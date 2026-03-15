Résultat municipale 2026 à Cambon (81990) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cambon a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cambon, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cambon [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Philippe GRANIER
Philippe GRANIER (17 élus) UNE EQUIPE, UN CAP, UN AVENIR POUR CAMBON 		917 77,51%
  • Philippe GRANIER
  • Cindy PERLIN COCQUART
  • Pascal CARCELLER
  • Isabelle JOANY
  • Sebastien DULONG
  • Sarah LAURENS
  • Jean-Paul RAYSSAC
  • Elodie GASSER
  • Frederic POUSTHOMIS
  • Karine BIZOUARD
  • Jean-Paul PRADEL
  • Isabelle COMBES-SOLER ALARÇON
  • Benoit HUC
  • Marlene CAROZZA
  • Laurent ALBERICI
  • Florence ALET
  • Bernard CABROL
Jean-Marc NESEN
Jean-Marc NESEN (2 élus) Ensemble pour Cambon 		266 22,49%
  • Jean-Marc NESEN
  • Eliane CROUVEZIER
Participation au scrutin Cambon
Taux de participation 67,99%
Taux d'abstention 32,01%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,94%
Nombre de votants 1 236

Source : ministère de l’Intérieur

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