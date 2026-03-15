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19:19 - Calonne-sur-la-Lys : quand les données démographiques façonnent les urnes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections municipales à Calonne-sur-la-Lys comme partout en France. Avec une population de 1 578 habitants répartis dans 689 logements, cette commune présente une densité de 143 hab/km². Ses 66 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 489 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (88,68%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, dont 25,35% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 42,94% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 221,92 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Pour résumer, Calonne-sur-la-Lys incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Le vote RN durablement installé à Calonne-sur-la-Lys Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté au moment de la dernière élection municipale à Calonne-sur-la-Lys il y a six ans, les débats s'étant tenus de manière apolitique dans la ville. Pour le scrutin présidentiel deux ans plus tard, Marine Le Pen engrangeait 38,11% des votes lors du premier passage aux urnes, puis battait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 58,36% lors du tour final. Les législatives qui ont suivi avaient donné 36,72% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le Rassemblement national réunissait 54,20% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 47,42% pour les européennes, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives enfin apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 53,48% pour le Rassemblement national. Il l'emportera d'ailleurs avec 60,29% le dimanche suivant et la victoire de Caroline Parmentier.

16:58 - À Calonne-sur-la-Lys, la participation s'annonce forte aux municipales L'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs à Calonne-sur-la-Lys sera l'un des tournants de cette municipale. Lors des municipales de 2020, l'abstention était allée jusqu'à 37,98 % lors du premier round, un taux particulièrement faible. C'étaient 748 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors qu'à cause du Covid, une part importante des électeurs avaient préféré rester à l'écart. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a toutefois été de 23,48 % des personnes inscrites. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 42,67 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 26,64 %, loin des 53,03 % affichés aux législatives de 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans révèle que le territoire s'affirme comme une zone moins abstentionniste que la moyenne.

15:59 - Calonne-sur-la-Lys classée à l'extrême droite avant les municipales 2026 Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections de 2022. Le rendez-vous électoral des Européennes du printemps 2024 à Calonne-sur-la-Lys avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (47,42%), suivie par Valérie Hayer qui s'était arrogée 15,36% des voix. Une vingtaine de jours plus tard, les élections législatives à Calonne-sur-la-Lys avaient ensuite placé en tête Caroline Parmentier (Rassemblement National) avec 53,48% au premier tour, devant Hadrien Coisne (Majorité présidentielle) avec 22,16%. Le second round n'a pas changé grand chose, Caroline Parmentier culminant à 60,29% des voix dans la commune.

14:57 - Quels enseignements tirer de la dernière année présidentielle pour les habitants de Calonne-sur-la-Lys ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Calonne-sur-la-Lys soutenaient en priorité Caroline Parmentier (RN) avec 36,72% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,20%. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques jours plus tôt, les citoyens de Calonne-sur-la-Lys plaçaient Marine Le Pen en tête avec 38,11% des inscrits, surpassant ainsi Emmanuel Macron qui récoltait 28,01%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,36% pour Marine Le Pen, contre 41,64% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette physionomie politique de Calonne-sur-la-Lys révèle ainsi une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en hausse à Calonne-sur-la-Lys Dans un contexte de hausse des prélèvements locaux à Calonne-sur-la-Lys, la taxe d'habitation a affiché un taux à 11,30 % en 2024 (dernières données disponibles), rapportant à la ville 1 700 euros environ la même année. Une recette bien loin des quelque 139 400 euros récoltés en 2020. Sa disparition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Calonne-sur-la-Lys est passé à un peu plus de 44,00 % en 2024 (contre 21,74 % en 2020). Une augmentation la plupart du temps directement liée au transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Calonne-sur-la-Lys a représenté 571 euros en 2024 contre 443 euros en début de mandat.

11:59 - Municipales 2020 à Calonne-sur-la-Lys : une élection pliée dès le premier round À l'occasion des municipales de 2020 à Calonne-sur-la-Lys, les résultats ont fourni un tableau détaillé des équilibres politiques locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Dominique Queste a imposé son rythme avec 71,81% des soutiens. Juste derrière, Nicole Bellengier Née Caron a capté 206 votes (28,18%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été nécessaire. Pour cette municipale 2026 à Calonne-sur-la-Lys, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Pour l'opposition, renverser une majorité aussi écrasante sera ce dimanche un défi colossal, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.