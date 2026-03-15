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19:17 - Calvisson : démographie et socio-économie impactent les élections municipales À Calvisson, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les élections municipales. Avec une densité de population de 217 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,06%, les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (73,84%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 3444 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (16,99%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,81%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 16,53%, comme à Calvisson, indique un tourisme important dans la région. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des résidents.

17:57 - Le vote RN aux dernières élections à Calvisson Le Rassemblement national n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales à Calvisson en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 29,56% des suffrages lors du tour de chauffe, puis faisait jeu égal avec Emmanuel Macron sur le plan local avec 50,12% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 30,34% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le mouvement nationaliste arrachait 49,17% des voix sur le territoire. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 40,69% lors du scrutin européen. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier round, par un résultat de 46,84% pour le mouvement nationaliste. L'élection sera bouclée alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Nicolas Meizonnet.

16:58 - Quels niveaux de participation à Calvisson aux dernières élections ? En ce jour d'élection municipale à Calvisson, la participation sera décortiquée. Il y a six ans, le tour de chauffe de l'élection municipale avait vu 44,17 % des électeurs se déplacer aux isoloirs dans la commune, un score dans la norme (l'abstention avait donc culminé à 55,83 %), en pleine épidémie de coronavirus à l'époque. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont toutefois 3 650 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 78,04 % de participation. Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 54,32 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 71,29 % au premier tour, contre 47,77 % en 2022. Ce retour sur la participation depuis six ans révèle à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une commune assez participative.

15:59 - Comment Calvisson a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Calvisson. Lors des dernières élections européennes, le podium à Calvisson s'était en effet dessiné autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (40,69%), en tête de peloton devant Valérie Hayer (15,01%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (12,30%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Calvisson avaient ensuite favorisé Nicolas Meizonnet (Rassemblement National) avec 46,84% au premier tour, devant Katy Guyot (Union de la gauche) avec 23,47%. Aucun second tour n'était d'ailleurs convoqué dans la circonscription.

14:57 - Qui l'a emporté lors des élections de 2022 à Calvisson ? La synthèse des votes de 2022 dépeint Calvisson comme un bastion pour le courant national-populiste. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Calvisson plaçait en effet Marine Le Pen en tête avec 29,56% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron totalisait 25,31%. Le duel final se soldait finalement par un score de 50,12% pour Marine Le Pen, contre 49,88% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Calvisson plébiscitaient Nicolas Meizonnet (RN) avec 30,34% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Yvan Lachaud (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 50,83%.

12:58 - La pression fiscale à Calvisson : une tendance en hausse ces dernières années Si l'on regarde de près la fiscalité de Calvisson, le taux de la taxe d'habitation est passé à environ 12,60 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de près de 130 700 euros la même année. Une recette bien loin des 999 600 euros engrangés en 2020. Il faut dire qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat réduisant considérablement son rendement et obligeant les communes à trouver d'autres recettes. La taxe foncière sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Son taux à Calvisson est passé à environ 45,15 % en 2024 (contre 20,50 % en 2020). Attention néanmoins : cette augmentation est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Calvisson a atteint 819 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 650 € quatre ans auparavant.

11:59 - L'écart important qui a marqué les résultats des élections municipales de 2020 à Calvisson À Calvisson, les résultats des élections municipales de 2020 se sont avérés particulièrement parlants concernant la configuration politique locale. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, André Sauzède (Divers centre) a distancé ses adversaires avec 1 555 voix (82,14%). Juste derrière, Jean François Esteban (Divers) a capté 17,85% des bulletins valides. Ce succès d'emblée de André Sauzède a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Calvisson, ce décor constitue un point de départ particulier. Devant cette victoire écrasante, le défi s'annonce gigantesque ce dimanche pour l'opposition, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.