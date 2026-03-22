Résultat municipale 2026 à Calvisson (30420) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Calvisson a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Calvisson, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Calvisson [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique MARTIN (21 élus) Calvisson, un avenir partagé
|1 201
|40,51%
|
|Jean-Christophe MORANDINI (5 élus) AGIR ENSEMBLE POUR CALVISSON
|1 033
|34,84%
|
|Christiane EXBRAYAT (3 élus) Notre ambition, c'est Calvisson
|731
|24,65%
|
|Participation au scrutin
|Calvisson
|Taux de participation
|60,26%
|Taux d'abstention
|39,74%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,76%
|Nombre de votants
|3 022
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Calvisson - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Véronique MARTIN (Ballotage) Calvisson, un avenir partagé
|1 007
|33,84%
|Jean-Christophe MORANDINI (Ballotage) AGIR ENSEMBLE POUR CALVISSON
|801
|26,92%
|Christiane EXBRAYAT (Ballotage) Notre ambition, c'est Calvisson
|736
|24,73%
|Philippe MARTIN - TEYSSIER (Ballotage) Traditions et proximité pour Calvisson
|432
|14,52%
|Participation au scrutin
|Calvisson
|Taux de participation
|60,63%
|Taux d'abstention
|39,37%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,22%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,95%
|Nombre de votants
|3 042
Election municipale 2026 à Calvisson [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Calvisson sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Calvisson.
L'actu des élections municipales 2026 à Calvisson
18:37 - L'année de la dissolution, comment Calvisson a-t-elle voté ?
Un rapide coup d'oeil aux résultats de 2024 confirme que Calvisson demeurait à l'époque une terre de droite radicale, sans bouleverser l'équilibre de la présidentielle 2022. Pour le tour unique des européennes de 2024, les suffrages s'étaient en effet majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,69%). Lors du scrutin législatif organisé après la dissolution, les votants de Calvisson plébiscitaient ensuite Nicolas Meizonnet (Rassemblement National) avec 46,84% au premier tour. L'élection se concluait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.
15:57 - Élections de 2020 à Calvisson : des résultats sans appel
Les résultats des dernières municipales à Calvisson ont fourni un constat instructif sur les rapports de force locaux. Dès le premier tour de scrutin à l'époque, André Sauzède (Divers centre) a dominé le scrutin en rassemblant 1 555 voix (82,14%). À ses trousses, Jean François Esteban (Divers) a engrangé 338 suffrages en sa faveur (17,85%). Ce triomphe au premier tour de André Sauzède a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Calvisson, cette géographie électorale sert de matrice bien spécifique que certains voudront sans doute dépasser. Le défi s'annonce immense ce dimanche pour le camp adverse face à ce triomphe écrasant, alors que l'équipe victorieuse cherchera à reproduire le même schéma gagnant.
13:58 - Les listes en compétition pour le 2e tour de la municipale à Calvisson
Selon le ministère de l'Intérieur, qui a publié les candidatures officielles au second tour cette semaine, les électeurs doivent donc départager Jean-Christophe Morandini (LDIV), la liste menée par Véronique Martin (LDIV) et Christiane Exbrayat sous l'étiquette LDVD ce 22 mars. En dépit d'un score supérieur à 10 %, Philippe Martin - Teyssier (Divers) a opté pour ne pas déposer de candidature pour cette élection finale. Accessibles jusqu'à 18 heures, les 5 bureaux de vote de la commune de Calvisson permettront aux citoyens de s'exprimer.
11:59 - Rappel des résultats d'il y a une semaine à Calvisson pour les élections
Il y a une semaine à Calvisson, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 39,37 %. Pour ce premier tour, c'est Véronique Martin qui s'est arrogée la première place avec 33,84 % des suffrages exprimés. À sa suite, Jean-Christophe Morandini a pris la position de dauphin avec 26,92 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Pour compléter ce tableau, avec 24,73 %, Christiane Exbrayat (Divers droite) a atterri sur la troisième marche et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. En quatrième position, Philippe Martin - Teyssier a rassemblé 14,52 % des voix, un score suffisant pour figurer éventuellement au second tour.
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