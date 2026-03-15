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19:20 - Cambon : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Quel portrait faire de Cambon, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 908 logements pour 2 128 habitants, la densité de la commune est de 276 habitants/km². L'existence de 169 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une voiture (95,04%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 31,86% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Avec un salaire moyen mensuel net de 2 393 euros par mois, la commune vise plus de prospérité. En somme, à Cambon, les intérêts locaux se mêlent aux défis français.

17:57 - Les électeurs de Cambon toujours plus tentés par le RN Le parti nationaliste n'était pas représenté lors de la dernière élection municipale à Cambon en 2020, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen obtenait 26,92% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 45,35% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient accordé 20,73% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti à la flamme sécurisait 55,35% des voix sur le territoire. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 35,38% aux élections européennes, avant la dissolution qui donnera lieu immédiatement ou presque à d'autres élections. Les législatives enfin apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 40,72% pour le parti à la flamme. Il achèvera sa course avec 44,23% lors du vote final.

16:58 - Les électeurs de Cambon très mobilisés lors des scrutins Pour rappel, l'abstention s'élevait à 42,79 % à Cambon lors du dernier scrutin municipal, un chiffre assez faible alors que l'épidémie de coronavirus pesait sur l'événement. La course à l'Élysée en 2022 a toutefois été bornée par une abstention à 13,03 % dans la ville (et donc 86,97 % de participation). En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 41,85 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 20,50 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 35,61 %. Ce rapide coup d'oeil aux élections depuis six ans montre in fine que le territoire s'affirme comme une contrée relativement préservée de l'abstentionnisme endémique par rapport au reste du pays. Pour ces municipales 2026, cette particularité à Cambon sera quoi qu'il en soit déterminante dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Résultats instructifs des scrutins d'il y a deux ans à Cambon À l'occasion du scrutin européen de 2024, les électeurs de Cambon avaient placé en tête l'équipe menée par Jordan Bardella avec 35,38% des inscrits. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Cambon plébiscitaient ensuite Frédéric Cabrolier (Rassemblement National) avec 40,72% au premier tour. C'est pourtant Philippe Bonnecarrere (Divers centre) qu'on a vu virer en tête au second tour, avec 55,77% des suffrages exprimés. Le contexte politique de Cambon a donc évolué lors de cette grande année électorale de 2024. Alors qu'en 2022 la commune a pu apparaître comme une terre macroniste, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre de droite radicale.

14:57 - À Cambon, la dernière présidentielle était d'abord en faveur de le centre-droit Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Cambon accordaient leurs suffrages à Muriel Roques-Etienne (Ensemble !) avec 23,05% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Frédéric Cabrolier (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 55,35% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Cambon plaçait Emmanuel Macron en tête avec 28,08% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 26,92%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 54,65% pour Emmanuel Macron, contre 45,35% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Cambon s'affirme comme une ville clairement positionnée au centre et dans la majorité présidentielle.

12:58 - Avant le scrutin, les impôts sont en hausse à Cambon Avec la montée des prélèvements locaux à Cambon, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 10,22 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant près de 8 600 euros environ la même année, loin des 314 620 € enregistrés en 2020. Ayant disparu pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse dorénavant que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, expliquant cet effondrement des recettes. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Cambon est passé à environ 48,91 % en 2024 (contre 21,90 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Cambon s'est établi à 1 056 € en 2024, alors que ce montant se situait à 703 € quatre ans auparavant.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Cambon ? À l'occasion des élections municipales il y a six ans à Cambon, les résultats ont offert un panorama précis des équilibres politiques locaux. À l'issue du premier passage aux urnes à l'époque, Philippe Granier a distancé ses rivaux en rassemblant 608 suffrages (65,44%). À sa poursuite, Jean-Marc Nesen a recueilli 34,55% des voix. Ce triomphe au premier tour a étouffé l'élection, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Pour ces municipales 2026 à Cambon, cette répartition historique des voix constitue un point de départ particulier. La tâche s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition devant ce succès éclatant, au moment où le conseil municipal sortant, lui, misera sur son bilan pour conserver son avance.