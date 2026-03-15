Résultat municipale 2026 à Camopi (97330) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 est dévoilé à Camopi. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats des municipales à Camopi, transmis par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Camopi [EN COURS]

Tête de listeListe Voix % des voix Partiels *
Laurent YAWALOU
Laurent YAWALOU WAYAPUKUWAN 		207 49,40%
Joseph CHANEL
Joseph CHANEL REPRENONS LE DESTIN EN MAIN 		134 31,98%
René MONERVILLE
René MONERVILLE LE CHANGEMENT C'EST MAINTENANT 		78 18,62%
Participation au scrutin Camopi Partiels *
Taux de participation 55,01%
Taux d'abstention 44,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,10%
Nombre de votants 428

* Résultats partiels sur 50% des bureaux de vote

Source : ministère de l’Intérieur

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