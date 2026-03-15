Résultat municipale 2026 à Calonne-sur-la-Lys (62350) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Calonne-sur-la-Lys a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Calonne-sur-la-Lys, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Calonne-sur-la-Lys [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Monique ZAJAC
Monique ZAJAC (16 élus) ECOUTONS CALONNE 		600 64,79%
  • Monique ZAJAC
  • Bruno RAECKELBOOM
  • Cindy JOLY
  • Laurent TISON
  • Anne-Sophie BEAUSSART
  • Frédéric TERRIER
  • Déborah CORNE
  • Mathieu DUBOIS
  • Julie LAPORTE
  • Eric BONTE
  • Lindsay CATRY
  • Frédéric CABARET
  • Lucie DELEPORTE
  • Stephen LASSALLE
  • Emeline RATTEZ
  • Thomas VANBRUGGE
Dominique QUESTE
Dominique QUESTE (3 élus) L'ESPRIT DE CALONNE 		326 35,21%
  • Dominique QUESTE
  • Mélodie HAVET
  • Bruno DRANCOURT
Participation au scrutin Calonne-sur-la-Lys
Taux de participation 79,17%
Taux d'abstention 20,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,68%
Nombre de votants 954

Source : ministère de l’Intérieur

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