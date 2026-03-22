Résultat de l'élection municipale 2026 à Cambo-les-Bains : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cambo-les-Bains [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Cambo-les-Bains sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cambo-les-Bains.
L'actu des élections municipales 2026 à Cambo-les-Bains
11:44 - Qui est en tête à Cambo-les-Bains avant le 2e tour de cette élection ?
Pour le premier tour des élections municipales à Cambo-les-Bains, c'est Peio Etxeleku (Régionaliste) qui a dominé avec 39,55 % des votes. Christian Deveze (Divers droite) a obtenu la seconde place avec 34,99 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Pour compléter ce tableau, en franchissant la barre des 10 %, Argitxu Hiriart-Urruty, étiquetée Régionaliste, a atterri sur la troisième marche et a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Pour rappel, lors de ce scrutin à Cambo-les-Bains, l'élection a enregistré un taux d'abstention de 35,02 %, malgré une abstention historiquement haute en France.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cambo-les-Bains
Le deuxième tour des élections municipales à Cambo-les-Bains a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Argitxu Hiriart-Urruty
Liste régionaliste
NAHI DUGUN HERRIA / LA COMMUNE QUE NOUS VOULONS
|
|
Peio Etxeleku
Liste régionaliste
KANBO ELKARTU
|
|
Christian Deveze
Liste divers droite
Cambo en avant - "Jo Aintzina"
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cambo-les-Bains
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Peio ETXELEKU (Ballotage) KANBO ELKARTU
|1 266
|39,55%
|Christian DEVEZE (Ballotage) Cambo en avant - "Jo Aintzina"
|1 120
|34,99%
|Argitxu HIRIART-URRUTY (Ballotage) NAHI DUGUN HERRIA / LA COMMUNE QUE NOUS VOULONS
|815
|25,46%
|Participation au scrutin
|Cambo-les-Bains
|Taux de participation
|64,98%
|Taux d'abstention
|35,02%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,55%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,09%
|Nombre de votants
|3 288
Source : ministère de l’Intérieur
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