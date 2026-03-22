Résultat de l'élection municipale 2026 à Cambo-les-Bains : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cambo-les-Bains

Le deuxième tour des élections municipales à Cambo-les-Bains a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Argitxu Hiriart-Urruty
Argitxu Hiriart-Urruty Liste régionaliste
NAHI DUGUN HERRIA / LA COMMUNE QUE NOUS VOULONS
  • Argitxu Hiriart-Urruty
  • Philippe Bacardatz
  • Joana Anchordoqui
  • Benjamin Yeste
  • Charlotte Hebard
  • Julien Linkemper
  • Isabelle Da Fonseca
  • Alain Boscq
  • Juana Etchegoin
  • Xabier Heguy
  • Nathalie Aïçaguerre
  • Jon Hiribarren
  • Maritxu Etcheto
  • Xabi Truques
  • Maritxu Labeguerie
  • Michel Duthilleul
  • Charlotte Rose Gabet
  • Bertrand Couillens
  • Amaia Beyrie
  • Olivier Fernandez
  • Amaia Baltazar
  • Beñat Bidegain
  • Céline Foucher
  • Bruno Junquet
  • Valérie Leroux-Bonzom
  • Kenzo Dufourd
  • Idoia Lamoureux
  • Gilbert Labat
  • Argitxu Garat
  • Dominique Alzualde
  • Ambre Thué
Peio Etxeleku
Peio Etxeleku Liste régionaliste
KANBO ELKARTU
  • Peio Etxeleku
  • Emmanuelle Meynier
  • Iban Fortin
  • Servane Etchegaray
  • Philippe Lautrou
  • Émilie Lafitte
  • Matthieu Haramboure
  • María Aristizabal
  • Jean-Paul Alaman
  • Myriam Larroulet
  • Esteban Garrastazu
  • Véronique Cadepond-Larronde
  • Pascal Bourguet
  • Maud Gastigard
  • Patrick Larrebat
  • Laëtitia Sorhaïtz
  • Éric Duphil
  • Gabrielle Weise Hemery
  • Thierry Chaplain
  • Arantxa Saint-Martin
  • Michel Falga
  • Cathy Kranjcevic
  • Yohann Gaspard
  • Laetitia Chevrel
  • Sylvain Hecquet
  • Maryse Erdocio
  • Sylvain Hirigoyen
  • Claire Noel
  • Philippe Maisterrena
Christian Deveze
Christian Deveze Liste divers droite
Cambo en avant - "Jo Aintzina"
  • Christian Deveze
  • Eliane Aizpuru
  • Jean-Noël Magis
  • Rosalie Dupre-Bodein
  • Pierre Rouquenelle
  • Céline Sorondo
  • Didier Irastorza
  • Yolande Huguenard
  • Julien Ihitz
  • Magaret Estivalet
  • Laurent Zugarramurdy
  • Marie-Sophie Mugica
  • Eneko Aizpuru
  • Claire Durruty
  • Thomas Elissalde
  • Corinne Othatceguy
  • Roger Barbier
  • Bernadette Remeau
  • Valentin Berthoumieu
  • Christiane Hargain Desperies
  • Jean-Léon Curutchet
  • Dominique Medoc-Aguer
  • Vincent Goytino
  • Morgane Bouyer
  • José Ignacio Zulaica Almandoz
  • Isabelle Ayerbe
  • Gérard Biez
  • Elodie Vanderbeque
  • Jean-Louis Duhart
  • Joana Lacarra
  • Philippe Hayet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cambo-les-Bains

Tête de listeListe Voix % des voix
Peio ETXELEKU
Peio ETXELEKU (Ballotage) KANBO ELKARTU 		1 266 39,55%
Christian DEVEZE
Christian DEVEZE (Ballotage) Cambo en avant - "Jo Aintzina" 		1 120 34,99%
Argitxu HIRIART-URRUTY
Argitxu HIRIART-URRUTY (Ballotage) NAHI DUGUN HERRIA / LA COMMUNE QUE NOUS VOULONS 		815 25,46%
Participation au scrutin Cambo-les-Bains
Taux de participation 64,98%
Taux d'abstention 35,02%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,55%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,09%
Nombre de votants 3 288

Source : ministère de l’Intérieur

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