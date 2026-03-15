Résultat de l'élection municipale 2026 à Camopi : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Camopi

Tête de listeListe
Laurent Yawalou
Laurent Yawalou Divers
WAYAPUKUWAN
  • Laurent Yawalou
  • Mathilde Tatou
  • Rodin Renaud
  • Florence Kouyouli
  • Jean-Michel Miso
  • Maria Monpera
  • Jimmy Jean-Baptiste
  • Naja Hubertine Mane
  • Arsène Marie Kawilili
  • Olivia Pilolo
  • Bertrand Monpera
  • Mina Zidoc
  • Michel Chaumier
  • Irene Cyrille
  • Serge Walacou
  • Maria Petitpied
  • Gaetant Eddy Monerville
  • Cecilia Moipe
  • Christophe Romuald Miso
  • Sylvine Lisa Walacou
  • Pascal Yawalou
René Monerville
René Monerville Divers
LE CHANGEMENT C'EST MAINTENANT
  • René Monerville
  • Christelle Suitman
  • Rick-Brandon Monerville
  • Nina Pinto-Tavares
  • Valentin Miso
  • Jenny Adriana Ariane Paul
  • Jammes Panapuy
  • Jocelyne Lucia Suitman
  • Gérard Panapuy
  • Sabrina Juan
  • Henri Civette
  • Sylvana Silele
  • Dilan Dany Koupi
  • Flora Couchili
  • Eddy Alouman
  • Miriane Juan
  • Olivier Nika
  • Agnès Lauryane Totowa
  • Gaston Lassouka
Joseph Chanel
Joseph Chanel Divers
REPRENONS LE DESTIN EN MAIN
  • Joseph Chanel
  • Delphine Lapriere
  • Karl Mane
  • Marie-Annie Jean Baptiste
  • Rudy Paul
  • Pamela Charles
  • Achille Totowa
  • Anika Monerville
  • Laurent Mata
  • Christine Monpera
  • Didi Jean-Baptiste
  • Julienne Chaumier
  • Silvain Monnerville
  • Clarisse Monnerville
  • Jocelyn Youloutala
  • Marceline Chanel
  • Romaric Miso
  • Roseline Moïpe
  • Germany Tatou
  • Courtoise Marguerite Chanel
  • Serge Suitman

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurent Yawalou
Laurent Yawalou (16 élus) Tous avec wayapukuwan 		468 66,38%
  • Laurent Yawalou
  • Mathilde Tatou
  • René Monerville
  • Florence Kouyouli
  • Henri Civette
  • Christelle Suitman
  • Jean-Michel Miso
  • Huguette Paul
  • Rodin Renaud
  • Nina Pinto-Tavares
  • Jimmy Jean-Baptiste
  • Sylvine Walacou
  • Claire Kouyouli
  • Irene Cyrille
  • Pascal Yawalou
  • Naja, Hubertine Mane
Joseph Chanel
Joseph Chanel (3 élus) Restons ensemble, pour batir camopi - trois sauts 		237 33,61%
  • Joseph Chanel
  • Pamela Christina Charles
  • Charles Miso
Participation au scrutin Camopi
Taux de participation 66,92%
Taux d'abstention 33,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 708

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
René Monerville
René Monerville (16 élus) Wayapuku wan "fier de l'etre dans la continuite" 		449 68,34%
  • René Monerville
  • Christelle Suitman
  • Raymond Lassouka
  • Divia Pilolo
  • Laurent Yawalou
  • Marie-Annie Jea-Baptiste
  • Henri Civette
  • Françoise Renaud
  • Thomas Palassissi
  • Melanie Panapuy
  • Jérémie Mata
  • Sylviane Miso
  • James Panapuy
  • Larissa Silele
  • Jean Marc Cachine
  • Nina Pinto-Tavares
Joseph Chanel
Joseph Chanel (3 élus) Ensemble pour camopi 		208 31,65%
  • Joseph Chanel
  • Lydie Renaud
  • Albert Mifsud
Participation au scrutin Camopi
Taux de participation 76,51%
Taux d'abstention 23,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,15%
Nombre de votants 658

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