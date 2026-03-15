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19:21 - Démographie et politique à Caluire-et-Cuire, un lien étroit A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Caluire-et-Cuire regorge de diversité et d'activités. Avec ses 32,91% de cadres supérieurs pour 43 479 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Ses 4 327 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 11 795 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (71,93%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 3 139 personnes favorise une ouverture culturelle appréciable. Dans cette diversité sociale, 39,01% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1302,14 €, pèse sur une ville qui vise plus de prospérité. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Caluire-et-Cuire montre l'attachement des habitants aux ambitions de la France.

17:57 - Avant les élections de 2026, la montée du Rassemblement national à Caluire-et-Cuire Le mouvement nationaliste avait échoué à grimper dans le groupe de tête lors des élections municipales à Caluire-et-Cuire il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen amassait 11,69% des voix lors du tour préliminaire, puis restait derrière Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 24,24% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient réservé 9,01% au parti lepéniste lors du premier tour. Un score trop faible, à Caluire-et-Cuire comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 18,23% aux élections européennes. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 20,06% pour le mouvement nationaliste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 23,84% le dimanche suivant.

16:58 - Municipales : les chiffres de l'abstention à Caluire-et-Cuire En ce jour d'élection municipale à Caluire-et-Cuire, la désertion des bureaux de vote sera particulièrement scrutée. Pour rappel, l'abstention se montait à 63,72 % lors des précédentes élections municipales, un niveau plutôt élevé, en pleine épidémie de coronavirus à l'époque. Il est pourtant de coutume d'observer qu'une municipale reste, avec la présidentielle, le rendez-vous où les Français se mobilisent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est ainsi arrêté à 22,17 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 45,09 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 25,81 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 39,26 % d'abstention. Regarder ce parcours lors des dernières élections permet à l'arrivée de classer Caluire-et-Cuire comme une localité où l'abstention est contenue par rapport au reste de la France.

15:59 - Comment Caluire-et-Cuire a-t-elle voté l'année de la dissolution ? L'orientation des électeurs de Caluire-et-Cuire a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune donnait à voir une terre marquée par le macronisme, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme un paysage politique fragmenté. Lors du scrutin européen de juin 2024, les électeurs de Caluire-et-Cuire avaient en effet soutenu l'équipe menée par Valérie Hayer avec 18,99% des votes. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Caluire-et-Cuire avaient ensuite propulsé aux avants-postes Fabrice Matteucci (Union de la gauche) avec 32,86% au premier tour, devant Blandine Brocard (Majorité présidentielle) avec 28,16%. Le verdict a toutefois basculé au second tour au profit de Blandine Brocard (Majorité présidentielle), avec 43,26%.

14:57 - À quoi ressemblaient les suffrages locaux de Caluire-et-Cuire lors de la dernière présidentielle ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une place forte du courant central. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Caluire-et-Cuire était en effet marquée par la pole position d'Emmanuel Macron avec 36,75% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 21,58%. Lors de la finale de l'élection à Caluire-et-Cuire, les électeurs accordaient 75,76% pour Emmanuel Macron, contre 24,24% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés dans les semaines qui ont suivi, les votants de Caluire-et-Cuire soutenaient en priorité Blandine Brocard (Ensemble !) avec 31,56% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Blandine Brocard virant de nouveau en tête avec 62,44% des voix.

12:58 - L'essentiel à retenir de la fiscalité à Caluire-et-Cuire À Caluire-et-Cuire, en matière d'impôts locaux, la facture moyenne versée par foyer fiscal a atteint 1 114 euros en 2024 (chiffres les plus récents), alors que ce montant se situait à 1 238 € quatre ans auparavant. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a pourtant évolué pour se fixer à environ 35,83 % en 2024 (contre 24,80 % en 2020). Une hausse résultant de la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 851 500 euros de recettes en 2024, bien en deçà des 14 801 410 € récoltés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 17,95 %. Un bouleversement pour les budgets des communes limitant drastiquement son produit et contraignant les municipalités à identifier de nouvelles ressources fiscales.

11:59 - Élections municipales 2020 : la victoire de Philippe Cochet à Caluire-et-Cuire L'analyse des résultats des municipales il y a six ans à Caluire-et-Cuire est très instructive. Au terme du premier tour à l'époque, Philippe Cochet (Les Républicains) a viré en tête en obtenant 5 416 soutiens (51,91%). À ses trousses, Xavier Gillard (Europe Ecologie-Les Verts) a rassemblé 23,58% des suffrages. Ce succès d'emblée de Philippe Cochet a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Caluire-et-Cuire, cette géographie électorale a immanquablement influencé les états-majors politiques. Les forces d'opposition devront redoubler d'efforts ce dimanche afin de remettre en cause cette hégémonie, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.