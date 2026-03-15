Résultat de l'élection municipale 2026 à Camopi : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Camopi [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Camopi sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Camopi.
L'actu des élections municipales 2026 à Camopi
13:45 - Comment ont évolué les impôts locaux à Camopi ces dernières années ?
En termes d'impôts locaux à Camopi, le montant moyen payé par foyer fiscal s'est élevé à 0 euros en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre qui n'a pas varié depuis 2020. Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements.
11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Camopi
Les rapports de force politiques locaux actuels restent, encore à ce jour, conditionnés par le résultat des dernières municipales en date à Camopi. Lors de la première manche de ce scrutin, Laurent Yawalou a dominé les débats en obtenant 468 suffrages (66,38%). À sa poursuite, Joseph Chanel a capté 237 voix (33,61%). Cette victoire écrasante de Laurent Yawalou a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Camopi, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Renverser une majorité si large sera un défi herculéen pour l'opposition ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.
09:57 - Les municipales à Camopi ont lieu aujourd'hui
Dans le cadre des municipales 2026, les habitants de Camopi sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local pourrait avoir des répercussions durables sur la gouvernance de la ville. Les électeurs valideront-ils le bilan de ces six dernières années ? Plus bas dans la page vous pourrez découvrir la liste des candidats à Camopi. Les 2 bureaux de vote de la ville de Camopi sont ouverts jusqu'à 18 heures pour recevoir les habitants. En cliquant sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page, recevez les résultats du premier tour des élections municipales à Camopi dès leur parution.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Camopi
|Tête de listeListe
|
Laurent Yawalou
Divers
WAYAPUKUWAN
|
|
René Monerville
Divers
LE CHANGEMENT C'EST MAINTENANT
|
|
Joseph Chanel
Divers
REPRENONS LE DESTIN EN MAIN
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Laurent Yawalou (16 élus) Tous avec wayapukuwan
|468
|66,38%
|
|Joseph Chanel (3 élus) Restons ensemble, pour batir camopi - trois sauts
|237
|33,61%
|
|Participation au scrutin
|Camopi
|Taux de participation
|66,92%
|Taux d'abstention
|33,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|708
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|René Monerville (16 élus) Wayapuku wan "fier de l'etre dans la continuite"
|449
|68,34%
|
|Joseph Chanel (3 élus) Ensemble pour camopi
|208
|31,65%
|
|Participation au scrutin
|Camopi
|Taux de participation
|76,51%
|Taux d'abstention
|23,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,15%
|Nombre de votants
|658
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