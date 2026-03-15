Résultat municipale 2026 à Cajarc (46160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cajarc a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cajarc, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cajarc [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick FORTE
Patrick FORTE (13 élus) ENSEMBLE, L'AVENIR DE CAJARC 		491 69,74%
  • Patrick FORTE
  • Dominique ROUGEYROLES-PLEY
  • Xavier CONSTANS
  • Sylvie BLANC-MURAT
  • Clément TEILLARD
  • Aurore LAFFERRERIE
  • Benjamin BRASSEUR
  • Cécile HARTLEY
  • Philippe BERNADET
  • Fabienne DEBAS
  • Sébastien GOUSSET
  • Marion HAUVETTE
  • Arnaud MAGNÉ
Jacques VIRATELLE
Jacques VIRATELLE (2 élus) CAJARC AU COEUR 		213 30,26%
  • Jacques VIRATELLE
  • Lorraine FINOT-BREMONT
Participation au scrutin Cajarc
Taux de participation 76,36%
Taux d'abstention 23,64%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,05%
Nombre de votants 730

Source : ministère de l’Intérieur

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