Résultat municipale 2026 à Calonges (47430) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Calonges a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Calonges, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Calonges [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick YAOUANC
Patrick YAOUANC (13 élus) Calonges, un nouvel élan 		213 57,72%
  • Patrick YAOUANC
  • Renée DOSE
  • Philippe GALLESIO
  • Alexandra DEBAR
  • Christophe VILLACAMPA
  • Virginie GONCALVES ESTEVES
  • Julien DALLA MARIA
  • Francine PAILLE
  • Guillaume SALLEFRANQUE
  • Aurore BOUSSIERES
  • Eric DALL'ANTONIA
  • Christelle BURGAUD
  • Patrick BARTHOU
Laurent HEURTER
Laurent HEURTER (2 élus) NOUVEAU SOUFFLE CALONGEAIS 		114 30,89%
  • Laurent HEURTER
  • Martine GIBARROUX
François NERAUD
François NERAUD ENSEMBLE POUR CALONGES 		42 11,38%
Participation au scrutin Calonges
Taux de participation 80,39%
Taux d'abstention 19,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,27%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 373

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Calonges - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Patrick YAOUANC
Patrick YAOUANC (Ballotage) Calonges, un nouvel élan 		167 46,65%
Laurent HEURTER
Laurent HEURTER (Ballotage) NOUVEAU SOUFFLE CALONGEAIS 		121 33,80%
François NERAUD
François NERAUD (Ballotage) ENSEMBLE POUR CALONGES 		70 19,55%
Participation au scrutin Calonges
Taux de participation 78,23%
Taux d'abstention 21,77%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,10%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,28%
Nombre de votants 363

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