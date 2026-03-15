Résultat municipale 2026 à Camoël (56130) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Camoël a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Camoël, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Camoël [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Régis BOUISSON
Régis BOUISSON (14 élus) Agir localement, penser durablement 		329 56,14%
  • Régis BOUISSON
  • Chantal MASSENOT
  • Lionel MORICE
  • Marylène BIZEUL
  • Alexis BOURSE
  • Valérie PERRON
  • Christophe GERVOT
  • Françoise BERTHO
  • Eric WINCKELMULLER
  • Kelly TAMBOURAN
  • Jordan RICHEUX
  • Stéphanie FÉRIOT
  • Erwann JANNOT
  • Séverine MARQUET
Sylvie SUREAU
Sylvie SUREAU (3 élus) Constuire ensemble 		257 43,86%
  • Sylvie SUREAU
  • Edmond VOLLAND
  • Geneviève NOBLET
Participation au scrutin Camoël
Taux de participation 65,21%
Taux d'abstention 34,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,14%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,55%
Nombre de votants 628

Source : ministère de l’Intérieur

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