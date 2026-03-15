Résultat de l'élection municipale 2026 à Cambrai : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cambrai

Tête de listeListe
Nicolas Siegler
Nicolas Siegler Liste divers droite
UNION POUR CAMBRAI
  • Nicolas Siegler
  • Sylvie Labadens
  • Pierre-Antoine Villain
  • Virginie Wiart
  • Alain Fontaine
  • Nathalie Drobinoha
  • Frederic Carré
  • Anne-Charlotte Ducamp-Cavory
  • Christophe Carlier
  • Alexiane Potel
  • Laurent Deprez
  • Cecile Avio
  • Alban Dobremetz
  • Laurence Saydon
  • Nourdin Dahmane
  • Marion Cardon
  • Sylvain Tranoy
  • Farida Kouiek
  • Philippe Macé
  • Axelle Roder
  • Jean-Pascal Lerouge
  • Elisabeth Paramassivane
  • Loïc Lagouche
  • Catherine Dessery
  • Laurent Wiart
  • Christelle Briquet
  • Simon d'Hollande
  • Aline Chatelain
  • Alain Betry
  • Caroline Hetmanski-Leclercq
  • Aventino Albuquerque
  • Delhia-Rose Dandrieu
  • Christophe Montagne
  • Linda Lemaire
  • Philippe Legrand
  • Virginie Coupez
  • Christopher Bigayon
  • Albane Lucas
  • Oscar Moreau
  • Sylviane Lienard
  • Jean-Paul Luciani
Stéphane Maurice
Stéphane Maurice Liste d'extrême droite
Ensemble, un nouvel élan pour Cambrai
  • Stéphane Maurice
  • Dominique Quentin
  • Didier Druart
  • Estelle Plomion
  • Marc Derasse
  • Beatrice Laude
  • Théo Wallon
  • Evelyne Bawedin
  • Xavier Pamart
  • Annie Dhennin
  • Pierre-Yves Gosselet
  • Virginie Davaine
  • Hervé Beaucousin
  • Véronique Lebrun
  • Laurent Doudoux
  • Nicole Nochez
  • Laurent Delmotte
  • Carole Larivière
  • Germain Gounel
  • Anne Vanhoorebeke
  • Ludovic Tésoro
  • Sandrine Vaillant
  • Olivier Dherville
  • Aurore Deshays
  • Vincent Depauw
  • Sophie Lenormand
  • Victor Carlier
  • Corinne Lamouret
  • Charles Pamart
  • Maria Rodrigues
  • Philippe Maisnil
  • Thérèse-Marie Delhalle
  • Pascal Vanghist
  • Françoise Bieri
  • Jean-Gabriel Courtecuisse
  • Emmanuelle Pellion
  • Louis Guy Desfosses
  • Nadège Germond
  • Alexandre Dufosset
  • Karine Renaudin
  • Philippe Maillot
Emeric François
Emeric François Liste divers droite
CAMBRAI, LA NOUVELLE ÉNERGIE
  • Emeric François
  • Sandrine Bleux
  • Michel Bartkowiak
  • Sylvia Miranda Matos
  • Youri Huriaux
  • Andlib Caillaux
  • Simon Lienard
  • Alice Verissimo Tavares
  • Guillaume Tondeur
  • Martine Ratte
  • Frederic Parmentier
  • Delphine Herlin
  • Mohamed Bamoune
  • Caroline Mercier
  • Benoit Vaillant
  • Paloma Gallego
  • Jerome Richez
  • Elodie Carpentier
  • Marcel Flamein
  • Carole Bœuf
  • Gregory Pourrier
  • Karine Mouton
  • Arnaud Journel
  • Jessica Lempereur
  • Aurélien Deman
  • Virginie Fertin
  • Philippe Moreau
  • Marie-Anne Demon
  • Samuel Petit
  • Mallaury Depauw
  • Sebastien Berquier
  • Virginie Chanteloup
  • Sullivan Villela
  • Catherine Vanderpert
  • François Perus
  • Audrey Larozas
  • Albert Lelong
  • Alidor Jacquet
  • David Mairesse
  • Valentine Labarthe
  • Yanis Caffiaux
Benoît Maréchal
Benoît Maréchal Liste divers gauche
CAMBRAI EN COMMUN
  • Benoît Maréchal
  • Sylvie Pala
  • Geofrey Debailleux
  • Lydie Leroy Carré
  • Thierry Eloire
  • Stéphanie Maréchal Husson
  • Thomas Walet
  • Sandra Enault
  • Xavier Dieux
  • Sylvie Mollet
  • Jérémy Lemaire
  • Nathalie Christmann
  • Pierre Desfassiaux
  • Corinne Hobma
  • Pierre Laperrelle
  • Céline Coat
  • Steven Le Maguer
  • Daisy Eustacchio
  • Jean-Michel Pamart
  • Véronique Dieux
  • Cyrille Crespy
  • Clémence Vigneron
  • Alex André Lefebvre
  • Léa Braillon
  • Christophe Lecointre
  • Julie Oria
  • Cyprien Cocquyt
  • Fairouz Bensmain
  • Philippe Potaux
  • Martine Tailliez
  • Jean-Philippe Locquet
  • Isadora Sanchez-Moreira
  • Jules Cornaille
  • Florence Brillon
  • Marc-Antoine de Sèze
  • Mérentine Segard
  • Laurent Bessirard
  • Catherine Cécilia Giuli
  • Michel Legrand
  • Catherine Puche Locquet
  • Jean-Louis Delhaye

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François-Xavier Villain
François-Xavier Villain (32 élus) Union pour cambrai 		4 367 56,34%
  • François-Xavier Villain
  • Marie-Anne Delevallee
  • François Wiart
  • Laurence Saydon
  • Nicolas Siegler
  • Dominique Herbin Gaillard
  • Pierre-Antoine Villain
  • Sylvie Labadens
  • Gérard Laurent
  • Nathalie Drobinoha
  • Brahim Moammin
  • Virginie Wiart
  • Sylvain Tranoy
  • Françoise Demontfaucon
  • Christian Dhénin
  • Sylviane Liénard
  • Nicolas Siméon
  • Aline Chatelain
  • Jean-Marie Devillers
  • Amélia Cafede
  • Christophe Simpere
  • Jeannie Berteloot
  • Benoît Vaillant
  • Martine Bilbaut
  • Jean-Pierre Bavencoffe
  • Maria José Pombal
  • Laurent Wiart
  • Dominique Cardon
  • Alban Dobremetz
  • Christelle Briquet
  • Michel Bartkowiak
  • Laurence Charpenet
Stéphane Maurice
Stéphane Maurice (3 élus) Pour cambrai, un nouveau projet ! 		1 129 14,56%
  • Stéphane Maurice
  • Martine Desmoulin
  • Marc Derasse
Jean-Pascal Lerouge
Jean-Pascal Lerouge (2 élus) Oui cambrai peut 		868 11,19%
  • Jean-Pascal Lerouge
  • Claire Burlet
Gérard Philippe
Gérard Philippe (1 élu) Rassemblement pour réveiller cambrai 		402 5,18%
  • Gérard Philippe
Catherine Dessery
Catherine Dessery (1 élu) Pour cambrai : la gauche unie et citoyenne 		393 5,07%
  • Catherine Dessery
Thomas Walet
Thomas Walet Ensemble réinventons cambrai 		383 4,94%
Yves-Pascal Renouard
Yves-Pascal Renouard Envie d'agir pour cambrai 		209 2,69%
Participation au scrutin Cambrai
Taux de participation 34,66%
Taux d'abstention 65,34%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 964

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
François-Xavier Villain
François-Xavier Villain (35 élus) Union pour cambrai 		9 075 72,46%
  • François-Xavier Villain
  • Marie-Anne Delevallée
  • Jacques Legendre
  • Nathalie Drobinoha
  • Nicolas Siegler
  • Françoise Demontfaucon
  • Pierre-Antoine Villain
  • Sylvie Labadens
  • Jean-Pascal Lerouge
  • Laurence Saydon
  • Olivier Moity
  • Monique Bouquignaud
  • Yves Coupe
  • Dominique Herbin-Gaillard
  • Brahim Moammin
  • Sylviane Liénard
  • Sylvain Tranoy
  • Dominique Cardon
  • Christian Dhénin
  • Coralie Moysan
  • Marc Derasse
  • Michèle Bartier
  • Claude Lévêque
  • Amélia Cafede
  • Jean-Marie Devillers
  • Martine Bilbaut
  • Jean-Pierre Bavencoffe
  • Maria-José Pombal
  • Christophe Simpere
  • Marilyne Hoschedé
  • Michel Bartkowiak
  • Christiane Fischer
  • Cédric Hetmanski
  • Laurence Charpenet
  • Benoît Vaillant
Thierry Basquin
Thierry Basquin (2 élus) Cambrai bleu marine 		1 373 10,96%
  • Thierry Basquin
  • Laure Leclercq
Yves-Pascal Renouard
Yves-Pascal Renouard (1 élu) Cambrai ensemble et autrement 		1 050 8,38%
  • Yves-Pascal Renouard
Jean-Louis Delhaye
Jean-Louis Delhaye (1 élu) A gauche pour cambrai 		1 026 8,19%
  • Jean-Louis Delhaye
Participation au scrutin Cambrai
Taux de participation 55,08%
Taux d'abstention 44,92%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,54%
Nombre de votants 12 850

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