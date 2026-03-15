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19:21 - Camopi : démographie, élections et stratégies politiques Dans les rues de Camopi, les élections s'achèvent. Avec ses 2 168 habitants, cette localité cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 6 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 008 foyers fiscaux. Dans la localité, 35,70% des résidents sont des enfants, et 11,42% ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des mesures en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les 236 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Parmi cette mosaïque sociale, près de 21,02% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 177,80 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. À Camopi, où la jeunesse équivaut à 62% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Ce que révèlent les données sur le vote RN à Camopi Le Rassemblement national ne présentait pas formellement de liste à la dernière campagne municipale à Camopi il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans étiquette dans la ville. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen recueillait 14,94% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 34,47% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 2,62% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Camopi comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second tour. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 12,10% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 4,88% pour le RN. Il était ensuite sorti des premières places le dimanche suivant.

16:58 - Camopi classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Pour ces élections municipales 2026, l'absence ou non de votants dans les isoloirs à Camopi sera primordiale dans le dénouement du scrutin. Les données de 2020 montrent qu'au premier tour des municipales, l'abstention concernait 33,08 % des inscrits, très en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale alors que la pandémie du coronavirus pesait sur l'événement. Marquant une nette différence avec les élections locales, la présidentielle de 2022 a connu un taux d'abstention bien différent, s'établissant à 77,71 % localement. En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 68,86 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 69,60 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 85,85 %. Quand on tente d'établir une tendance, les données établissent le profil d'une ville souvent détournée des bureaux de vote par rapport au reste de la France.

15:59 - À Camopi, les élections de 2024 en faveur de le bloc de gauche Provoquées par la dissolution de l'Assemblée, les élections législatives à Camopi avaient placé en tête Jean-Victor Castor (Régionaliste) avec 50,61% au premier tour, devant Boris Chong Sit (Divers droite) avec 42,07%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jean-Victor Castor culminant à 56,70% des votes dans la commune. Le choc des Européennes en amont à Camopi avait cette fois vu s'imposer la liste 'La droite pour faire entendre la voix de la France en Europe' de François-Xavier Bellamy (27,39%), avec derrière elle Manon Aubry qui s'était arrogée 24,84% des suffrages. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - Dernière présidentielle à Camopi : les résultats qu'il faut retenir Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Camopi voyait Jean-Luc Mélenchon prendre le leadership localement avec 40,25% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 36,93%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 65,53%, contre 34,47% en faveur de Marine Le Pen. Lors des législatives quelques semaines plus tard, les votants de Camopi accordaient leurs suffrages à Boris Chong-Sit (Divers droite) avec 65,99% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Yvane Goua (Régionaliste) qui arrivait en tête dans la commune avec 100,00% des voix. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Camopi un territoire aux équilibres politiques nuancés.

12:58 - Comment ont évolué les impôts locaux à Camopi ces dernières années ? En termes d'impôts locaux à Camopi, le montant moyen payé par foyer fiscal s'est élevé à 0 euros en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre qui n'a pas varié depuis 2020. Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière municipale à Camopi Les rapports de force politiques locaux actuels restent, encore à ce jour, conditionnés par le résultat des dernières municipales en date à Camopi. Lors de la première manche de ce scrutin, Laurent Yawalou a dominé les débats en obtenant 468 suffrages (66,38%). À sa poursuite, Joseph Chanel a capté 237 voix (33,61%). Cette victoire écrasante de Laurent Yawalou a scellé l'issue du scrutin dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour ce scrutin de 2026 à Camopi, cette dynamique pèsera irrémédiablement. Renverser une majorité si large sera un défi herculéen pour l'opposition ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.