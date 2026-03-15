Résultat de l'élection municipale 2026 à Caluire-et-Cuire : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Caluire-et-Cuire [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Caluire-et-Cuire sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Caluire-et-Cuire.
L'actu des élections municipales 2026 à Caluire-et-Cuire
12:10 - Elections à Caluire-et-Cuire : les horaires des bureaux de vote
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 37 bureaux de vote de Caluire-et-Cuire sont les suivants : de 8 heures à 19 heures sans interruption. Ce dimanche 15 mars 2026, les votants de Caluire-et-Cuire sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour établir qui va diriger leur commune pour les années à venir. Pour mémoire, le 1er tour des précédentes municipales s’est tenu le 15 mars 2020, en pleine crise sanitaire, suscitant de nombreuses controverses. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Caluire-et-Cuire
|Tête de listeListe
|
Fabrice Matteucci
Liste d'union à gauche
NOUVELLE ERE POUR CALUIRE AVEC FABRICE MATTEUCCI
|
|
Bastien Joint
Liste des Républicains
Caluire Coeur Battant
|
|
Arthur Jeanne
Liste de La France insoumise
Caluire Insoumise
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Cochet (34 élus) Caluire et cuire ensemble naturellement avec philippe cochet
|5 416
|51,91%
|
|Xavier Gillard (5 élus) Urgence ecologique et solidarités à caluire et cuire
|2 461
|23,58%
|
|Laurent Attar Bayrou (3 élus) Caluire au coeur
|1 407
|13,48%
|
|Fabrice Matteucci (1 élu) Caluire, c'est possible !
|755
|7,23%
|
|Marc Suchon Démocratie et citoyenneté, caluire 2020
|394
|3,77%
|Participation au scrutin
|Caluire-et-Cuire
|Taux de participation
|36,28%
|Taux d'abstention
|63,72%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|10 780
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Philippe Cochet (34 élus) Parce que nous aimons caluire et cuire, continuons ensemble !
|8 183
|52,47%
|
|Fabrice Matteucci (4 élus) Caluire et cuire en mouvement
|3 267
|20,95%
|
|Bruno Houdayer (2 élus) Caluire-et-cuire bleu marine
|1 638
|10,50%
|
|Edouard Chastenet (2 élus) Caluire et cuire citoyens
|1 560
|10,00%
|
|Véronique Chiavazza (1 élu) Democratie et citoyennete a caluire
|946
|6,06%
|
|Participation au scrutin
|Caluire-et-Cuire
|Taux de participation
|55,62%
|Taux d'abstention
|44,38%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,06%
|Nombre de votants
|15 922
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