Résultat de l'élection municipale 2026 à Cambrai : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cambrai [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Cambrai sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cambrai.
L'actu des élections municipales 2026 à Cambrai
11:50 - Les résultats du premier tour de la municipale à Cambrai
Emeric François (Divers droite) a terminé en tête du premier volet de l'élection municipale à Cambrai la semaine dernière, avec 35,67 % des suffrages exprimés. Derrière, Nicolas Siegler (Divers droite) a pris la position de dauphin avec 32,60 %. Le duel s'est avéré serré. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Stéphane Maurice, étiqueté Extrême droite, est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure. De son côté, Benoît Maréchal, portant la nuance Divers gauche, a récolté 6,95 % des bulletins, insuffisant pour se maintenir. Enfin, concernant la participation à Cambrai, le rendez-vous électoral a enregistré un taux d'abstention de 47,41 %, alors que le pays a connu une démobilisation importante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cambrai
Le deuxième tour des élections municipales à Cambrai a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Nicolas Siegler
Liste divers droite
UNION POUR CAMBRAI
|
|
Stéphane Maurice
Liste d'extrême droite
Ensemble, un nouvel élan pour Cambrai
|
|
Emeric François
Liste divers droite
CAMBRAI, LA NOUVELLE ÉNERGIE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cambrai
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Emeric FRANÇOIS (Ballotage) CAMBRAI, LA NOUVELLE ÉNERGIE
|4 247
|35,67%
|Nicolas SIEGLER (Ballotage) UNION POUR CAMBRAI
|3 882
|32,60%
|Stéphane MAURICE (Ballotage) Ensemble, un nouvel élan pour Cambrai
|2 950
|24,78%
|Benoît MARÉCHAL CAMBRAI EN COMMUN
|828
|6,95%
|Participation au scrutin
|Cambrai
|Taux de participation
|52,59%
|Taux d'abstention
|47,41%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,13%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,79%
|Nombre de votants
|12 140
Source : ministère de l’Intérieur
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