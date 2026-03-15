Résultat de l'élection municipale 2026 à Caluire-et-Cuire : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Caluire-et-Cuire

Tête de listeListe
Fabrice Matteucci
Fabrice Matteucci Liste d'union à gauche
NOUVELLE ERE POUR CALUIRE AVEC FABRICE MATTEUCCI
  • Fabrice Matteucci
  • Mathilde Azema
  • Fabien Duret
  • Lilia Zrari
  • Jacques Tyrol Chary
  • Marie-Jo Le Carpentier
  • Jeremy Flauraud
  • Adeline Hautcoeur
  • Tom Cayon
  • Jezabel Breton
  • Xavier Gillard
  • Marie Goetz
  • Vincent Gaillot
  • Myriam Aziza Cherrad
  • Julien Walter Rennuci
  • Hélève Poilvet
  • Redouane Laala-Bojali
  • Elvire Blanchon
  • Marc Suchon
  • Nathalie Pommet
  • Rémi Villard
  • Michèle Marti
  • Bernard Jacquand
  • Florence Chevallier
  • Jean Jehanne
  • Sylvie Coffre
  • Georges Thibaud
  • Bernadette Bourchenin
  • Jessy Aubertin
  • Elisabeth Kern
  • Patrick Bourchenin
  • Suzanne Tixier
  • Thierry Tailhades
  • Valérie Kempf-Auclair
  • Lucas Matteucci
  • Nadine Danelon
  • Pierre Bonnardin
  • Marianne Thivend
  • Yannick Mussard
  • Méline Lou Fleur Der-Arramamian
  • Jean-Luc Le Carpentier
  • Dominique Doucet
  • Jérôme Robert
  • Elvire Prêcheur
  • Bruno Margain
Bastien Joint
Bastien Joint Liste des Républicains
Caluire Coeur Battant
  • Bastien Joint
  • Isabelle Mainand
  • Patrick Ciappara
  • Evelyne Goyer
  • Frédéric Joubert
  • Viviane Webanck
  • Franck Prothery
  • Chrystèle Linares
  • Laurent Michon
  • Hamzaouia Hamzaoui
  • Laurent Attar-Bayrou
  • Gladys Pellegrini
  • Abdelaziz Taki
  • Sophie Blachere
  • Geoffroy Krief
  • Sophie Gehin
  • Fabrice Balanche
  • Fabienne Guglielmi
  • Raphaël Feron
  • Isabelle Coton
  • Philippe Compagnon de la Servette
  • Sandrine Cardoso
  • Dominique Gayet
  • Marie-Laure Giraud
  • Daniel Beroud
  • Patricia Chandia
  • Nicolas Juenet
  • Lola Escorsa
  • François Deygas
  • Alexandra Jovovic
  • Cédric Guerin
  • Florence Salanouve
  • Raphaël Buathier
  • Isabelle Thomas
  • Dimitri Arsale
  • Martine Barthel
  • Olivier Large
  • Eleonore Berthier
  • Jean-Maxime Carrier
  • Anna Schwarzel
  • Guy Genot
  • Catherine Geroult
  • Gauthier Blin
  • Valérie Minard
  • Thierry Troncy
Arthur Jeanne
Arthur Jeanne Liste de La France insoumise
Caluire Insoumise
  • Arthur Jeanne
  • Brigitte Latour
  • Samir Toumi
  • Mounira Dridi
  • Nabil Bounoua
  • Lisa Piolet
  • Geoffrey Chevalier
  • Audrey Teissier
  • Laurent Berthe de Pommery
  • Aïda Feddaoui-Papin
  • Manuel Vella
  • Magali Massacret
  • Tahar Ben Meftah
  • Camille Llado
  • Romain Laval
  • Annie Desaintjean
  • Julien Gamaz
  • Madeleine Million
  • Bertrand Mollereau
  • Kaïna Vella
  • Nils Bellanger
  • Amal Aïni
  • Lucas Foulon
  • Elodie Moulin
  • Élie Jeanne
  • Yaël Epstein
  • Michel Poulain
  • Faïza Boukriba
  • Emmanuel Desouhant
  • Soraya Bakhtia
  • Lionel Humblot
  • Marine-Corine Thébaud
  • Rémy Gresteau
  • Marie Poncet
  • Emmanuel Theves
  • Fouziha Benabdallah
  • Célestin Nirrengarten
  • Clara Vachon
  • Patrick Allepot
  • Julie Bontoux
  • Jean-Yves Coulibaly
  • Angela Vella
  • Hugo Nicolle
  • Isseu Diouk

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Cochet
Philippe Cochet (34 élus) Caluire et cuire ensemble naturellement avec philippe cochet 		5 416 51,91%
  • Philippe Cochet
  • Isabelle Mainand
  • Côme Tollet
  • Chantal Crespy
  • Robert Thevenot
  • Hamzaouia Hamzaoui
  • Damien Couturier
  • Viviane Webanck
  • Patrick Ciappara
  • Sonia Frioll
  • Frédéric Joubert
  • Sophie Blachère
  • Fabien Manini
  • Evelyne Goyer
  • Mamadou Diallo
  • Laëtitia Nicaise
  • Abdelaziz Taki
  • Fabienne Guglielmi
  • Laurent Michon
  • Maude Brac De La Perriere
  • Geoffroy Krief
  • Laure Corrent
  • Bastien Joint
  • Patricia Chandia
  • Nicolas Juenet
  • Sylvie Crouzet
  • Fabrice Balanche
  • Chrystèle Linares
  • Pierre-Damien Gerbeaux
  • Jeanne Billa
  • Franck Prothery
  • Isabelle Coton
  • Cédric Guerin
  • Laure Del Pino
Xavier Gillard
Xavier Gillard (5 élus) Urgence ecologique et solidarités à caluire et cuire 		2 461 23,58%
  • Xavier Gillard
  • Séverine Hemain
  • Marc Ferrieux
  • Marie-Jo Le Carpentier
  • Florian Faivre
Laurent Attar Bayrou
Laurent Attar Bayrou (3 élus) Caluire au coeur 		1 407 13,48%
  • Laurent Attar Bayrou
  • Gaëlle Guyomard
  • Dominique Blanc
Fabrice Matteucci
Fabrice Matteucci (1 élu) Caluire, c'est possible ! 		755 7,23%
  • Fabrice Matteucci
Marc Suchon
Marc Suchon Démocratie et citoyenneté, caluire 2020 		394 3,77%
Participation au scrutin Caluire-et-Cuire
Taux de participation 36,28%
Taux d'abstention 63,72%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 10 780

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe Cochet
Philippe Cochet (34 élus) Parce que nous aimons caluire et cuire, continuons ensemble ! 		8 183 52,47%
  • Philippe Cochet
  • Nathalie Merand- Delerue
  • Côme Tollet
  • Irène Basdereff
  • Gaël Petit
  • Chantal Crespy
  • Robert Thevenot
  • Geneviève Lacroix
  • Maurice Joint
  • Isabelle Mainand
  • Jean-Paul Roule
  • Marie-Odile Carret
  • Jean-Pierre Paturel
  • Marie-Hélène Rouchon
  • Pierre Nouelle
  • Elisabeth Bremond
  • Eric Forquin
  • Geneviève Seguin-Jourdan
  • Damien Couturier
  • Viviane Webanck
  • Hervé Chavane
  • Virginie Du Gardin
  • Mamadou-Diang Diallo
  • Hamzaouia Hamzaoui
  • Patrick Ciappara
  • Laëtitia Nicaise
  • Frédéric Joubert
  • Marlène Hamparsoumian
  • Fabien Manini
  • Charlotte Carle
  • Michel Prost
  • Evelyne Goyer
  • Abdelaziz Taki
  • Sophie François
Fabrice Matteucci
Fabrice Matteucci (4 élus) Caluire et cuire en mouvement 		3 267 20,95%
  • Fabrice Matteucci
  • Barbara Prost
  • Gilles Durel
  • Marie-José Bajard
Bruno Houdayer
Bruno Houdayer (2 élus) Caluire-et-cuire bleu marine 		1 638 10,50%
  • Bruno Houdayer
  • Françoise Lezennec
Edouard Chastenet
Edouard Chastenet (2 élus) Caluire et cuire citoyens 		1 560 10,00%
  • Edouard Chastenet
  • Luisa Malagon
Véronique Chiavazza
Véronique Chiavazza (1 élu) Democratie et citoyennete a caluire 		946 6,06%
  • Véronique Chiavazza
Participation au scrutin Caluire-et-Cuire
Taux de participation 55,62%
Taux d'abstention 44,38%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,06%
Nombre de votants 15 922

Villes voisines de Caluire-et-Cuire

En savoir plus sur Caluire-et-Cuire