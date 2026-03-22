Résultat municipale 2026 à Calonges (47430) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Calonges a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Calonges, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Calonges [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick YAOUANC (13 élus) Calonges, un nouvel élan
|213
|57,72%
|
|Laurent HEURTER (2 élus) NOUVEAU SOUFFLE CALONGEAIS
|114
|30,89%
|
|François NERAUD ENSEMBLE POUR CALONGES
|42
|11,38%
|Participation au scrutin
|Calonges
|Taux de participation
|80,39%
|Taux d'abstention
|19,61%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,27%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,80%
|Nombre de votants
|373
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Calonges - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Patrick YAOUANC (Ballotage) Calonges, un nouvel élan
|167
|46,65%
|Laurent HEURTER (Ballotage) NOUVEAU SOUFFLE CALONGEAIS
|121
|33,80%
|François NERAUD (Ballotage) ENSEMBLE POUR CALONGES
|70
|19,55%
|Participation au scrutin
|Calonges
|Taux de participation
|78,23%
|Taux d'abstention
|21,77%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,10%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,28%
|Nombre de votants
|363
Election municipale 2026 à Calonges [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Calonges sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Calonges.
L'actu des élections municipales 2026 à Calonges
18:34 - Calonges : retour sur le dernier verdict politique en date
L'exploration des résultats de 2024 révèle que Calonges s'affirmait alors toujours comme une terre de droite mariniste, confortant encore un peu plus son ancrage. Les Européennes 2024 à Calonges avaient en effet vu s'imposer l'équipe de Jordan Bardella (52,19%), avec derrière elle Valérie Hayer qui avait recueilli 10,09% des suffrages. Hélène Laporte (Rassemblement National) avait ensuite remporté le premier tour des législatives à Calonges quelques semaines plus tard avec 58,18%. Jean-Marie Lenzi (Majorité présidentielle) terminait à la deuxième place avec 20,36%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Hélène Laporte culminant à 69,55% des voix sur place.
15:57 - Élections municipales 2020 : rappel du résultat à Calonges
L'étude des résultats des municipales de 2020 à Calonges s'avère riche d'enseignements. Dans la cité, le scrutin s'est déroulé par candidatures à titre individuel à l'époque, sans liste constituée, offrant ainsi aux votants la possibilité de choisir plusieurs noms. Dès le premier tour, 15 conseillers ont par ailleurs été élus. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Alain Ribéreau a pris la première place avec 62,75% des soutiens. Ensuite, Philippe Gallesio a capté 183 votes (61,40%). Enfin, on retrouvait Martine Gibarroux, obtenant 180 bulletins (60,40%). L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour les municipales 2026 à Calonges, cette logique si singulière sera à nouveau suivie avec intérêt. En France, le mode de scrutin spécifique avec candidatures individuelles appartient cependant au passé.
13:58 - Qui s'est qualifié à Calonges pour le 2e tour des municipales ?
Pour la suite de l'élection municipale à Calonges ce dimanche, les électeurs ont donc à départager Patrick Yaouanc sous l'étiquette DIV, François Neraud (DIV) et la liste menée par Laurent Heurter (DIV), d'après les candidatures au deuxième tour publiées cette semaine par le ministère de l'Intérieur. L'heure de fermeture du bureau de vote de Calonges a été établie à 18 heures.
11:59 - Un premier constat à Calonges avec les résultats du 1er tour
A l'ouverture de l'élection municipale à Calonges, le vote a mobilisé 78,23 % des électeurs sur place, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. C'est Patrick Yaouanc qui a terminé premier en récoltant 46,65 % des bulletins valides. Derrière, Laurent Heurter s'est classé deuxième avec 33,80 %. La différence, de plus de 10 points, a marqué une nette domination. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, François Neraud a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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