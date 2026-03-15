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19:18 - L'avenir de la France se décide aussi à Camoël Quel portrait faire de Camoël, à quelques minutes de l'annonce des résultats des municipales ? Avec ses 9,00% d'agriculteurs pour 1 156 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 67 entreprises attestent une économie prospère. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (58,04%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 48,21% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette diversité sociale, 30,36% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 686,16 €, accable une commune qui ambitionne un avenir prospère. En conclusion, à Camoël, les spécificités locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Les données récentes du vote RN à Camoël Le Rassemblement national était absent lors de la dernière élection municipale à Camoël en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la commune. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen engrangeait 27,70% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 43,46% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient offert 20,44% au représentant du parti au tour 1. Un score trop limité, à Camoël comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 37,95% aux européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de la chambre basse. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier tour, un résultat de 40,09% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 41,01% lors du vote final.

16:58 - À Camoël, la participation s'annonce forte aux municipales Dans le cadre de ces élections municipales à Camoël, la désertion des urnes jouera un rôle pivot sur les résultats locaux. Lors des municipales de 2020, l'abstention était montée à 35,61 % à la fin du premier tour, un niveau très bas, le Covid-19 ayant impacté fortement le vote. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est en revanche stabilisé à 18,22 %. En 2022, les législatives affichaient pour leur part une abstention de 42,55 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 27,74 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 40,72 %. Regarder ces variations lors de ces six années émaillées d'élections permet d'identifier Camoël comme une localité où l'abstention est contenue par rapport au reste de la France.

15:59 - Camoël : retour sur le vote de l'année de la dissolution Le paysage politique de Camoël a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait un territoire difficile à étiqueter, elle s'est plus ostensiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite radicale. Lors des européennes, le résultat à Camoël s'était en effet figé autour de la liste menée par Jordan Bardella (37,95%), devant Raphaël Glucksmann (17,27%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (12,90%). Près d'un mois plus tard, les élections législatives à Camoël avaient ensuite placé en tête Katel Le Cuillier (Rassemblement National) avec 40,09% au premier tour, devant Paul Molac (Régionaliste) avec 28,86%. C'est finalement Paul Molac (Régionaliste) qu'on a vu s'imposer au second tour, avec 58,99% des suffrages exprimés.

14:57 - Pour les municipales 2026, Camoël demeure inclassable ou presque L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Camoël se positionne comme une ville politiquement partagée. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Camoël voyait en effet Emmanuel Macron prendre le leadership localement avec 30,97% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 27,70%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 56,54% pour Emmanuel Macron, contre 43,46% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi, les votants de Camoël accordaient leurs suffrages à Paul Molac (Régionaliste) avec 29,06% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 67,51%.

12:58 - La commune a-t-elle augmenté la fiscalité locale à Camoël ? À Camoël, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 14,38 % en 2024 (année des dernières données), ce qui représente un montant de 76 000 euros. Une somme loin des 212 930 € engrangés en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron en fait désormais un apport résiduel, ce qui explique cette diminution significative de recettes pour la commune. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux à Camoël s'est établi à 34,69 % en 2024 (contre 16,54 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes. Avec toutes ces fluctuations, le produit fiscal par ménage à Camoël s'est établi à environ 767 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 646 € quatre ans auparavant.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Camoël ? Il y a 6 ans, qui avait remporté le scrutin municipal à Camoël ? Au soir du premier passage aux urnes, Bernard Le Guen a devancé l'ensemble de ses concurrents en obtenant 65,32% des voix. À ses trousses, Marc Noblet a recueilli 181 votes (34,67%). Cette victoire au premier tour a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Camoël, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. Pour ébranler cette hégémonie ce dimanche, la minorité devra soulever des montagnes, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.