante. La publication des candidatures (voir ci-dessous) fournit déjà un début de réponse assez parlant.