Résultat de l'élection municipale 2026 à Cambrai : les infos en direct

Programme de Nicolas Siegler à Cambrai (UNION POUR CAMBRAI)

Engagement pour Cambrai

Le texte met en avant l'engagement des candidats envers la ville de Cambrai. Ils se présentent comme une équipe compétente et expérimentée, prête à servir l'intérêt général. Leur objectif est de construire un avenir meilleur pour la ville en mobilisant les citoyens et en favorisant le dialogue.

Projets de développement

Un ensemble de 7 grands projets et 120 propositions a été élaboré pour moderniser Cambrai. Ces initiatives visent à rendre la ville plus sûre, durable et attractive, tout en soutenant le développement économique local. Parmi les projets figurent la création de nouvelles infrastructures et l'amélioration des services publics.

Services et infrastructures

Le programme inclut des propositions pour renforcer la sécurité avec une police municipale et une vidéoprotection. Il prévoit également l'ouverture d'un nouveau centre de santé et la création de logements temporaires. Ces mesures visent à améliorer la qualité de vie des habitants de Cambrai.

Participation citoyenne

Le texte souligne l'importance de la participation des citoyens dans le processus décisionnel. Les candidats souhaitent instaurer un dialogue permanent avec les habitants pour mieux répondre à leurs besoins. Cette approche vise à renforcer la confiance et l'implication des Cambresiens dans la vie de leur ville.