Résultat municipale 2026 à Calvisson (30420) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Calvisson a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Calvisson, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Calvisson [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Véronique MARTIN
Véronique MARTIN Calvisson, un avenir partagé 		1 007 33,84%
Jean-Christophe MORANDINI
Jean-Christophe MORANDINI AGIR ENSEMBLE POUR CALVISSON 		801 26,92%
Christiane EXBRAYAT
Christiane EXBRAYAT Notre ambition, c'est Calvisson 		736 24,73%
Philippe MARTIN - TEYSSIER
Philippe MARTIN - TEYSSIER Traditions et proximité pour Calvisson 		432 14,52%
Participation au scrutin Calvisson
Taux de participation 60,63%
Taux d'abstention 39,37%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,95%
Nombre de votants 3 042

Source : ministère de l’Intérieur

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