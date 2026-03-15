Résultat municipale 2026 à Caluire-et-Cuire (69300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Caluire-et-Cuire a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Caluire-et-Cuire, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Caluire-et-Cuire [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Bastien JOINT
Bastien JOINT (36 élus) Caluire Coeur Battant 		11 392 64,19%
  • Bastien JOINT
  • Isabelle MAINAND
  • Patrick CIAPPARA
  • Evelyne GOYER
  • Frédéric JOUBERT
  • Viviane WEBANCK
  • Franck PROTHERY
  • Chrystèle LINARES
  • Laurent MICHON
  • Hamzaouia HAMZAOUI
  • Laurent ATTAR-BAYROU
  • Gladys PELLEGRINI
  • Abdelaziz TAKI
  • Sophie BLACHERE
  • Geoffroy KRIEF
  • Sophie GEHIN
  • Fabrice BALANCHE
  • Fabienne GUGLIELMI
  • Raphaël FERON
  • Isabelle COTON
  • Philippe COMPAGNON DE LA SERVETTE
  • Sandrine CARDOSO
  • Dominique GAYET
  • Marie-Laure GIRAUD
  • Daniel BEROUD
  • Patricia CHANDIA
  • Nicolas JUENET
  • Lola ESCORSA
  • François DEYGAS
  • Alexandra JOVOVIC
  • Cédric GUERIN
  • Florence SALANOUVE
  • Raphaël BUATHIER
  • Isabelle THOMAS
  • Dimitri ARSALE
  • Martine BARTHEL
Fabrice MATTEUCCI
Fabrice MATTEUCCI (6 élus) NOUVELLE ERE POUR CALUIRE AVEC FABRICE MATTEUCCI 		4 870 27,44%
  • Fabrice MATTEUCCI
  • Mathilde AZEMA
  • Fabien DURET
  • Lilia ZRARI
  • Jacques TYROL CHARY
  • Marie-Jo LE CARPENTIER
Arthur JEANNE
Arthur JEANNE (1 élu) Caluire Insoumise 		1 484 8,36%
  • Arthur JEANNE
Participation au scrutin Caluire-et-Cuire
Taux de participation 59,52%
Taux d'abstention 40,48%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Nombre de votants 18 102

Source : ministère de l’Intérieur

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