Résultat municipale 2026 à Caluire-et-Cuire (69300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Caluire-et-Cuire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Caluire-et-Cuire, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Caluire-et-Cuire [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bastien JOINT (36 élus) Caluire Coeur Battant
|11 392
|64,19%
|
|Fabrice MATTEUCCI (6 élus) NOUVELLE ERE POUR CALUIRE AVEC FABRICE MATTEUCCI
|4 870
|27,44%
|
|Arthur JEANNE (1 élu) Caluire Insoumise
|1 484
|8,36%
|
|Participation au scrutin
|Caluire-et-Cuire
|Taux de participation
|59,52%
|Taux d'abstention
|40,48%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,30%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,67%
|Nombre de votants
|18 102
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Caluire-et-Cuire [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Caluire-et-Cuire en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Caluire-et-Cuire
19:21 - Démographie et politique à Caluire-et-Cuire, un lien étroit
A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Caluire-et-Cuire regorge de diversité et d'activités. Avec ses 32,91% de cadres supérieurs pour 43 479 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 4 327 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 11 795 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (71,93%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 3 139 personnes favorise une ouverture culturelle appréciable. Dans cette diversité sociale, 39,01% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1302,14 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Caluire-et-Cuire montre l'attachement des habitants aux ambitions de la France.
17:57 - Avant les élections de 2026, la montée du Rassemblement national à Caluire-et-Cuire
Le mouvement nationaliste avait échoué à grimper dans le groupe de tête lors des élections municipales à Caluire-et-Cuire il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 11,69% des voix lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 24,24% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 9,01% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Caluire-et-Cuire comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 18,23% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 20,06% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 23,84% le dimanche suivant.
16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Caluire-et-Cuire
En ce jour d'élection municipale à Caluire-et-Cuire, la désertion des bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Pour rappel, l'abstention se montait à 63,72 % lors des précédentes élections municipales, un niveau plutôt élevé, en pleine épidémie de coronavirus à l'époque. Il est pourtant de coutume d'observer qu'une municipale reste, avec la présidentielle, le rendez-vous où les Français se mobilisent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est ainsi arrêté à 22,17 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 45,09 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 25,81 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 39,26 % d'abstention. Regarder ce parcours lors des dernières élections permet à l'arrivée de classer Caluire-et-Cuire comme une localité où l'abstention est contenue par rapport au reste de la France.
15:59 - Comment Caluire-et-Cuire a-t-elle voté l'année de la dissolution ?
L'orientation des électeurs de Caluire-et-Cuire a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme un paysage politique fragmenté. Lors du scrutin européen de juin 2024, les électeurs de Caluire-et-Cuire avaient en effet soutenu l'équipe menée par Valérie Hayer avec 18,99% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Caluire-et-Cuire avaient ensuite propulsé aux avants-postes Fabrice Matteucci (Union de la gauche) avec 32,86% au premier tour, devant Blandine Brocard (Majorité présidentielle) avec 28,16%. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Blandine Brocard (Majorité présidentielle), avec 43,26%.
14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages locaux de Caluire-et-Cuire lors de la dernière présidentielle ?
La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une place forte du courant central. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Caluire-et-Cuire était en effet marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 36,75% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 21,58%. Lors de la finale de l'élection à Caluire-et-Cuire, les électeurs accordaient 75,76% pour Emmanuel Macron, contre 24,24% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Caluire-et-Cuire soutenaient en priorité Blandine Brocard (Ensemble !) avec 31,56% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Blandine Brocard virant de nouveau en tête avec 62,44% des voix.
12:58 - L'essentiel à retenir de la fiscalité à Caluire-et-Cuire
À Caluire-et-Cuire, en matière d'impôts locaux, la facture moyenne versée par foyer fiscal a atteint 1 114 euros en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 1 238 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à environ 35,83 % en 2024 (contre 24,80 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 851 500 euros de recettes en 2024, bien en deçà des 14 801 410 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 17,95 %. Un bouleversement pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et contraignant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.
11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Philippe Cochet à Caluire-et-Cuire
L'analyse des résultats des municipales il y a six ans à Caluire-et-Cuire est très instructive. Au terme du premier tour à l'époque, Philippe Cochet (Les Républicains) a viré en tête en obtenant 5 416 soutiens (51,91%). À ses trousses, Xavier Gillard (Europe Ecologie-Les Verts) a rassemblé 23,58% des suffrages. Ce succès d'emblée de Philippe Cochet a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Caluire-et-Cuire, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Les forces d'opposition devront redoubler d'efforts ce dimanche afin de remettre en cause cette hégémonie, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.
09:57 - Elections à Caluire-et-Cuire : les horaires des bureaux de vote
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 37 bureaux de vote de Caluire-et-Cuire sont les suivants : de 8 heures à 19 heures sans interruption. Ce dimanche 15 mars 2026, les votants de Caluire-et-Cuire sont appelés aux urnes pour le premier tour des municipales, cruciales pour établir qui va diriger leur commune pour les années à venir. Pour mémoire, le 1er tour des précédentes municipales s’est tenu le 15 mars 2020, en pleine crise sanitaire, suscitant de nombreuses controverses. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal a été publiée ci-dessous. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
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