Résultat municipale 2026 à Campagne-lès-Hesdin (62870) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Campagne-lès-Hesdin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Campagne-lès-Hesdin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Campagne-lès-Hesdin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel EVRARD
Michel EVRARD (16 élus) Ensemble pour bien vivre à Campagne 		636 67,52%
  • Michel EVRARD
  • Coralie FRUCHART-MILLUY
  • Claude BOUCHER
  • Josiane BELLEMBERT
  • Luc DUPONT
  • Fanny HIDOT
  • José FERNANDES
  • Florence CARON-DACHICOURT
  • Bernard SURGEON
  • Sabine BONVARLET
  • Vincent BEUVAIN
  • Jennifer MACQUART
  • Laurent SAILLY
  • Mélanie BOEN
  • Arnaud PILLAIN
  • Sandrine DAVELU
Eric VERNUSSE
Eric VERNUSSE (3 élus) CAMPAGNE VERS L'AVENIR 		306 32,48%
  • Eric VERNUSSE
  • Marie-Thérèse CRIMET
  • Jerome WAROT
Participation au scrutin Campagne-lès-Hesdin
Taux de participation 81,47%
Taux d'abstention 18,53%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,81%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,81%
Nombre de votants 998

Source : ministère de l’Intérieur

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