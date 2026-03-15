Résultat de l'élection municipale 2026 à Caluire-et-Cuire : les infos en direct

Programme de Fabrice Matteucci à Caluire-et-Cuire (NOUVELLE ERE POUR CALUIRE AVEC FABRICE MATTEUCCI)

Engagement citoyen

La ville de Caluire souhaite renforcer la participation des habitant·e·s à la vie municipale à travers des conseils de quartier et un budget participatif. Ces initiatives permettront aux citoyens de proposer et de financer des projets qui répondent à leurs besoins. L'objectif est de créer un environnement où chacun·e se sent impliqué et écouté.

Transition écologique

Caluire s'engage vers une transition écologique ambitieuse avec des plans pour la rénovation thermique des bâtiments et la végétalisation des espaces publics. La ville prévoit également de planter 5 000 arbres et de sensibiliser les habitant·e·s à des pratiques durables. Ces actions visent à améliorer la qualité de vie tout en respectant l'environnement.

Solidarité et inclusion

La municipalité de Caluire met en place des mesures pour favoriser l'accès au logement abordable et aux services sociaux pour tous. Des initiatives comme la création d'une mutuelle communale et une tarification sociale des services municipaux visent à soutenir les plus vulnérables. L'objectif est de construire une ville chaleureuse et solidaire où chacun·e peut s'épanouir.

Mobilité durable

La ville de Caluire prévoit d'améliorer la mobilité avec des infrastructures adaptées aux piétons et aux cyclistes. Un réseau cyclable sera développé pour faciliter les déplacements et réduire la dépendance à la voiture. Ces efforts visent à créer un cadre de vie serein et accessible pour tous les habitant·e·s.