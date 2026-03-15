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19:19 - Campagne-lès-Hesdin : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Campagne-lès-Hesdin comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 944 habitants répartis dans 770 logements, cette localité présente une densité de 124 habitants par km². L'existence de 97 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (20,26%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,22% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Dans cette mosaïque sociale, 44,75% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 421,15 €, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. En somme, Campagne-lès-Hesdin incarne les intérêts et les aspirations de la France contemporaine.

17:57 - Le Rassemblement national lors des dernières élections à Campagne-lès-Hesdin Le RN n'avait aucun candidat formellement étiqueté lors de la dernière bataille municipale à Campagne-lès-Hesdin en 2020, le vote se déroulant traditionnellement sans étiquette dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen amassait 34,23% des suffrages lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron dans la ville avec 55,16% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 26,43% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second tour, le RN obtenait 53,15% des voix dans la commune. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 44,18% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 45,16% pour le RN. Il clôturera d'ailleurs le scrutin en tête avec 53,49% lors du vote final, actant la victoire pour Philippe Fait.

16:58 - Quelle abstention attendre à Campagne-lès-Hesdin aux municipales ? En 2020, la participation à Campagne-lès-Hesdin avait grimpé à 61,23 % lors du premier tour, un niveau exceptionnel face aux 44,7 % de la moyenne nationale. C'étaient 706 votants qui s'étaient mobilisés alors que le pays était troublé par l'épidémie de Covid-19. Il est en effet établi de longue date que le scrutin municipal reste, avec l'élection du président de la République, le moment où les Français participent le plus. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 82,65 %. Tandis que les législatives de 2022 avaient mobilisé 59,20 % des inscrits, celles de 2024 ont de leur côté vu la participation grimper très nettement à 72,91 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait attiré 60,05 % des citoyens locaux. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans établit à l'arrivée que le territoire s'affirme comme une zone assez participative en comparaison de l'ensemble du pays. La mobilisation des électeurs de Campagne-lès-Hesdin sera en définitive un gros enjeu pour cette municipale 2026.

15:59 - L'année de la dissolution, comment Campagne-lès-Hesdin a-t-elle voté ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Campagne-lès-Hesdin. Lors du scrutin européen de 2024, les citoyens de Campagne-lès-Hesdin avaient en effet soutenu l'équipe menée par Jordan Bardella avec 44,18% des inscrits. Benoît Dolle (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des législatives à Campagne-lès-Hesdin une vingtaine de jours plus tard avec 45,16%. Philippe Fait (Ensemble !) terminait à la deuxième place avec 29,30%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Benoît Dolle culminant à 53,49% des voix dans la localité.

14:57 - Au soir des municipales 2026, Campagne-lès-Hesdin reste un territoire arrimé à le RN Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Campagne-lès-Hesdin portaient leur choix sur Françoise Vanpeene (RN) avec 26,43% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Françoise Vanpeene virant de nouveau en tête avec 53,15% des voix. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Campagne-lès-Hesdin tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 34,23% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 27,39%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,16% pour Marine Le Pen, contre 44,84% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Campagne-lès-Hesdin s'inscrit comme un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Les électeurs de Campagne-lès-Hesdin se prononceront-ils sur la question fiscale ? En ce qui concerne la fiscalité locale de Campagne-lès-Hesdin, le produit fiscal par foyer s'est établi à 659 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 505 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est passé à environ 41,57 % en 2024 (contre 19,31 % en 2020). Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 18 600 euros en 2024, en net recul par rapport aux 218 510 € récoltés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 13,51 %. La taxe ne pèse dorénavant que de façon marginale sur les résidences secondaires et logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes.

11:59 - Michel Evrard vainqueur de la dernière élection à Campagne-lès-Hesdin Il peut être éclairant d'analyser les résultats des dernières élections municipales à Campagne-lès-Hesdin. Sans aucune opposition, la liste menée par Michel Evrard a naturellement obtenu 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. Faute de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour ces municipales 2026 à Campagne-lès-Hesdin, cet équilibre sert de matrice bien particulière que certains auront peut-être à cœur de dépasser. Six années après cette élection sans véritable compétition, l'émergence ou non d'une opposition constituera un des enjeux. L'annonce des candidatures (voir ci-dessous) apporte d'ores et déjà un élément de réponse limpide.