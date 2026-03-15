Résultat de l'élection municipale 2026 à Cambrai : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Cambrai [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Cambrai sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cambrai.
L'actu des élections municipales 2026 à Cambrai
12:07 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Cambrai ?
Pour voter, les votants de la ville ont la possibilité de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 22 bureaux de vote de Cambrai. En 2026, les citoyens de Cambrai sont appelés aux urnes pour les élections municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de la ville. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? Plus bas dans la page vous pourrez découvrir la liste des candidats aux municipales à Cambrai. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cambrai
|Tête de listeListe
|
Nicolas Siegler
Liste divers droite
UNION POUR CAMBRAI
|
|
Stéphane Maurice
Liste d'extrême droite
Ensemble, un nouvel élan pour Cambrai
|
|
Emeric François
Liste divers droite
CAMBRAI, LA NOUVELLE ÉNERGIE
|
|
Benoît Maréchal
Liste divers gauche
CAMBRAI EN COMMUN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François-Xavier Villain (32 élus) Union pour cambrai
|4 367
|56,34%
|
|Stéphane Maurice (3 élus) Pour cambrai, un nouveau projet !
|1 129
|14,56%
|
|Jean-Pascal Lerouge (2 élus) Oui cambrai peut
|868
|11,19%
|
|Gérard Philippe (1 élu) Rassemblement pour réveiller cambrai
|402
|5,18%
|
|Catherine Dessery (1 élu) Pour cambrai : la gauche unie et citoyenne
|393
|5,07%
|
|Thomas Walet Ensemble réinventons cambrai
|383
|4,94%
|Yves-Pascal Renouard Envie d'agir pour cambrai
|209
|2,69%
|Participation au scrutin
|Cambrai
|Taux de participation
|34,66%
|Taux d'abstention
|65,34%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 964
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|François-Xavier Villain (35 élus) Union pour cambrai
|9 075
|72,46%
|
|Thierry Basquin (2 élus) Cambrai bleu marine
|1 373
|10,96%
|
|Yves-Pascal Renouard (1 élu) Cambrai ensemble et autrement
|1 050
|8,38%
|
|Jean-Louis Delhaye (1 élu) A gauche pour cambrai
|1 026
|8,19%
|
|Participation au scrutin
|Cambrai
|Taux de participation
|55,08%
|Taux d'abstention
|44,92%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,54%
|Nombre de votants
|12 850
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