Résultat de l'élection municipale 2026 à Cambrai : les résultats du 2e tour

Programme de Nicolas Siegler à Cambrai (UNION POUR CAMBRAI)

Engagement pour Cambrai

Le texte met en avant l'engagement des candidats pour servir la ville de Cambrai et ses citoyens. Ils se présentent comme une équipe compétente et expérimentée, prête à agir pour le bien-être de la communauté. Leur objectif est de favoriser le dialogue et la participation active des habitants dans la vie municipale.

Projets de développement

Une liste de sept grands projets a été présentée pour moderniser Cambrai et améliorer la qualité de vie de ses habitants. Ces projets incluent des initiatives pour la sécurité, l'éducation, et le développement économique. L'accent est mis sur la durabilité et l'attractivité de la ville.

Propositions concrètes

Le programme comprend 120 propositions visant à répondre aux besoins quotidiens des citoyens. Parmi celles-ci, on trouve le renforcement de la police municipale, l'ouverture d'un nouveau centre de santé, et la création de places de stationnement gratuites. Ces mesures sont conçues pour améliorer les services et la sécurité dans la ville.

Vision collective

Le texte souligne l'importance de l'union et de la collaboration entre les habitants de Cambrai. Les candidats affirment leur volonté de travailler ensemble pour bâtir un avenir meilleur, sans ambition personnelle, mais avec un profond respect pour la communauté. Cette vision collective est essentielle pour faire avancer la ville et ses projets.