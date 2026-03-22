Résultat de l'élection municipale 2026 à Cambrai : les résultats du 2e tour

Voir aussi :
Sommaire

Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cambrai

Le deuxième tour des élections municipales à Cambrai a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Nicolas Siegler
Nicolas Siegler Liste divers droite
UNION POUR CAMBRAI
  • Nicolas Siegler
  • Sylvie Labadens
  • Pierre-Antoine Villain
  • Virginie Wiart
  • Alain Fontaine
  • Nathalie Drobinoha
  • Frederic Carré
  • Anne-Charlotte Ducamp-Cavory
  • Christophe Carlier
  • Alexiane Potel
  • Laurent Deprez
  • Cecile Avio
  • Alban Dobremetz
  • Laurence Saydon
  • Nourdin Dahmane
  • Marion Cardon
  • Sylvain Tranoy
  • Farida Kouiek
  • Philippe Macé
  • Axelle Roder
  • Jean-Pascal Lerouge
  • Elisabeth Paramassivane
  • Loïc Lagouche
  • Catherine Dessery
  • Laurent Wiart
  • Christelle Briquet
  • Simon d'Hollande
  • Aline Chatelain
  • Alain Betry
  • Caroline Hetmanski-Leclercq
  • Aventino Albuquerque
  • Delhia-Rose Dandrieu
  • Christophe Montagne
  • Linda Lemaire
  • Philippe Legrand
  • Virginie Coupez
  • Christopher Bigayon
  • Albane Lucas
  • Oscar Moreau
  • Sylviane Lienard
  • Jean-Paul Luciani
Stéphane Maurice
Stéphane Maurice Liste d'extrême droite
Ensemble, un nouvel élan pour Cambrai
  • Stéphane Maurice
  • Dominique Quentin
  • Didier Druart
  • Estelle Plomion
  • Marc Derasse
  • Beatrice Laude
  • Théo Wallon
  • Evelyne Bawedin
  • Xavier Pamart
  • Annie Dhennin
  • Pierre-Yves Gosselet
  • Virginie Davaine
  • Hervé Beaucousin
  • Véronique Lebrun
  • Laurent Doudoux
  • Nicole Nochez
  • Laurent Delmotte
  • Carole Larivière
  • Germain Gounel
  • Anne Vanhoorebeke
  • Ludovic Tésoro
  • Sandrine Vaillant
  • Olivier Dherville
  • Aurore Deshays
  • Vincent Depauw
  • Sophie Lenormand
  • Victor Carlier
  • Corinne Lamouret
  • Charles Pamart
  • Gracinda Rodrigues
  • Philippe Maisnil
  • Thérèse-Marie Delhalle
  • Pascal Vanghist
  • Françoise Bieri
  • Jean-Gabriel Courtecuisse
  • Emmanuelle Pellion
  • Louis Guy Desfosses
  • Nadège Germond
  • Alexandre Dufosset
  • Karine Renaudin
  • Philippe Maillot
Emeric François
Emeric François Liste divers droite
CAMBRAI, LA NOUVELLE ÉNERGIE
  • Emeric François
  • Sandrine Bleux
  • Michel Bartkowiak
  • Sylvia Miranda Matos
  • Youri Huriaux
  • Andlib Caillaux
  • Simon Lienard
  • Alice Verissimo Tavares
  • Guillaume Tondeur
  • Martine Ratte
  • Frederic Parmentier
  • Delphine Herlin
  • Mohamed Bamoune
  • Caroline Mercier
  • Benoit Vaillant
  • Paloma Gallego
  • Jerome Richez
  • Elodie Carpentier
  • Marcel Flamein
  • Carole Bœuf
  • Gregory Pourrier
  • Karine Mouton
  • Arnaud Journel
  • Jessica Lempereur
  • Aurélien Deman
  • Virginie Fertin
  • Philippe Moreau
  • Marie-Anne Demon
  • Samuel Petit
  • Mallaury Depauw
  • Sebastien Berquier
  • Virginie Chanteloup
  • Sullivan Villela
  • Catherine Vanderpert
  • François Perus
  • Audrey Larozas
  • Albert Lelong
  • Alidor Jacquet
  • David Mairesse
  • Valentine Labarthe
  • Yanis Caffiaux

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cambrai

Tête de listeListe Voix % des voix
Emeric FRANÇOIS
Emeric FRANÇOIS (Ballotage) CAMBRAI, LA NOUVELLE ÉNERGIE 		4 247 35,67%
Nicolas SIEGLER
Nicolas SIEGLER (Ballotage) UNION POUR CAMBRAI 		3 882 32,60%
Stéphane MAURICE
Stéphane MAURICE (Ballotage) Ensemble, un nouvel élan pour Cambrai 		2 950 24,78%
Benoît MARÉCHAL
Benoît MARÉCHAL CAMBRAI EN COMMUN 		828 6,95%
Participation au scrutin Cambrai
Taux de participation 52,59%
Taux d'abstention 47,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,13%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,79%
Nombre de votants 12 140

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Nord ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Nord. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Villes voisines de Cambrai

En savoir plus sur Cambrai